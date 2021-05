Teemu Pukki saa oman puiston Pyhtäälle – jalkapalloilijan kunniaksi istutetaan 26 puuta jokaista viime kaudella tehtyä maalia kohden

Kotkalainen jalkapalloilija Teemu Pukki saa oman nimikkopuistonsa Pyhtäälle. Kotkamills oy ja Englannin mestaruusliigajoukkue Norwich City FC pystyttävät Teemu Pukin puistoon 26 puuta jokaisen Pukin viime kaudella tekemän maalin kunniaksi.

Idea puiden istuttamiseen tuli alun perin Teemu Pukin joukkueelta eli Norwich Cityltä. Kotkamills on Norwich Cityn kestävän kehityksen kumppani, ja yhteisen jatkoideoinnin tuloksena suomalaisen maalinikkarin nimikkopuisto päätettiin sijoittaa Pyhtäälle.

Teemu Pukin mukaan nimetty liikuntapaikka kunnostettiin viime vuonna Kotkassa. Arkistokuva. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Miksi juuri Pyhtää? Pukin synnyinkaupungissa Kotkassa on jo vuonna 2011 perustettu Teemu Pukki -lähiliikuntapaikka. Pyhtään viestintä- ja markkinointiasiantuntija Jari Korkki kertoo, että Pyhtää puiston paikkana ei ole sattumanvarainen valinta.

– Kotkamills on ollut mukana Pyhtään kampanjassa valtakunnallisessa erä- ja luontokulttuurimuseon saamiseksi, joten Pyhtää tuntui luontevalta yhteistyökumppanilta. Eli pähkinänkuoressa ensin oli Norwich City, sitten Kotkamills ja lopulta Pyhtää, Korkki kertoo.

Teemu Pukin puisto tulee E18-tien varteen, ABC Majakan ja Aeronautica Arenan tuntumaan. Puiston sijainti on Majakalle pysähtyville kotimaan matkailijoille mainio. Se on myös aluetta, jonne erä- ja luontokulttuurimuseota on suunniteltu. Odotettavissa on siis monia puistokävijöitä.

Monen merkittävän asian juhlaistutus

Puut istutetaan ensi viikon perjantaina, eikä ajankohtakaan ole sattumaa. Maailman ympäristöpäivää vietetään ensi viikon lauantaina, ja juuri se on syy puiden istuttamiseen. Pukin pelimenestys on toinen. Lisäksi Englannin mestaruussarjassa tällä kaudella pelannut Norwich City FC juhlistaa samalla sarjavoittoaan ja nousuaan valioliigaan.

Jari Korkki kertoo, että puiston suunnittelussa on toiminut Kotkan jo eläköitynyt kaupunginpuutarhuri ja Pyhtään kesäasukas Heikki Laaksonen. Suomen puistokuninkaaksikin tituleeratun Laaksosen käsiala on tuttu esimerkiksi Kotkan Sapokasta ja pian valmistuvasta Haminan Oolanninpuistosta.

– Laaksonen on puiston henkinen suunnittelija. Hän on valinnut puut ja jopa suunnitellut henkisen ajatuksen siitä, että puistossa on norfolkilaista jaloa lehtipuuta ja hiukan havumetsien tuoksua. Istutuspuissa on tietynlaista kombinaatiota, jossa Suomi ja Englanti yhdistyvät, Korkki kertoo.