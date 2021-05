Lemmenlaivan kapteeni Stubingia näytellyt Gavin MacLeod on kuollut

Suomalaisille muun muassa Lemmenlaivan kapteeni Stubingina tutuksi tullut yhdysvaltalaisnäyttelijä Gavin MacLeod on kuollut 90-vuotiaana.

MacLeod kuoli aikaisin lauantaiaamuna kotonaan Palm Desertissa Kaliforniassa, kertoi miehen tytärpuoli Stephanie Steele Zalin uutistoimisto AP:lle. Hänen mukaansa MacLeodin kuolema johtui vanhuudesta.

MacLeodin terveydentilan tiedettiin heikenneen viime kuukausien aikana.

– Hänellä oli yksi hämmästyttävimmistä ja hauskimmista elämistä, jonka tiedän. Hän nautti joka hetkestä, Steele Zalin sanoi AP:lle.

Uutiskanava CNN:n mukaan vuosina 1977–1986 esitetty Lemmenlaiva ajoi satamaan lopullisesti yhdeksän kauden jälkeen, mutta MacLeod esiintyi tämänkin jälkeen toisinaan julkisuudessa rooliasussaan.

Fred Grandy, Ted Lange, Jill Whelan, Gavin MacLeod, Cynthia Tewes ja Bernie Kopell poseerasivat yhteiskuvassa toukokuussa 2018. Mike Nelson / EPA

MacLeod oli alkuperäiseltä nimeltään Allan See. CNN:n mukaan hän kertoi This is your Captain Speaking -muistelmateoksessaan vaihtaneensa nimeä, koska koki sukunimensä olleen liian hämmentävä.

Kippariroolinsa lisäksi MacLeod esiintyi myös muun muassa 1970-luvulla esitetyssä The Mary Tyler Moore Show -komediasarjassa. Hän esiintyi jokaisessa sarjan 168 jaksosta.

MacLeod kärsi uransa aikana alkoholismista ja kääntyi myöhemmin kristityksi. Hänellä oli neljä lasta ensimmäisestä avioliitostaan ja kolme lapsipuolta toisesta avioliitostaan.