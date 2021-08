"Ilmastoliikkeellä on rotuongelma" – afrikkalainen Vanessa Nakate rajattiin pois uutiskuvasta, loukkaava teko toi huomiota ja nyt häntä kuunnellaan

KAMPALA “Nyt tiedän rasismin määritelmän.”

Niin loppui Vanessa Nakaten surua uhkuva Facebook-postaus (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa 2020.

Hän oli juuri osallistunut Maailman talousfoorumin kokoukseen Davosissa ja poseerasi kuvassa yhdessä ruotsalaisen Greta Thunbergin sekä kolmen muun valkoihoisen ilmastoaktivistin kanssa.

He olivat osallistuneet yhteiseen lehdistötilaisuuteen, mutta kun uutistoimisto AP julkaisi kuvan, Nakate oli rajattu siitä pois.

Vaikka kokemus oli syvästi loukkaava, se saattoi olla Nakatelle onnenpotku. Hänen videonsa aiheesta sai Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) kymmeniätuhansia jakoja ja tykkäyksiä.

AP pyysi anteeksi ja lupasi parempaa monimuotoisuuskoulutusta toimittajilleen. Uutistoimisto väitti, että kyseessä oli rehellinen virhe ilman pahaa tarkoitusta.

Nyt 24-vuotiasta ugandalaista kuunnellaan.

Ilmastonmuutos on arkipäivää Ugandassa

Vanessa Nakate aloitti ilmastoprotestinsa Ugandan parlamentin ulkopuolella pääkaupungin Kampalan keskustassa vuonna 2018. Hän istui yksin parlamentin edustalla kylttinsä kanssa.

Nyt olemme sopineet tapaamisen samaan paikkaan Kampalassa – parlamentin ulkopuolelle. Nakate saapuu ystävänsä Evelyn Achamin kanssa, uusi kyltti kädessä. “Unite behind the science”, siinä lukee. Yhdistykää tieteen taakse.

– Seisoimme tuolla kulmassa odottamassa teitä, ja kun vartijat huomasivat kylttimme, he tulivat heti kuumottelemaan ja kyselemään mitä teemme, Nakate sanoo.

Ugandalainen ilmastoaktivisti Vanessa Nakate pitelee kylttiä, jossa kehotetaan yhdistymään tieteen taakse. Kuva: Luke Dray/Yle

Nakate on tottunut vaikeisiin viranomaisiin. Kun hän aloitti protestinsa, hänen piti perinpohjin selittää vartijoille ja poliisille mitä teki. Lopulta he antoivat hänen yhden naisen protestinsa olla rauhassa.

Matka parlamentin rappusille yli kaksi vuotta sitten oli ollut jo pitkä. Se alkoi halusta tehdä jotain oman yhteisönsä hyväksi ja halusta ymmärtää yhteiskunnan haasteita.

Että se tapahtuisi ilmastoaktivismin muodossa ei ollut mikään itsestäänselvyys. Nakaten pääaine yliopistossa oli liiketaloustiede.

– Mitä enemmän ymmärsin ilmastonmuutoksesta, sitä enemmän kauhistuin. Meille kerrottiin koulussa, että se on jotain, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Tajusin, että sen vaikutuksethan näkyvät täällä juuri nyt.

Hän luki kaiken minkä löysi aiheesta. Monet ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat arkipäivää Ugandassa. On ollut hurjia mutavyöryjä, tulvia, lämpöaaltoja, kuivia jaksoja, epäsäännöllisiä sateita.

Kaikki tuhoavat ihmisten koteja, elantoja ja elämää.

Ilmastoliike "valkoisten ihmisten hommaa"

Nakate sai inspiraatiota protestiinsa Greta Thunbergin Fridays for Future -liikkeestä, mutta hänen oli hankala saada muita nuoria mukaan.

– Moni ajatteli, että se oli vain teinien liike, koska niin media raportoi siitä. Siksi me päätimme perustaa oman liikkeemme, Rise Up -liikkeen, jotta myös nuoret aikuiset tuntisivat sen omakseen.

Nakate ja hänen ystävänsä puhuvat kouluissa ja yliopistoissa ilmastoliikkeestä, keräävät roskia ja hankkivat kouluihin aurinkopaneeleja, jotta koulut saisivat sähköä.

Nakate kokee, että nyt häntä kuunnellaan. Hän toivoo kuitenkin, että muitakin afrikkalaisia aktivisteja kuultaisiin ilman, että heidät leikattaisiin ensin kuvista pois.

Ilmastoliikkeellä on rotuongelma, Nakate sanoo.

– Kun ilmastoaktivismi nähdään vain länsimaiden oikeutena, se pyyhkii pois niin monen nuoren ihmisen kokemuksia. Se mitätöi niin monen yhteisön kokemuksia ilmastonmuutoksesta. Me kohtaamme saman myrskyn, mutta olemme eri veneissä. Jotkut veneet uppoavat nopeammin kuin toiset.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg aloitti Fridays for Future -liikkeen omalla Skolstrejk för Klimatet -kampanjallaan. Kuva: Corey Sipkin / EPA

Myös Ugandassa ilmastoaktivismi nähdään edelleen valkoisten ihmisten asiana.

– Ihmiset kysyvät meiltä, miksi teette tuon? Ei se ole teidän asianne. Miksi ette hanki töitä, mene naimisiin tai käy koulua.

Joka paikassa – mediassa, konferensseissa, eri tapahtumissa – pitäisi huomioida koko maailman ihmiset. Nakate kokee, ettei edes oma parlamentti Ugandassa ota ilmastonmuutosta vakavasti.

– Parlamentin edustajat eivät juurikaan huomioineet protestiani. Sitten, kun tapasin heitä Yhdysvalloissa ilmastokokouksessa, moni tuli juttelemaan. He olivat nähneet minut lehdissä ja kehottivat ottamaan yhteyttä. Jotkut eivät sitten koskaan vastanneet, toisten puhelimet ovat aina pois päältä, hän sanoo.

Ilmastokokoukset sulkevat maailman köyhimmät pois

Marraskuun alussa järjestetään YK:n ilmastokokous COP 26 Skotlannin Glasgow'ssa. Vielä ei tiedetä pandemian tilannetta, eli voidaanko kokous järjestää vain virtuaalisesti vai myös kutsumalla ihmisiä paikan päälle.

Nakatella on huomautettavaa molemmissa tapauksissa.

– Näemme jo nyt rokotustilanteessa maailman epätasa-arvon. Ne yhteisöt, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta, eivät pysty matkustamaan Skotlantiin.

Toisaalta kokouksen järjestäminen virtuaalisesti ei sekään tarkoittaisi tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, Nakate korostaa.

– Monilla ei ole puhelimia tai varaa ostaa internetpaketteja koko kokouksen seuraamiseksi. Paljon töitä pitää tehdä, jotta eniten kärsivät saavat äänensä kuuluviin, Nakate sanoo.

Nakaten ensimmäinen kirja, A Bigger Picture: My Fight to Bring a New African Voice to the Climate Crisis, ilmestyy tämän vuoden marraskuussa.

Hän toivoo, että se inspiroi nuoria afrikkalaisia saamaan äänensä kuuluviin.

– Ilmasto-oikeus on oikeutta vain, jos kaikki ovat osallisia. Sitä me odotamme ilmastoliikkeeltä, medialta ja konferenssien järjestäjiltä, Nakate sanoo.

