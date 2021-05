Tuore tutkimus: Ilmastonmuutos jo joka kolmannen lämpökuoleman syynä – Suomessa luku vieläkin korkeampi

Myös Suomessa olisi tutkijan mukaan varauduttava nykyistä paremmin ilmaston lämpenemiseen ja sen mukanaan tuomiin vaikutuksiin. Kuva on otettu kesällä 2020 Helsingin Hietaniemessä.

Myös Suomessa olisi tutkijan mukaan varauduttava nykyistä paremmin ilmaston lämpenemiseen ja sen mukanaan tuomiin vaikutuksiin. Kuva on otettu kesällä 2020 Helsingin Hietaniemessä. Jani Saikko / Yle

Tutkimuksen tekoon osallistunut professori Jouni Jaakkola sanoo, että kansainvälinen tutkimusryhmä yllättyi siitä, miten monen lämpökuoleman takana ilmastonmuutos jo on. Asiaa ei ole tutkittu aiemmin yhtä kattavasti.

Useampi kuin joka kolmas lämpökuolema johtuu ilmaston lämpenemisestä, ilmenee tuoreesta kansainvälisestä tutkimuksesta.

Nature Climate Change -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 37 prosenttia kuumuuteen liittyvistä kuolemista voidaan yhdistää ihmisen toiminnasta johtuvaan ilmastonmuutokseen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lämpökuolemia vuosilta 1991–2018. Aineisto kattoi 732 kaupunkia 43 maasta, myös Suomesta.

Tutkijat arvioivat ensin lämpötilan vaikutusta kuolleisuuteen, kussakin kaupungissa ja globaalisti.

Sen jälkeen tarkasteltiin ilmastonmuutoksen aiheuttamaa lämpötilan nousua ja arvioitiin, millainen kuolleisuus olisi ollut, mikäli lämpötila ei olisi ihmisen toiminnan seurauksena noussut, kertoo tutkimuksen tekoon osallistunut Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jouni Jaakkola.

Hänen mukaansa aiemmin on kyllä tehty ennusteita siitä, missä määrin ilmaston lämpeneminen vaikuttaa kuolleisuuteen kuluvan vuosisadan aikana. Sen sijaan sitä, kuinka paljon ilmastonmuutos on jo tähän mennessä lisännyt lämpökuolemia, ei ole tutkittu yhtä kattavasti ennen kuin nyt.

Jaakkola sanoo tutkimusryhmän osanneen odottaa, että ilmaston lämpenemisellä on ollut vaikutuksia lämpökuolemiin. Mutta sitä, että runsas kolmannes niistä liittyy ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, ei välttämättä osattu arvata.

– Kyllä se havahdutti. Se, mitä näemme luonnossa, on selvää, mutta näiden arvioiden perusteella [ilmastonmuutoksen vaikutukset] pystytään näkemään myös kuolleisuuden lisääntymisenä, professori toteaa.

Jos ilmasto jatkaa lämpenemistään, kuumuuden vaikutukset kuolleisuuteen voivat tulevina vuosikymmeninä olla melkoiset, hän luonnehtii.

Professori: Suomen lukujen taustalla kaksi selitystä

Suomesta tutkimuksessa oli mukana aineistoa pääkaupunkiseudulta. Sen perusteella korkeaan lämpötilaan liittyvistä kuolemista 42 prosenttia selittyi tarkastelujaksolla ilmastonmuutoksen vaikutuksilla, eli luku oli jonkin verran kansainvälistä keskiarvoa suurempi.

Suomessa tarkasteltiin Jaakkolan mukaan neljää lämpimintä kuukautta. Hän arvelee, että tulokset voivat kertoa kahdesta asiasta: ensinnäkin Suomi on melko pohjoisessa. Ilmastonmuutoksen vaikutus lämpötilojen nousuun on maassa suurempi kuin keskimäärin, Jaakkola sanoo.

Toinen selitys voi olla, että Suomessa ei ole totuttu siihen, että korkea lämpötila ja helteet saattavat olla haitallisia terveydelle.

– Siihen ei ole osattu varautua ennen kuin vasta viime vuosina. Tässä tutkimuksessa lähdetään kuitenkin 1990-luvun alun datasta.

Jaakkola toteaa, että vaikka aineisto on peräisin pääkaupunkiseudulta, oletettavaa on, että ilmiö koskee koko maata: Suomessa on jo aiemmin arvioitu lämpötilan vaikutusta kuolleisuuteen ja havaittu, että vaikutukset ovat samansuuntaiset kaikkialla.

Mitä asialle pitäisi tehdä?

Tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen aiheuttaa siis jo joka kolmannen lämpökuoleman. Mitä johtopäätöksiä tuloksista pitäisi tehdä?

Jouni Jaakkolan mielestä tutkimus korostaa ilmastonmuutoksen hillinnän tarpeellisuutta. Se tuo myös ilmi, että kuumuuteen olisi varauduttava yhä paremmin.

Hän sanoo, että varautua pitäisi sekä yhteisön että yksilöiden tasolla: etenkin riskiryhmiin kuuluvien, kuten iäkkäiden ja kroonisia sairauksia potevien, olisi tiedostettava helteisiin liittyvät uhkatekijät.

Yhtenä esimerkkinä varautumisesta Jaakkola mainitsee sisäilman ja ilmastoinnin.

– Emme osaa tuulettaa ja viilentää niin hyvin kuin pitäisi.

Nature Climate Change -lehdessä julkaistua tutkimusta (siirryt toiseen palveluun) johtivat sveitsiläinen Bernin yliopisto sekä brittiläinen London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Lue seuraavaksi:

Tutkija: Suomessa ei varauduta riittävästi äärihelteisiin – Viime kesä sai terveydenhuollon havahtumaan

Tutkijat: Lämmön vuoksi kuolleiden määrä kasvaa huomattavasti maailmassa

Tuore raportti: Ilmastonmuutos on elinikäinen terveysriski maailman lapsille

Tutkijoiden ennuste 2050-luvusta: Jos maailman lämpötila nousee 3 astetta, tappava kuumuus yleistyy, ihmiset pakenevat