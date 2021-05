EU aloittaa mittavat ilmastotalkoot – Suomi toivoo unionilta kunnianhimoa mutta jännittää, vaikeutuvatko vienti ja hakkuut

Euroopan unioni on pistänyt ilmastopolitiikassa uuden vaihteen silmään.

Unioni pääsi huhtikuussa sopuun uudesta ilmastolaista, jonka mukaan sen on vuoteen 2030 mennessä pienennettävä päästöjään vähintään 55 prosentilla aiemman 40:n sijaan.

Lisäksi vuonna 2050 unionin on tarkoitus olla ilmastoneutraali, eli kasvihuonekaasupäästöjen määrä ei saisi ylittää hiilinieluja. Tämä tavoite on ensimmäistä kertaa kirjattu myös lakiin.

Vaikka Suomi tukee Euroopan kunnianhimoisia tavoitteita, yksittäiset ilmastotoimet herättävät myös huolta. Metsäteollisuus murehtii, että hakkuut voivat vaikeutua ja puun hinta nousta, kun hiilinieluja halutaan suojella. Vientiyrityksiä taas mietityttää meriliikenteen päästöjen rajoittaminen.

Jotta EU pääsee tavoitteeseensa, sen on kiristettävä monia vaatimuksiaan. Heinäkuussa komissio ehdottaakin kahtatoista uutta ilmastosääntöä – Brysselissä massiivista hanketta kutsutaan itseironisesti “kaikkien lainsäädäntöpakettien äidiksi”.

Mitä on siis luvassa ja miten se vaikuttaa Suomeen?

Mikä EU:n ilmastopolitiikassa muuttuu? Päästökauppa laajenee. Eurooppalaisten yritysten on maksettava päästöistään, jos ne ylittävät ennalta sovitun rajan. Päästökauppa koskee tällä hetkellä teollisuutta ja sähkö- ja lämpölaitoksia, jotka tuottavat noin 40 prosenttia EU:n päästöistä. Tulevaisuudessa päästörajat tiukentuvat ja uudet alat saattavat tulla päästökaupan piiriin.

Metsät ja merenkulku mietityttävät Suomea

Suomelle haasteita aiheuttaa komission ehdotuksissa kaksi asiaa: metsät ja merenkulku.

Ensinnäkin, EU haluaa kasvattaa jäsenmaiden hiilinieluja. Vaikka metsäisen Suomen hiilinielu on hyvän kokoinen, hakkuut pienentävät sitä. Siksi Suomen metsäteollisuudelle on olennaista, mikä on pienin sallittu hiilinielun koko. Metsäyrittäjiä kiinnostaa myös, saako Suomi pitää lisähakkuille myönnetyt poikkeukselliset joustot, kun nieluista neuvotellaan uudelleen.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan pelot ovat liioiteltuja, sillä Suomi on päättänyt hiilinielujen kasvattamisesta myös itsenäisesti.

– Ymmärrän kyllä, että aina kun neuvotellaan, niin tulee se epävarmuus. Jäsenmailla on omia tiukkoja kantoja ja lopullinen tulos on aina kompromissi.

Toinen haaste on päästökaupan laajentaminen merenkulkuun. Se voi tulla kalliiksi Suomelle, jonka vienti ja tuonti tapahtuvat pitkälti meriteitse. Lisäksi Suomen vesillä seilaavat jäävahvisteiset laivat myös saastuttavat enemmän.

– Olemme viestineet komissiolle, että se huomioisi Suomen erityiset olosuhteet, kertoo Mikkonen.

Suomen kilpailukyky hyötyy kunnianhimoisesta EU-linjasta

Näistä rypyistä huolimatta Suomi kuuluu EU:ssa kunnianhimoisen ilmastopolitiikan rakastajiin.

Suomi itse tavoittelee ilmastoneutraaliutta jo vuoteen 2035 mennessä. Suomen vaatimukset ovatkin vihreän ympäristöministerin mukaan useimmissa ilmastoasioissa EU:ta tiukemmat.

Siksi suomalaiset yritykset hyötyvät siitä, että muidenkin eurooppalaisten on pelattava vaikeammilla säännöillä.

– EU:n sisällä toimijoiden kilpailukenttää tasaa se, että kaikkien pitää tehdä niitä päästövähennyksiä, Mikkonen toteaa.

Suomi on kannattanut erityisesti päästökaupan laajennusta. Mikkosen mielestä se on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi päästöjen vähentämisessä. Päästökauppa on toistaiseksi myös ollut Suomelle melko edullista, koska Suomi on yksi Euroopan ahkerimmista uusiutuvan energian käyttäjistä.

– Mitä enemmän ilmastoon liittyvät ohjauskeinot ovat koko EU:n laajuisia, sitä vähemmän meidän omien poliitikkojen tarvitsee luoda niitä kansallisesti, toteaa ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikkö Outi Honkatukia.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan EU:n kunnianhimoiset ilmastotoimet ovat Suomen kannalta ennen kaikkea hyvä asia. Mikko Koski / Yle

Käytännön keinoista luvassa vaikeat neuvottelut

Ilmastolain tavoite on oikeudellisesti sitova, mutta käytännön toteutus yhä auki ja jäsenmaat monista asioista erimielisiä. Komission heinäkuiset ehdotukset pohjustavat jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin neuvotteluja, jotka voivat kestää kaksikin vuotta.

Varsinaisten uusien toimien lisäksi jäsenmaiden on päätettävä, miten työt niiden kesken jaetaan. Tähän saakka vauraammat EU-maat ovat kantaneet suuremman vastuun esimerkiksi liikenteen ja maatalouden päästöjen vähentämisestä.

EU-maat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa: Suomessa 40 prosenttia energiasta on uusiutuvaa, kun Puolassa 80 prosenttia saadaan yhä kivihiilestä.

– Suomen toiveena on saada myös uudet jäsenmaat näihin talkoisiin vahvemmin mukaan. Osalla näistä maista on tällä hetkellä lähes nollatavoite. Kaikkien EU-maiden tulee kuitenkin olla hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä, toteaa Outi Honkatukia.

Myös ympäristöministeri Mikkosen mielestä yksi ilmastotalkoiden suurimmista avoimista kysymyksistä on oikeudenmukaisuus.

– Meidän pitää ymmärtää maiden erilaisia olosuhteita ja tehdä tasausta niin, ettei kukaan joudu maksamaan kohtuuttomasti.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin 31.5. kello 23:een saakka.

