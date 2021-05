Nightwish konsertoi Helsingin Kaisaniemessä elokuussa

Korona perui Nightwishin maailmankiertueen, ja nyt yhtye suuntaa jälleen esiintymislavoille. Noin kymmenen miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti myynyt Nightwish keikkailee kotimaassa harvakseltaan. Edellisen kerran yhtye esiintyi Helsingissä joulukuussa 2018 ja nyt bändi nähdään Helsingin Kaisaniemen puistossa 15. elokuuta.

Nightwish heitti viikonloppuna kaksi virtuaalista keikkaa, jotka keräsivät satojatuhansia katsojia. Samalla kerrottiin, että bändin uusi basisti on Jukka Koskinen.

Bändin keulakuva Tuomas Holopainen on innoissaan tulevista livekeikoista.

– Mahtavaa päästä tämän omituisen vuoden jälkeen taas lavalle. Viimeisestä Helsingin keikastakin on jo ihan liian pitkä aika. Nyt on bändissä taas jotenkin tosi raikas fiilis. Uusi startti ja uusi basisti ja bändi on aivan täpinöissään, että pääsee taas soittamaan, sanoo Holopainen tiedotteessa.

Helsingin Kaisaniemen konsertin järjestävä Live Nation kertoo, että tapahtumaan myydään alkuun vain pieni määrä lippuja koronatilanteen takia. Kaisaniemen puistoon mahtuu maksimissaan 20 000 ihmistä, mutta järjestäjän mukaan paikalle otetaan yleisöä vain murto-osa tuosta määrästä.

Konsertin lopullinen yleisömäärä tarkentuu koronatilanteen mukaan. Mikäli viranomaismääräykset ja yleinen epidemiatilanne sallii, järjestäjä sanoo kasvattavansa kapasiteettia mahdollisuuksien mukaan terveysturvallisuus huomioiden.

Nightwishin on määrä esiintyä kesän aikana myös Kuopiorockissa sekä Qstockissa Oulussa heinäkuun lopussa.

Lue myös:

Nightwishin uusi basisti on Wintersunin Jukka Koskinen

Nightwish-yhtyeen Tuomas Holopainen paljasti Puoli seitsemän -ohjelmassa rakastavansa Pieni talo preerialla -sarjaa: "Tosi voimakasta kamaa"

Metallibändi Nightwish esiintyy Tampereen uudella areenalla vuoden lopussa

Marko Hietala jätti menestysyhtye Nightwishin, haukkui musiikkialan ja tuomitsi Lähi-itään maksettavat osingot – mistä on kyse?