Koronan leviämisvaiheelle hyvästit pääkaupunkiseudulla? Juhannuksena juhlitaan todennäköisesti jo lievemmin rajoituksin

HUS-alueen koronatesteistä positiivisten näytteiden osuus on laskenut yhteen prosenttiin ja ilmaantuvuuslukukin pienenee. Johtajaylilääkäri arvelee, että alue pääsee pois koronan leviämisvaiheesta lähiviikkoina. Tämä tarkoittaisi myös lievempiä rajoituksia.

Pääkaupunkiseudulla vietetään juhannusta mahdollisesti jo lievempien koronarajoitusten vallitessa.

Tällä hetkellä epidemia on Itä-Uudellamaalla ja Länsi-Uudellamaalla Espoota ja Kauniaista lukuun ottamatta kiihtymisvaiheessa. Muutoin Uudellamaalla ollaan leviämisvaiheessa.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi itse käyttää kiihtymisvaiheesta termiä jarrutusvaihe, kun epidemia-asteikolla tullaan alaspäin.

– Pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä viruksen ilmaantuvuus lähestyy 50 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Pääkaupunkiseudun tilannetta arvioidaan pitkälti Helsingin tilanteen pohjalta, Mäkijärvi kertoo.

Hyvä uutinen on lisäksi se, että HUS-alueen koronatesteistä positiivisten näytteiden osuus on laskenut yhteen prosenttiin. Lisäksi Suomessa todettujen koronavirustartuntojen määrä on ollut tasaisessa laskussa.

Mäkijärvi uskoo, että jos trendi jatkuu, myös pääkaupunkiseutu voi siirtyä koronaviruksen leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen kesäkuun puolivälin paikkeilla.

– Mahdollisesti tämä voi tapahtua nopeamminkin. Tilannetta tarkastellaan viikoittain.

Astetta alemman epidemian vaiheen myötä pääkaupunkiseudulla voitaisiin lieventää voimassa olevia rajoituksia. Mäkijärvi ei pidä todennäköisenä, että tämä aiheuttaisi uutta piikkiä tartunnoissa.

– Mahdollisuus tähän lisääntyy teoriassa, mutta jos olemme tulkinneet tilannekuvan ja epidemian trendin oikein, niin riski on pienehkö.

Mäkijärvi muistuttaa, että edelleen keskeistä epidemian kuriin saamisessa on hygieniaohjeiden noudattaminen, testeissä käyminen ja molempien rokoteannosten ottaminen.

