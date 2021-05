Yli 200 vuotta sitten Haminaan rakennettiin torni lippua varten – nyt sen salossa liehuvat vaikkapa sateenkaari ja olympiarenkaat 25 päivänä vuodessa

Hamina on tunnettu lippukaupunki, jonka suurin lipputanko on 100 metriä korkea ja lippu koripallokentän kokoinen. Haminassa on liputettu jo 1790-luvulla, ja lipuilla viestimistä varten rakennettiin Lipputorni. Nyt torni viestii jälleen.

Hamina alkaa liputtaa erilaisten kansainvälisten liputuspäivien kunniaksi. Kaupunki on valinnut ensimmäiseen liputuskiertoon vuoden ajalle 24 eri liputuspäivää, jotka ottavat huomioon erilaisia ihmisryhmiä ja järjestöjä.

Lisäksi Hamina liputtaa vielä kaupungin perustamispäivänä 30. maaliskuuta. Hamina täytti tänä vuonna 368 vuotta.

Liput nostetaan Haminan keskustassa torin laidalla sijaitsevan lipputornin salkoon. Haminan lipputornilla on liputushistoriaa jo vuodesta 1790.

Haminan lipputornin luona on Pohjoismaiden ja Baltian maiden sekä niiden itsehallinnollisten alueiden liput. Haminan kaupunki

Liputus ja liput kuuluvat keskeisesti sotilaskulttuuriin, jolla on Haminassa syvälle ulottuvat juuret. Torni rakennettiin alun perin Haminan linnoituksen komentajan lipputorniksi osaksi Helsingin bastionia.

Bastioni purettiin vuonna 1889, ja jäljelle jäi vain lipputorni. Torni on nähnyt, kun Ruotsi on luovuttanut Suomen Venäjälle ja kun Suomi on itsenäistynyt. Sen huipulla on ollut varmasti lippu jos toinenkin näyttämässä, missä mennään.

Postikortti Haminasta lipputorneineen 1900-luvun alusta. Lipputornia kutsuttiin myös rauhantorniksi Haminan rauhan kunniaksi. Museovirasto, historian kuvakokoelma.

Lipputornin ylle nousee yhteensä 25 erilaista lippua (siirryt toiseen palveluun) (poistut Ylen palvelusta) (siirryt toiseen palveluun)vuoden mittaan. Mukana liputuksessa ovat muun muassa tutuilta näyttävät sateenkaarilippu, WWF:n pandakarhulippu, Euroopan unionin sininen keltatähtinen lippu ja olympialippu värikkäine renkaineen.

Tutummaksi vuoden aikana tulevat myös esimerkiksi liput romanien kansallispäivänä, kansainvälisenä vammaisten päivänä ja maailman pakolaispäivänä.

Haminan lipputornin liputuspäivät Tammikuu: 6.2. Saamelaisten kansallispäivä, 24.2. Ruotsinsuomalaisten päivä

Helmikuu: 3.3. Maailman luontopäivä, 8.3. Kansainvälinen naistenpäivä, 23.3. Pohjolan päivä, 30.3. Haminan kaupunkipäivä

Huhtikuu: 7.4. Kansainvälinen terveyspäivä, 8.4. Romanien kansallispäivä, 8.5. Punaisen Ristin päivä, 9.5. Eurooppa-päivä

Toukokuu: 5.6. Maailman ympäristöpäivä, 9.6. Ahvenanmaan itsehallintopäivä, 20.6. Maailman pakolaispäivä, 23.6. Olympiapäivä, 28.6. Pride-päivä

Syyskuu: 8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä, 21.9. Kansainvälinen rauhan päivä

Lokakuu: 1.10. Kansainvälinen ikäihmisten päivä, 16.10. Maailman ruokapäivä, 24.10. YK-päivä

Marraskuu: 6.11. Ruotsalaisuuden päivä (Svenska dagen), 20.11. Lapsen oikeuksien päivä, 25.11. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

Joulukuu: 3.12.Kansainvälinen vammaisten päivä, 10.12. Kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä

Hamina liehuttaa maailman suurinta Suomen lippua

Kymenlaaksossa sijaitseva Hamina on tunnetusti kova liputtamaan. Haminassa sijaitsee Euroopan suurin lipputanko, jossa liehuu maailman suurin Suomen lippu.

Hamina on viime vuosien aikana perustanut kaupunkiin oman Lippumaailman, jossa liehuu eri maiden lippuja eri puolilla kaupunkia. Esimerkiksi lipputornin vieressä liehuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden sekä niiden itsehallinnollisten alueiden liput.

Haminassa on myös Suomen lipun tie, joka esittelee maamme lipun historian.

Haminan lippuhankkeiden takana on lipuista innostunut entinen SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen, joka toimii Haminan Lippumaailman toiminnanjohtajana.

