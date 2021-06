Kokoontumisrajoitukset lievenevät tänään Etelä-Suomessa – mikä muuttuu, jos pääkaupunkiseutu siirtyy kiihtymisvaiheeseen? Avi vastaa 7 kysymykseen

Kokoontumisrajoitukset elävät nyt tautitilanteen mukaan, mikä tekee tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä vaikeaa.

Itä- ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaista ovat kiihtymisvaiheessa. Pääkaupunkiseutu, Kerava, Keski-Uusimaa ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alue ovat leviämisvaiheessa. Etelä-Karjalassa epidemia on laantunut perustasolle.

Keskiviikkona 2. kesäkuuta tulevat voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet lieventyneet kokoontumisrajoitukset.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä sekä Uudellamaalla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa voidaan sisätiloissa järjestää enintään kymmenen hengen kokoontumisia.

Rajatuissa ulkotiloissa voi olla enintään 50 hengen kokoontumisia. Tätä suurempia kokoontumisia voidaan järjestää, jos tilassa on käytettävissä useita katsomolohkoja, tai yleisölle on rajattavissa olevia alueita.

Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Porvoossa, Sipoossa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä saa puolestaan järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.

Myös Etelä-Karjalassa kokoontumisrajoitukset poistuvat.

Pääkaupunkiseutu saattaa siirtyä kiihtymisvaiheeseen lähiaikoina

Pian tilanne saattaa helpottua myös pääkaupunkiseudulla. HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi maanantaina Ylelle, että myös pääkaupunkiseutu saattaa siirtyä kiihtymisvaiheeseen lähiviikkoina.

Lopullinen päätös kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä tehdään alueellisen epidemiatilanteen mukaan asiantuntija-arvioihin pohjautuen.

Tämä tarkoittaisi rajoitusten helpottamista muun muassa Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla.

– Näitä rajoituksia arvioidaan nyt jatkuvasti ja vähintään viikoittain, sanoo Etelä-Suomen avin terveydenhuoltoyksikön ylitarkastaja Oona Mölsä.

Jos myös pääkaupunkiseutu siirtyy kiihtymisvaiheeseen, miten yleisötapahtumia koskevat kokoontumisrajoitukset muuttuvat sisätiloissa?

– Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on voimassa leviämisvaiheen kokoontumisrajoitus. Sisätiloissa maksimiosallistujamäärä on 10 henkilöä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa. Näin jatketaan myös huomisen jälkeen, Mölsä kertoo.

– Kiihtymisvaiheessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauksen mukaan tilaisuuksilla ei enää ole maksimiosallistujamäärää, mutta sisätiloissa yli 10 henkilön tilaisuuksissa edellytetään kahden metrin turvavälejä.

Nyt kuitenkin ravintoloissa saa olla enemmän kuin 10 henkilöä myös leviämisvaiheen alueilla. Miksi näin?

– Ravintolasääntelyn ja kokoontumisrajoitusten erot herättävät paljon kysymyksiä, koska Aluehallintovirasto ei sääntele ravintolatoimintaa ja niiden henkilömäärän rajoituksia, vaan valtioneuvoston (VN) asetus. Sen mukaan sekä kiihtymis- että leviämisvaiheen alueilla ruokaravintoloissa sisätiloissa saa tällä hetkellä olla käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia.

– Jos kuitenkin ravintolassa järjestetään yleisötilaisuus, kuten konsertti, sitä koskevat avin yleisötilaisuusrajoitukset. Niiden mukaan ravintolan sisällä yleisötilaisuudessa saa tällä hetkellä olla enintään 10 henkilöä pääkaupunkiseudulla.

Millaisia muita turvajärjestelyjä tulee noudattaa sisä- ja ulkotiloissa?

– Pääkaupunkiseudulla on voimassa aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d -pykälän mukainen turvavälipäätös, joka koskee paitsi tapahtumia myös esimerkiksi kauppoja ja kirjastoja. Kyseinen päätös voi olla voimassa myös kiihtymisvaiheen alueella, jos tartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus on yli 25 sataatuhatta asukasta kohden ja alueella todetaan vaikeasti jäljitettäviä tartuntaketjuja, jotka aiheuttavat uhan uusien tartuntojen leviämiselle.

– Turvavälipäätös edellyttää, että sisätiloissa täytyy säilyttää 2 metrin turvaväli, jos yli 10 henkilöä on paikalla. Tämä koskee tiettyjä korkean riskin tiloja, kuten sisäliikuntatiloja, vaikka ihmisiä olisi vähemmän paikalla. Ulkotiloissa pitää voida välttää fyysinen kontakti, kun yli 50 henkilöä on paikalla. Tämä tarkoittaa, että fyysistä kontaktia tulee olla mahdollista välttää esimerkiksi festareilla. Myös maskin käyttöä suositellaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeen mukaan.

Jos pääkaupunkiseutu siirtyy kiihtymisvaiheeseen, voisiko esimerkiksi Helsinki Areenalla järjestää tuhansia ihmisiä vetävän tapahtuman ja myydä sen sisätilat täyteen?

– Maksimiosallistujamäärää ei STM:n suosituksen mukaan ole, mutta 2 metrin turvavälit pitää voida säilyttää myös kiihtymisvaiheessa, jos tilaisuudessa on yli 10 henkilöä. Tämä on siis STM:n suositus, mutta jokainen rajoituspäätös arvioidaan erikseen alueellinen ja ympäröivä tilanne huomioiden.

Saako katsomosta myydä vierekkäisiä penkkejä sisätilaisuudessa?

– Toimija voi itse päättää, millä tavalla toteuttaa turvavälivelvoitetta. Esimerkiksi asiakasmäärää voi rajata niin, että myydään vain joka toinen tai kolmas istuin. Lähikontakti tarkoittaa sisätiloissa sitä, että ollaan 15 minuutin ajan alle 2 metrin etäisyydellä. Se täyttyy nopeasti, jos konsertissa istutaan vierekkäin. Lähikontaktia tulee olla mahdollista välttää, ja sitä valvotaan.

Entä ulkokatsomot, kuten esimerkiksi Olympiastadion? Voidaanko siellä myydä vierekkäisiä penkkipaikkoja?

– Periaatteessa 2 metrin turvavälivaatimusta ei ole enää ulkotiloissa, vaan siellä asiakkaiden ja osallistujien on voitava välttää fyysinen kontakti toisiinsa. Lisäksi tartuntatautilain 58 c -pykälän mukaan tapahtuma tulee järjestää sillä tavalla väljästi, kuin se on mahdollista toiminnan luonteen kannalta. Selkeää metrimittaista määrää ei ole ihmisten etäisyyteen toisistaan.

Helsinkiin on suunnitteilla myös satoja ihmisiä vetävä jättiterassi Kasarmitorille. Miten säännökset vaikuttavat sen toimintaan?

– Terasseja koskee lähtökohtaisesti VN:n ravintolasääntely, ellei siellä ole yleisötilaisuutta, jolloin sitä koskevat myös kokoontumisrajoitukset. Nykyisen asetuksen mukaan ulkoterasseilla ei ole asiakasmäärärajoitusta, vaan ne koskevat ravintoloiden sisätiloja.

Aukiolorajoitukset voivat kuitenkin muuttua, jos pääkaupunkiseutu siirtyy kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu päättyy kaikissa ravintoloissa kello 22 ja ravintolat suljetaan kello 23.

