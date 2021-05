Vaivaisukkoihin murtauduttu Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla – poliisi toivoo vihjeitä silminnäkijöiltä

Kohteena on kahdeksan vaivaisukkoa eri pitäjissä. Poliisi ei kommentoi murtautumistapaa tai varkaiden mahdollista saalista tässä vaiheessa.

Pohjanmaan poliisi pyytää yleisövihjeitä liittyen vaivaisukkojen varkauksiin ja varkauden yrityksiin kirkoissa Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Poliisin mukaan vaivaisukkoihin on murtauduttu, niitä on vahingoitettu tai varastettu. Tällä hetkellä ilmoituksia on kirjattuna kahdeksalta kirkolta.

– Voihan niitä tulla lisääkin, sanoo rikoskomisario Stefan Nordman Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Nordman ei kommentoi murtautumistapaa eikä mahdollista varkaiden saalista tässä vaiheessa, kun tapausten esitutkinnat ovat kesken.

Poliisi selvittää parhaillaan myös, onko kirkoilla ollut valvontakameroita.

Pohjanmaan poliisi toivoo havaintoja vaivaisukkojen varkauksiin ja vahingontekoihin liittyen seuraavilta kirkoilta:

16.5.2021-18.5.2021 Isokyrö, Orisbergin kirkko

23.5.2021 - 26.5.2021 Seinäjoen kirkko, Kitinojantie

25.5.2021 -26.5.2021 Vöyrin kirkko

25.5.2021 - 26.5.2021 Vöyri, Maksamaan kirkko

25.5.2021 - 27.5.2021 Närpiö, Pirttikylän kirkko

26.5.2021 -27.5.2021 Kaustisen kirkko

26.5.2021 -27.5.2021 Lappajärven kirkko

26.5.2021 -27.5.2021 Kauhava, Kortesjärven kirkko

Poliisi pyytää yleisövihjeitä varkausiin liittyen sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun), tai puhelimitse numeroon 0295 415 501

