KRP:n rikostutkija Niko Rantsi on kokenut kollegojen murhan ja tsunamin uhrien omaisten tuskan – uudessa dekkarissaan hän kuvaa poliisin työn armottomia uhrauksia

Keskusrikospoliisin kokeneen rikosylikonstaapelin Niko Rantsin toukokuussa julkaistu toinen romaani Kuka viereesi jää (Tammi) rakentuu Porkkalanniemen metsästä löytyneen tuntemattoman vainajan kohtalon ympärille. Keskusrikospoliisin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tiimi alkaa selvittää epäiltyä henkirikosta.

Kirjassa sekä poliisit että rikolliset ovat kokonaisina ihmisiä, joilla on jokaisella elämässään omat haasteensa. Rantsin 31 vuoden ura poliisina näkyy dekkarissa työn realistisena kuvauksena.

Kirjan keskeiset henkilöt rikosylikonstaapeli Katri Rautanen ja hänen työparinsa rikostutkija Tommi Malkki kamppailevat kumpikin haastavan työn ja yksityiselämän vaatimusten välissä.

Rautasen avioliitto rakoilee, koska työ tuntuu menevän kaiken muun edelle. Sama ongelma on eronneella uusperhettä perustavalla Malkilla. Ymmärtääkö uusi kumppani, miten kovia uhrauksia poliisin työ vaatii?

Rantsin työkaverit saattavat löytää hahmoista omia piirteitään tai tuttuja tilanteita.

– Kirjani on arvostuksen osoitus kollegoilleni. Tämä on fiktiivinen kirja, mutta sen kautta voin kertoa ihmisille, millaista poliisin työ oikeasti on. Työn vaatimukset ovat kasvaneet samaan aikaan, kun poliisien määrä on vähentynyt, Rantsi toteaa.

Dekkarikirjailija Joensuu oli Rantsin työkaveri

21-vuotiaana poliisikoulusta valmistunut Niko Rantsi ei nuorena arvannut päätyvänsä kirjailijaksi. Ensimmäiset viisi vuotta hän työskenteli Helsingin poliisilaitoksella järjestyspoliisina. Sen jälkeen ura vei Pikku-Roobertinkadun poliisiaseman päivittäis-rikostutkintaan ja Pasilan väkivaltarikosyksikköön. KRP:hen Rantsi siirtyi vuonna 2004.

Poliisin työstä fiktiota kirjoittaneista poliiseista Suomessa tunnetuin Matti Yrjänä Joensuu oli aikaan Rantsin työkaveri väkivaltarikostutkijana.

Hänen päähenkilönsä vanhempi konstaapeli Timo Harjunpää suhtautui ymmärryksellä rikollisiin. Rantsin kirjojen henkilöitä yhdistää Harjunpää-sarjaan hahmojen inhimillisyys. Joensuu onkin yksi Rantsin esikuvista.

– Monimutkaisen juonen sijaan tavoittelen sitä, että kirjani hahmojen persoonasta ja elämäntilanteesta syntyy lukijalle selkeä mielikuva.

Kaikki lähtee tahtotilasta

Ajatus fiktiivisestä tekstistä kypsyi vuosien saatossa poliisin esitutkintapöytäkirjojen ja raporttien laatimisen lomassa. Hän kirjoitti työnsä ohessa 18 novellia Poliisi kertoo -kirjasarjaan.

Vuonna 2017 Rantsi oli käännekohdassa. Hänellä oli mielessään useita vaihtoehtoja: opiskelu, työnkuvan vaihdos tai kirjan kirjoittaminen. Mies valitsi jälkimmäisen, eikä ole katunut.

Hän osallistui kirjailija Tapani Baggen järjestämään dekkarityöpajaan, jossa luottamus omiin kykyihin vahvistui.

Vaativan rikostutkinnan ohessa kirjoittaminen ei kuitenkaan onnistunut. Ensimmäistä kirjaprojektia siirsi Turun terrori-isku vuonna 2017, jossa Rantsi oli tutkinnanjohtajana. Tekijä oli puukottanut Turun keskustassa kymmentä ihmistä, joista kaksi kuoli.

Turun tapauksen tutkinnan jälkeen hän otti töistään virkavapaata. Muutama kuukausi kului kirjastossa säntillisesti kirjoittaen ja tekstiä hioen.

Toukokuussa julkaistu romaani on jatkoa vuonna 2020 julkaistulle dekkarille Sinun puolestasi vuodatettu. Jatko-osan lopusta päätellen kolmas osa on jo dekkaristin ajatuksissa.

– Jos kolmatta kirjaa miettii, täytyy vain ankkuroida sille pätkä, jolloin voi keskittyä ainoastaan kirjoittamiseen. Kaikki lähtee tahtotilasta. Sen jälkeen katsotaan, mihin tekeminen riittää.

Tammen kustantama teos "Kuka viereesi jää" on Rantsin toinen dekkari. Ronnie Holmberg / Yle

Rantsi kohtasi tsunamin uhrien omaisia

Niko Rantsilla on kokemusta useista erityisen vaativista ja henkisesti kuormittavista työtehtävistä. Siitä on hyötyä poliisien sielunelämän kuvaamisessa kirjailijana.

Yksi työtehtävä hänen uralla nousee vaikuttavuudessaan yli muiden. Se oli Thaimaan tsunami vuonna 2004, jossa kuoli 179 suomalaista.

