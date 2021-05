Nightwishin uusi basisti on Wintersunin Jukka Koskinen

Metallibändi Nightwish paljasti eilen illalla, että yhtyeen uusi basisti on Jukka Koskinen. Hän soittaa yhtyeessä viikonlopun striimikeikoilla sekä myöhemmin alkavilla Euroopan- ja maailmankiertueella. Jatkosta päätetään myöhemmin.

Kansainvälisesti menestyneen metallibändi Nightwishin uusi basisti on suomalaisesta Wintersun-yhtyeestä tuttu Jukka Koskinen. Hänet tunnetaan myös Norther-yhtyeen basistina. Myös Nightwishin nykyinen rumpali Kai Hahto on yksi metallimusiikkia soittavan Wintersunin jäsenistä.

Nightwish paljasti basistin nimen eilen illalla hieman ennen An Evening with Nightwish in a Virtual World -striimikeikkaa. Yhtye esiintyy tänä viikonloppuna kahden striimikonsertin verran.

Nightwishin pitkäaikainen basisti Marko Hietala jätti yhtyeen alkuvuodesta. Facebook-tiedotteessaan Hietala kertoi haluavansa löytää uutta inspiraatiota ja syitä tehdä musiikkia.

Hietalan seuraajana Jukka Koskinen soittaa yhtyeen tämän viikonlopun striimikeikoilla sekä myöhemmin alkavilla Euroopan- ja maailmankiertueella. Koskisen jatkosta päätetään myöhemmin.

Nightwish esiintyy seuraavan kerran heinäkuun lopussa Kuopiorockissa sekä Qstockissa Oulussa. Esimerkiksi Kuopiorock ilmoitti aiemmin toukokuussa, että kesän festarin järjestäminen on lyöty lukkoon.

