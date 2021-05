Ennätyssuuri rokote-erä tuo koronapiikin yhä lähemmäs nuoria – ylilääkäri: "Nuoremman ikäluokan rokottaminen tehoaa parhaiten epidemiaan"

Suomeen saadaan alkavalla viikolla jopa 356 000 koronarokoteannosta. Kyse on selvästi aiempaa suuremmasta määrästä, sillä esimerkiksi toukokuun viimeisellä viikolla rokotteita saatiin 240 000 annosta.

Helsingin kaupunki on saamassa saapuvasta erästä noin 50 000 annosta, josta runsaat 30 000 annetaan ensirokotteena, kertoo Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että rokotuksissa päästään aimo harppaus eteenpäin. Pystymme etenemään ensirokotuksissa siitä huolimatta, että tehosterokotusvuoroon tulee samaan aikaan isoja määriä ihmisiä, Lukkarinen iloitsee.

Sama tilanne on myös esimerkiksi Turussa, joka saa suuresta rokote-erästä noin 13 000 annosta.

– Kesäkuussa kakkosrokoteannoksia annetaan selvästi enemmän. Suuremmalla annosmäärällä turvaamme sen, että pystymme jatkamaan ykkösannosten antamista yhä nuoremmissa ikäluokissa riittävällä vauhdilla, sanoo Turun kaupungin vs. ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

Turun kaupungin vs. ylilääkäri Jutta Peltoniemi toivoo, että kaikkein nuorimpia ikäluokkia päästäisiin rokottamaan ennen juhannusta, sillä heidän rokottaminen tehoaa Peltoniemen mukaan parhaiten epidemiaan. Minna Rosvall / Yle

Isommat rokote-erät helpottavat myös tulevaa syksyä

Poikkeuksellisen suuri rokote-erä tuli hyvään ajankohtaan.

Mitä enemmän nyt saadaan annettua ensirokotteita, sitä nopeammin päästään antamaan myös tehosterokotteita. Se taas helpottaa ensi syksyn tilannetta, ylilääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

– Kyllähän me olemme nyt nähneet, että virusvariantit vaativat kaksi rokoteannosta, muuten virus pääsee kiertämään. Siksi on todella tärkeää, että kaksi annosta olisi kattavasti annettu alkusyksyyn mennessä, muuten siinä on taas se riski, että koronaepidemia nostaa syksyllä päätään.

Johtajalääkäri Timo Lukkarinen muistuttaa, että virusta on nyt liikkeellä enemmän kuin viime kesänä ja siksi turvaväleistä ja hygieniasta on pidettävä huolta rokotuksista huolimatta.

– Ensirokote on parempi suoja kuin ei mitään, mutta se ei vielä tuo täyttä suojaa.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että vajaan 50 000 annoksen rokote-erä on suurin, jonka kaupunki on tähän mennessä saanut. Lukkarinen kuvattiin tammikuussa 2020. Antti Lähteenmäki / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan rokotetoimitukset jatkuvat yli 280 000:n rokoteannoksen viikkotahdilla myös ensi viikon jälkeen.

Loppukesästä tilanne voi olla toinen, Lukkarinen sanoo.

– Heinä-elokuussa ei välttämättä tule näin suuria rokote-eriä. Ihan suin päin emme siis voi kaikkia rokottaa. On varmistuttava siitä, että meillä on antaa tehosteannokset.

"Nuorten rokottaminen tehoaa parhaiten epidemiaan"

Ensimmäisen rokotteen on saanut nyt noin 44 prosenttia Suomen väestöstä ja toisen annoksen 8,7 prosenttia.

Helsingissä ja Turussa on edetty jo alle 40-vuotiaiden rokotuksiin. Turussa aikoja annetaan 37 vuotta täyttäneille ja Helsingissä aukeaa ensi viikolla ajanvaraus 35–39-vuotiaille.

Vaikka rokotukset ovat edenneet Suomessa hyvää vauhtia, paljon on vielä työtä edessä. Alle 30-vuotiaat ovat hyvin suuri ikäryhmä sekä Turussa että Helsingissä.

– 25–29-vuotiaita on 63 000. Jos tästä seuraavasta erästä voidaan antaan reilu 30 000 ensirokotusta, sehän ei edes riittäisi vielä puolelle tästä valtavasta ikäryhmästä, joka siis ei ole vielä edes rokotusvuorossa, Lukkarinen kuvailee rokotusurakkaa.

Jutta Peltoniemi toivoo, että Turussa päästäisiin kaikkein nuorimpien ikäluokkien rokottamiseen vielä ennen juhannusta.

– Nuoremman ikäluokan rokottaminen tehoaa parhaiten epidemiaan. Nuoret todennäköisemmin sairastavat lievemmän taudin kuin joku vanhempi henkilö, mutta toisaalta heidän keskuudessaan on ollut paljon epidemioita.

