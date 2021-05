Kiinan laskeva syntyvyys ja väestön ikääntyminen säikäytti maan johdon purkamaan kahden lapsen politiikan

Mies leikki lapsen kanssa toukokuun alussa Pekingissä. Syntyvyys on laskenut Kiinassa jo monta vuotta.

Kiinan johdolla on iso ja ymmärrettävä huoli väestön vanhenemisesta.

Vuonna 1979 käyttöön otettu yhden lapsen politiikka on muuttanut rajusti väestön ikärakennetta ja viime vuonna syntyi enää 12 miljoonaa kiinalaista, mikä on alin määrä sitten vuoden 1961.

Kiinalaisnaiset synnyttävät keskimäärin vain noin 1,3 lasta. Se on roimasti vähemmän kuin 2,1 lasta, jotka pitäisi syntyä naista kohden, jotta väkiluku pysyisi entisellään.

Vaikka väestömäärän pieneneminen onkin hyvä asia varsinkin ympäristölle, siitä seuraa työikäisen väestön kutistumisen kautta ongelmia talouskasvulle. Ongelmaksi nousee myös vanhustenhuolto, Kiinassa se vielä pitkälti perustuu lapsien kykyyn hoitaa vanhempansa ja isovanhempansa.

Yhden lapsen politiikka oli laskenut naista kohden syntymien määrän vuoden 1970 5,9 lapsesta jo noin 1,6 lapseen viime vuosituhannen lopulla. Kiinan hallitus arvioi politiikan estäneen noin 400 miljoonaa syntymää.

Politiikan muutos vei vuosia

Siirtyminen yhden lapsen politiikasta kahteen lapseen vei vuosia, vaikka väestökehityksen ongelmat tunnistettiin. Vuonna 2013 annettiin lupa hankkia toinen lapsi perheissä, joissa toinen vanhemmista oli omien vanhempiensa ainokainen. Alle 15 prosenttia kahteen lapseen oikeutetuista pariskunnista käytti oikeutta.

Vuonna 2016 tuli käyttöön kahden lapsen politiikka. Sekään ei saanut vauvojen määrää nousuun. Väkiluku on kyllä korkea, 1,41 miljardia, mutta miesten määrä on epäsuhtaisen iso, 51,24 prosenttia ja mediaani-ikä on noussut 38,4 vuoteen.

Mies lapsen kanssa pekingiläisessä Ikean myymälässä viime vuoden heinäkuussa. Monet arvioivat laskevan syntyvyyden syyksi ennen kaikkea korkeita elinkustannuksia. Roman Pilipey / EPA

Tämänpäiväistä Kiinan hallitsevan kommunistisen puolueen politbyroon päätöstä sallia kolme lasta kaikille aviopareille edelsi toukokuun alussa julkistettu väestölaskenta.

Sen mukaan yli 60-vuotiaiden osuus (siirryt toiseen palveluun)oli noussut jo 264 miljoonaan eli noin 18,7 prosenttiin väestöstä. Osuuden ennustetaan nousevan viidesosaan kiinalaisista jo vuoteen 2025 mennessä.

Taustalla kalliit lapsen hankinnan kulut

Toinen kysymys on sitten se, lisääkö kolmen lapsen politiikka nuorten perheiden ja varsinkaan naisten lapsenhankintahaluja. Todennäköisesti ei, mihin viittaa myös kommunistisen puolueen lausunto tänään. Siinä luvattiin pidennystä äitiysvapaaseen ja parempaa vanhustenhuoltoa.

Mies työntää skootteria, jossa on nainen ja lapsi kyydissä Wuhanissa viime vuoden heinäkuussa. Keskiverto kiinalaisnainen hankkii enää 1,3 lasta elämänsä aikana. YFC/Costfoto/EPA

Uutistoimisto Reutersin haastattelemat asiantuntijat ainakaan eivät uskoneet isoihin muutoksiin syntyvyydessä.

– Välitön vaikutus on todennäköisesti myönteinen, mutta se jää pieneksi makrotasolla. Pidemmän aikavälin vaikutus riippuu siitä, onnistuuko hallitus pienentämään lapsen kasvatuksen kustannuksia, erityisesti koulutus- ja asumiskuluja, arvioi pääekonomisti Zhiwei Zhang Pinpoint Asset Management -sijoitusyhtiöstä.

– Kuka haluaa kolme lasta? Nuoret ihmiset voivat hankkia korkeintaan kaksi. Olennainen kysymys on, että elinkustannukset ovat liian korkeat ja elämiseen liittyvät paineet ovat liian isot, arvioi Commerzbankin vanhempi ekonomisti Hao Zhou.

Vanhemmat hakivat toukokuun alussa lapsiaan koulusta Shanghaissa. Alex Plavevski / EPA

– Minusta tuntuu, että ehdotus ei tunnista syntyvyyden laskun takana olevia syitä. Ihmisiä ei pidättele ainoastaan kahden lapsen raja, vaan erittäin korkeat lapsen kasvatuksen kustannukset nykypäivän Kiinassa. Tehokas politiikan muutos olisi antanut enemmän sosiaalista tukea ja hyvinvointia, arvioi sosiologi Yifei Li New Yorkin yliopiston Shanghain kampukselta.

