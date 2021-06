Banksy, Dylan ja Repin ovat taidekesän kuuluisuuksia tänä vuonna - tässä seitsemän näyttelyvinkkiä kesälomalle

Pandemia-aika ei ole vienyt halua ihastella ja ihmetellä taidetta, päinvastoin. Siitä kertoo ihmisten innostus varata ennakkolippuja taidenäyttelyihin.

Tulevana kesänä on luvassa useita hienoja näyttelyitä eri puolilla Suomea. Ohessa niistä seitsemän.

1. Dylan avaa sielunmaisemansa Helsingissä

Art of Pop, Helsinki 12.6.-26.9.2021

Bob Dylanin näyttely on kuin hänen oma Instagraminsa. Se on sukellus taitelija, runoilija ja muusikko Bob Dylanin salamyhkäiseen sielunmaisemaan. Näin kuvailee tuottaja Jani Wilund Messukeskuksessa Helsingissä järjestettävää näyttelyä Art of Pop.

Juuri 80 vuotta täyttänyt Bob Dylan suhtautuu tunnetusti nihkeästi julkisuuteen. Hän ei osallistunut edes kirjallisuuden Nobel-palkinnon jakotilaisuuteen.

Monipuolinen artisti on myös kuvataiteilija.

Art of Pop -näyttelyssä Helsingissä on Bob Dylanin lähes sadan teoksen Original Drawn Blank Series -kokoelma. Se on ollut julkisesti esillä vain kerran aikaisemmin, Saksassa vuonna 2007.

Vesi-, öljyväri- ja guassiteosten aiheina ovat Bob Dylanin kiertueilla kohtaamat ihmiset sekä tapahtumat ja maisemat. Kuvassa teos Backyard. Bob Dylan / ART OF POP

Messukeskuksessa on näyttelyä varten käytössä hulppea 2000 neliön tila. Se täyttyy myös pop-taiteen ikonin, Andy Warhol (1928-1987) teoksista. Esillä on 120 Warholin alkuperäisjulistetta.

Lisätietoja löydät näyttelyn nettisivuilta täältä (siirryt toiseen palveluun).

Katso myös Dylan-dokumentti Yle Areenasta: Bob Dylan: The Other Side of the Mirror

2. Eväät reppuun ja veneellä Vallisaareen

Helsinki Biennaali, Helsinki 12.6.-26.9.2021

Helsinki Biennaali on pääkaupungin suuri kesäpanostus, joka täyttää merellisen Helsingin nykytaiteella.

Kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma esittelee 40 koti- ja ulkomaista taiteilijaa ja taiteilijaryhmää.

Teoksia on ripoteltu eri puolille Vallisaarta. Taidetta voi löytää kävelyreittien varrelta, ruutikellareista tai tyhjilleen jääneistä asuinrakennuksista. Katseltavana on esimerkiksi veistoksia, video- ja äänitaidetta, installaatioita ja valokuvia.

Amerikkalainen Janet Echelman on yksi Helsinki Biennaalin taiteilijoista. Hänen veistoksensa 1.78 kohoaa Senaatintorin ylle. Janet Echelman / HAM

Biennaalin nimi on Sama meri, ja teoksista löytyy viittauksia luontoon ja ympäristön tilaan.

Historiallinen Vallisaari on jo sellaisenaan hieno retkeilykohde ja elämystä täydentää venekuljetus Kauppatorilta.

Tämä lienee se kesänäyttely, josta myös perheen lapset innostuvat.

Lisätietoja näyttelystä löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

3. Pentik tuo 800 kiloa valusavea Turkuun

Anu Pentik – Alussa oli siemen, Turku 4.6.-19.9.2021

Posiolla asuva ja työskentelevä Anu Pentik on pitkän uran tehnyt muotoilija, keraamikko, suunnittelija, taiteellinen johtaja ja yrittäjä.

Pentikin näyttely Taidehallissa Helsingissä vuonna 2017 oli yleisömenestys. Kävijät vaikuttuivat taidokkaista keramiikkakukista.

Tällä kertaa Anu Pentikin keramiikkaa ja puuta yhdistäviä installaatioita on esillä WAMissa eli Turun kaupungin taidemuseossa, joka muistetaan myös Wäinö Aaltosen museona.

Turun näyttely on nimeltään Alussa oli siemen. Anu Pentikiltä meni suuritöisen kokonaisuuden valmistamiseen yli kaksi vuotta. Hän käytti teoksiin yli 400 metriä lähes 200 vuotta vanhaa hirttä, 900 kiloa kivitavarasavea, 800 kiloa valusavea sekä 600 kiloa paperiposliinimassaa.

