Brasilian presidentti Bolosonaroa vastustettiin suurprotesteissa eri puolilla maata - ”Tämä hallitus on vaarallisempi kuin itse virus”

Kymmenet tuhannet ihmiset jalkautuivat lauantaina Brasilian kaduille vastustamaan presidentti Jair Bolsonaroa. Mielenosoituksia järjestettiin yli 200 kaupungissa. Kyseessä ovat laajimmat Bolsonaron vastaiset protestit sitten koronaviruspandemian alkamisen.

Suurimalla osalla mielenosoittajista oli maskit kasvoillaan ja he yrittivät pitää fyysistä etäisyyttä toisiinsa, mikä oli paikoin mahdotonta väentungoksen vuoksi.

Presidentin kansansuosio on romahtanut maan koronakriisin aikana. Brasiliassa on todettu jo lähes 460 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, eli toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen.

Kansalaiset ovat syyttäneet äärioikeistolaisen populistipresidentin vähättelevää ja kaoottista koronapolitiikkaa maan katastrofaalisesta koronatilanteesta.

Bolsonaro on pandemian alusta alkaen vähätellyt koronan vakavuutta kutsuen sitä muun muassa ”pikkuflunssaksi”. Hän on myös vastustanut yhdyskunnan sulkutoimia vedoten niiden taloudellisiin vaikutuksiin. Lisäksi Bolsonaro on suhtautunut nuivasti maskinkäyttöön ja rokotuksiin.

Mielenosoittajia maan pääkaupungin Brasílian kaduilla. Joédson Alves/ EPA

Lauantain protestien takana olivat muun muassa vasemmistopuolueet ja opiskelijayhdistykset, jotka vaativat esimerkiksi koronarokotusten vauhdittamista.

"Bolsonaro kylvää kuolemaa ja tuhoa"

Monet protestoijat kantoivat mukanaan julisteita, joissa vaadittiin presidentin asettamista virkasyytteeseen. Toiset kantoivat kuvia koronaan kuolleista läheisistään.

Rio de Janeirossa 48-vuotias parturi Osvaldo Bazani da Silva kertoi The Guardianille (siirryt toiseen palveluun), että hänen nuorempi veljensä menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

– Emme voi menettää enää yhtäkään brasilialaiselämää. Meidän on tultava kaduille jokaikinen päivä, kunnes tämä hallitus kaatuu, sanoi da Silva

69-vuotias psykoanalyytikko Irene Grether kertoi, että kaksi hänen sukulaistaan on kuollut ”hallituksen toimettomuuden” vuoksi.

– Tämä hallitus on vaarallisempi kuin itse virus, Grether totesi.

Hänen sisarentyttärensä, 46-vuotias taloustieteilijä Ana Paula Carvalho on sitä mieltä, että Bolsonaro pitäisi viedä Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen ”rikoksista Brasilian kansaa vastaan.”

– Hän kylvää kuolemaa ja tuhoa.

Kyselyjen mukaan 57 prosenttia brasilialaisista kannattaa Bolsonaron asettamista virkasyytteeseen. Senaatin nimittämä komitea tutkii parhaillaan presidentin hallituksen koronatoimia.

Lähteet: Reuters