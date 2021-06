Yle seuraa: Tätä lukua kadehditaan Yhdysvalloissa ja muualla, vain joka sadas pirkanmaalainen on saanut koronatartunnan – suositukset ennallaan

Kuva on otettu Tampereella viime kesänä, kun Pirkanmaa koronatilanne oli Suomen parhaimpia.

Pirkanmaalaisista hieman alle prosentti on saanut varmistetun koronatartunnan. Luku on aika pieni, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa joka kymmenes on saanut tartunnan.

Kaikista suomalaisista vähän useampi eli 1,7 prosenttia on saanut koronatartunnan.

TAYSin erityisvastuualueella on kuollut koronaviruksen seurauksena 101 ihmistä, mikä on 0,01 prosenttia väestöstä. Erityisvastuualueseen kuuluvat Pirkanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme, jossa sairaalaepidemiat ovat nostaneet kuolleiden määrää.

Pirkanmaan pandemiaryhmä kertoo tiistaina kello 15.30, miltä tilanne näyttää. Viime kesänä Pirkanmaa sai nauttia pitkästä nollarivistä, koska koko kesän aikana oli vain kourallinen tartuntoja. Tämän vuoden toukokuussa tartunnat putosivat alle puoleen huhtikuun luvuista, mutta voiko tilanteeseen tuudittautua?

Ylen toimittaja Anu Leena Koskinen seuraa suorana verkossa mediainfoa.

Mediainfossa käydään läpi Pirkanmaan koronatilanne, kuluneen viikon jäljitystyön tulokset ja alueelliset suositukset. Asiantuntijoina ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine TAYSista.

Suositukset ennallaan

Koronatilanne on entisestään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella helpottanut. Alue on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Koronan kahden viikon ilmaantuvuus Pirkanmaalla oli viime viikon päättyessä 27 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Positiivisten testien osuus Fimlabissa testatuista oli viime viikolla 0,8 prosenttia.

Pandemiaryhmä jätti tiistaina Pirkanmaan alueelliset suositukset ennalleen niin kauan kuin sairaanhoitopiiri on kiihtymisvaiheessa. Maskin käyttöä ja etätyötä suositellaan edelleen.

– Väestöltä vaaditaan edelleen sitkeyttä, jotta saamme tilanteen perustasolla. Maskien käytöllä ja hygieniasuosituksia noudattamalla voimme kesän aikana päästä kohti normaalia elämää. Jokaisen kannattaa myös ottaa rokote silloin, kun oma vuoro tulee, kehottaa johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Suurin osa saadaan jäljitettyä

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin yhteensä 57 koronatartuntaa. Niistä 72 prosentin eli 42:n tartuntalähde selvisi. Tartuntojen määrä on laskenut eniten 50–59-vuotiailla.

Tartunnat olivat edelleen pääosin peräisin omilta perheenjäseniltä, yhteensä 28 tapausta.

Sukulaisten tuttavien tapaamisista tuli viisi tartuntaa. Oppilaitoksista saatiin kaksi tartuntaa, yksi tartunta alakoulusta ja yksi Pirkanmaan ulkopuolella sijaitsevasta aikuisopistosta.

Yksi tartunta saatiin aikuisten sisäliikuntaharrastuksesta. Ulkomailta tuli viime viikolla neljä tartuntaa. Lisäksi todettiin yksi yksittäinen muu tartunta.