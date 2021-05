Saamelaissymbolein markkinoitu juoksutapahtuma järjestetään saamelaiskäräjien perumistoiveista huolimatta – mainostus kuitenkin lopetettiin

Yle kertoi huhtikuussa saamelaisia ihmetyttäneestä Virtual Runners -juoksutapahtumasta, jota markkinoitiin saamelaisilla symboleilla, kuten saamen lipun väreillä ja Sámi Finland Run -paidoilla.

Saamelaissymbolien hyödyntämistä pidetään saamelaisyhteisössä usein haastavana teemana symbolien merkityksellisyyden vuoksi. Yhteisön ulkopuoliset tahot eivät välttämättä ole perehtyneet symbolien merkitykseen ja siihen, millainen suhde saamelaisilla esimerkiksi lippuunsa on. Kyseessä olevan tapahtuman järjestäjät eivät olleet keskustelleet ennen markkinointia saamelaisyhteisön kanssa, mikä aiheutti hämmennystä.

Tapahtumasta ei enää löydy juuri minkäänlaista tietoa verkosta, mutta se kuitenkin järjestetään. Suomen saamelaiskäräjät ja Virtual Runnersin organisaatio ovat käyneet asian tiimoilta keskustelua.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kertoo, että saamelaiskäräjien toive oli tapahtuman peruminen. Saamen lipun ja muiden symbolien hyödyntäminen taloudellisen voiton hankkimiseen ei ole saamelaiskäräjien mukaan hyväksyttävää.

– Valitettavaa on, että yhtiö ei ole pohdinnan jälkeen kuitenkaan taipunut toiveisiimme ja aikoo järjestää tapahtuman. Se on todella harmillista, Juuso sanoo.

Virtual Runnersin perustaja Kishor Sridhar kertoo, että he ovat päätyneet vetämään tapahtuman mainokset pois kritiikin vuoksi, mutta eivät kuitenkaan halunneet perua tapahtumaa kokonaan.

– Päätimme, että emme mainosta tapahtumaa enää, emmekä ota ilmoittautumisia vastaan saamelaisilta tulleen kritiikin vuoksi, Sridhar kertoo.

Juuso: "Eivät ole valmiita korjaamaan asiaa, kun kyseessä on taloudelliset tappiot"

Organisaation perustaja Kishor Sridhar sanoo, etteivät he halunneet perua tapahtumaa, sillä kyseessä on hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tavoitteena on tukea jotakin järjestöä ja lahjoittaa sille tapahtumasta saatuja tuloja. Saamelaiskäräjien näkemys on kuitenkin se, että osallistujille olisi pitänyt palauttaa osallistumismaksut ja tapahtuma perua.

Sridhar kiittää saamelaiskäräjiä siitä, että heillä oli aikaa yhteiselle keskustelulle.

– Keskustelu ei kuitenkaan sikäli mennyt niin hyvässä yhteistyössä kuin olisimme toivoneet. Me toivoimme, että olisimme yhdessä voineet valita, minne rahat ohjataan, Sridhar kertoo.

Rahoja ei näin ollen osoiteta Saamenmaalle tai saamelaisille. Saamelaisyhteisöt eivät ole mukana juoksutapahtumassa, eikä saamelaiskäräjätkään halunnut osallistua saamelaissymboleilla markkinoitavan tapahtuman toimiin.

– Otat kuitenkin rahallista voittoa siitä lipusta ja itse päätät, mitä rahalla teet. Meidän mielestämme ei vain ole oikein, että lähtisimme mukaan ja hyväksyisimme sen, että meidän kansamme lippua käytetään tällä tavoin hyväksi, perustelee Juuso saamelaiskäräjien näkemystä.

Kishor Sridhar Virtual Runners -organisaatiosta kertoo, että tapahtumasta kerätyt rahat osoitetaankin nyt Lastenklinikoiden Kummeille, joka tukee muun muassa lastensairaaloita Suomessa. Lastenklikoiden Kummeista kerrotaan, että Virtual Runnersista on oltu heihin yhteydessä ja he ovat keskustelleet organisaation kanssa yhteistyöstä yleisellä tasolla, mutta ei juuri tämän yksittäisen tapahtuman yhteydessä.

Vaikka kyse olisi hyväntahtoisesta rahankeruusta, ei se ole kuitenkaan Juuson mielestä tarpeeksi.

– Vaikka he ovat kertoneet ymmärtäneensä ja tehneensä aluksi väärin, niin he eivät siltikään ole valmiita korjaamaan asiaa, kun kyseessä ovat taloudelliset kysymykset, tappiot tai voitot. Mielestäni ei ole sopivaa toimia niin, Juuso sanoo.

Yhteisellä pohdinnalla tavoitellaan ratkaisuja vastaaviin tilanteisiin

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, että asiaa on tarkoitus pohtia yhdessä muiden maiden saamelaiskäräjien sekä saamelaisneuvoston kanssa. Mahdollisesti myös symbolilautakunta käsittelee asiaa.

– On yleensä ottaen väärin hyödyntää meidän kansamme symboleja, erityisesti saamen lippua yrityksensä hyväksi ja voitoksi, Juuso toteaa.

Saamelaisten symboleista on keskusteltu ennenkin. Juuso pitääkin tärkeänä, että yhteisellä pohdinnalla löydettäisiin ratkaisut siihen, millaisin ohjein ja millaisissa yhteyksissä muun muassa saamen lippua on sopivaa käyttää.

Nyt kyseessä oleva juoksutapahtuma on yksi monesta eri tapauksesta, jota saamelaisyhteisössä on käsitelty. Muun muassa esimerkiksi Frozen-elokuvan ensimmäisen osan jälkeen virisi keskustelua saamelaissymbolien käyttämisestä, ja Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjät keskustelivatkin Disneyn kanssa aiheesta. Yhteistyö tuotti tulosta, sillä Frozenin toinen osa muun muassa dubattiin pohjoissaamen kielelle.