Poliisi aloitti silloin Suomessa niin sanotun omaispoliisitoiminnan, jossa poliisi oli yhteydessä kadonneiden suomalaisten omaisiin ja piti heidät kartalla etsintöjen etenemisestä.

Tsunamiuhrien tunnistajana Rantsi kohtasi puolentoista vuoden ajan aamusta iltaan surua ja kärsiviä omaisia. Hän osallistui myös vainajien kotiuttamiseen ja muistotilaisuuksiin.

– Elämässäni on aika ennen tsunamia ja sen jälkeen. Kyllä se vaikutti siviilielämään, mutta olen kiitollinen, että sain olla niiden ihmisten apuna. Se on merkittävin tehtävä kaikista.

Saalistusvietti ajaa poliisia

Kirjan poliiseja ajaa vahva tahto saada rikokset selvitettyä. Roiston perään juostaan lumiseen metsään, vaikka riski oman hengen menettämisestä on suuri.

– On hienoa, jos työssään säilyttää saalistusvietin eli vahvan halun saada rikollinen kiinni. Jos se katoaa, katoaa paljon.

Kirjan tapahtumaketju ulottuu vuosien taakse, jolloin katosi nuori mies. Dekkarissa kuvaillaan sitä, kuinka joku on seissyt ikkunan ääressä kuukausitolkulla odottamassa läheistään.

Rantsin mukaan selvittämättömät rikokset ja katoamistapaukset eivät unohdu poliiseilta. Vuosienkin päästä jokin uusi tieto saattaa johdattaa vanhan tapauksen jäljille.

Erityisen palkitsevana hän muistaa vuonna 1998 tapahtuneen aseellisen kioskiryöstön selviämisen. Tuolloin 16-vuotias poika ampui kioskin omistajaa ryöstön yhteydessä. Apurina hänellä oli 17-vuotias poika.

Epäillyt pääsivät pakoon eikä ampujaa vastaan saatu riittävästi näyttöä. Poliisi piti koko ajan silmällä epäiltyjen tekemisiä. Lopulta neljän vuoden jälkeen he tunnustivat teon.

– Piti vaan uskoa siihen, että rikos selviää. Ratkaisun kertominen uhrille oli poliisillekin merkittävä tilanne.

31 vuoden ura poliisina näkyy Niko Rantsin dekkareissa poliisin työn monipuolisena kuvaamisena. Ronnie Holmberg / Yle

Poliisien murha järkytti työyhteisöä

Nykyään poliisien henkinen tuki kriisitilanteissa on Rantsin mukaan hyvällä tasolla, mutta aina ei ole niin ollut. Jutun alussa olevalla videolla Niko Rantsi kertoo omin sanoin pankkiryöstäjän takaa-ajosta, joka vaikutti häneen vahvasti. Rantsin kollega menetti tilanteessa henkensä.

– Sen jälkeen tuli pyörittyä lakanoissa muutama yö. Jostain syystä jäimme työparini kanssa vaille tukea ja puheeksiottoa. Tänä päivänä olisi selvää, että pääsisimme puhumaan asiasta.

Tsunamin työkeikan myötä Rantsille tarjottiin kriisiapua, mutta hän kieltäytyi siitä. Hän ei kokenut tarvitsevansa ulkopuolisten tukea asioiden käsittelyyn. Poliisien parissa on Rantsin mukaan takavuosina vallinnut vahva yksin pärjäämisen kulttuuri, mutta se on muuttumassa parempaan suuntaan.

– Nykyään ymmärretään, ettei tarvitse näyttää kestävältä ja olla kuin mikään ei tuntuisi miltään.

Thaimaan tsunamin jälkeen raskain kokemus poliisin uralla oli kahden kollegan Eero Holstin ja Antero Palon menehtyminen tanskalaisen vankikarkurin Steen Christensenin ampumiin luoteihin.

Rantsi asui silloin eteläisessä Helsingissä lähellä Tehtaankadun ja Kapteeninkadun kulmaa, jossa Christensen ampui poliisit. Hän heräsi helikopterin ääniin, avasi television ja tajusi, että uhrit ovat hänen poliisipiiristään Pikku-Roobertinkadun poliisilaitokselta. Rantsi polkaisi heti pyörällään töihin.

– Myönnän, että tunneskaala oli voimakas. Työyhteisön tilanne oli järkyttävä. Meillä oli jälkipuintikeskustelu seuraavana päivänä.

Kirjoittaminen toimii terapiana

Lopulta yksittäinen tilanne laukaisi tarpeen käsitellä menneitä tapahtumia, ja Rantsi osallistui poliisien posttrauma-työpajaan. Valtakunnallisia työryhmiä järjestetään muutaman kerran vuodessa, ja niihin voi osallistua noin 40–50 poliisihallinnon työntekijää kerralla.

Nykyisin hän toimii vertaistukena muille poliiseille. Vertaistukihenkilöt vetävät omalla alueellaan vaikeiden tilanteiden purkukeskusteluja.

– Väistämättä poliisin työ vaikuttaa siviilielämään. Työssä kertyy kuormaa, jonka vuoksi kaikkien poliisien olisi jossain vaiheessa hyvä käydä tällaisessa työpajassa.

Mahdollinen trauma voi kaventaa ihmisen elämää. Se voi olla myös turvallisuusriski tilanteissa, jotka vaativat nopeaa reagointia.

– Kirjoittaminen toimii myös terapiana, Rantsi toteaa.