Lisätietoja näyttelystä löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Lue Ylen juttu Anu Pentikistä: Anu Pentik suunnitteli oudon keramiikkamöltin ja siitä alkoi huikea menestystarina – nyt 77-vuotiaana hän tuntee olevansa uransa huipulla

4. Marimekot nostalgisissa muotikuvissa

Tony Vaccaro – Elämä on ihanaa, Helsinki 5.6.-8.8.2021

Life-lehti lähetti amerikkalaisen valokuvaaja Tony Vaccaron Suomeen kuvaamaan kansainvälisessä nosteessa ollutta Marimekon muotitaloa vuonna 1965. Syntyi nostalgisten valokuvien sarja.

Mallit esittelevät rantakivillä mekkoja, joista ostajat olisivat varmasti edelleen kiinnostuneita. Varsinkin jos niitä mainostettaisiin Vaccaron kesäisin muotikuvin.

Tältä näytti Marimekon muoti yli 50 vuotta sitten amerikkalaisen Tony Vaccaron ottamassa valokuvassa. Tony Vaccaro / Taidehalli

Taidehallin Elämä on ihanaa -näyttelyssä on esillä Marimekko-kuvien lisäksi muutakin menneiden vuosikymmenten glamouria.

Tony Vaccaro on valokuvannut huippumalleja sekä kuuluisien taiteilijoiden muotokuvia. Kuvia on julkaistu useissa merkittävissä muoti- ja aikakauslehdissä.

Valokuvaaja taisteli nuorena toisessa maailmansodassa liittoutuneiden joukoissa. Taidehallissa toisenlaisen näkökulman Vaccaron elämäntyöstä antavat hänen sotavalokuvansa.

Nyt jo 99-vuotias valokuvaaja on jatkanut kuvaamista näihin päiviin asti.

Lisätietoja näyttelystä löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

5. Särestöniemen ja Wardin värihehkua Salmelassa

Taidekeskus Salmela, Mäntyharju 12.6.-15.8.2021

Kesäkuun puolen välin tienoille ajoittuu näyttelyavajaisten rypäs. Sopivasti samoihin aikoihin kun mökkiläiset suuntaavat kohti Mäntyharjua, myös Taidekeskus Salmela avaa kesän näyttelynsä.

Teoksiaan esittelee iso joukko suomalaisia taiteen konkareita sekä nuoria lupauksia.

Reidar Särestöniemen (1925-1981) maalauksissa hehkuu Lapin luonnon väriloisto.

Salmelan lisäksi teoksia voi käydä katsomassa myös taiteilijan synnyinmaisemissa Kittilän Kaukosen kylässä, missä sijaitsee Särestöniemi-museo. (siirryt toiseen palveluun)

Reidar Särestöniemen öljyvärityö Auringonlasku huurteisessa koivumetsässä (1977) on esillä Salmelassa Mäntyharjulla. Taidekeskus Salmela

Kuvataiteilija Rafael Wardi on syntynyt vuonna 1928 ja työskentelee edelleen ahkerasti. Salmelassa on esillä Wardin uusi teoskokoelma. Siihen kuuluu maalauksia, piirroksia ja akvarelleja.

Lisäksi esillä on teoksia Marika Mäkelältä, Mi Kuopalta, Inari Krohnilta sekä kuvataidekilpailussa vuonna 2020 yleisön suosikiksi äänestetyltä Suvi Malekilta.

Lisätietoja näyttelystä löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

6. Banksy on kesän taidetapaus Mäntässä

Banksy. A Visual Protest, Mänttä 15.5.-10.10.2021

Maailman kuuluisin katutaiteilija Banksy oli iso puheenaihe Suomessa jo ennen näyttelyn avautumista. Ensimmäiset ennakkoon varattavat liput myytiin hetkessä loppuun.

Mutta ei hätää, sillä ovelta on jaossa päivittäin kymmeniä lippuja. Lisäksi museo lisää ennakkoon varattavien lippujen määrää koronarajoitusten höllentyessä.

Mikä parasta: Serlachius-museoiden johtajan Pauli Sivosen sinnikkyyden ansiosta Mänttään saatu näyttely on kävijöille ilmainen.

A Visual Protest on Banksyn ensimmäinen näyttely Suomessa ja siksikin taidetapaus.

Mäntän näyttelyssä on yli sata eri kokoelmista lainattua teosta, erityisesti hänen varhaistuotantoaan. Esillä on muun muassa levynkansia ja grafiikkaa. Näyttelyn multimediateos antaa käsityksen taiteilijan muraaleista.

Banksyn teoksissa on kiehtovia oivalluksia. Ne ovat kantaaottavia ja sisältävät yhteiskuntakritiikkiä, jonka aiheena voi olla kaupallisuus, sodanvastaisuus tai pakolaiset.

Apina ja rotat ovat toistuneet Banksyn taiteessa koko hänen uransa ajan. Kuva teoksesta Laugh Now. Serlachius-museot

Lisätietoja näyttelystä löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Lue Ylen juttu näyttelystä: Mystinen katutaiteilija on nyt taidepiirien palvoma miljonääri – Banksyn ensimmäinen Suomen näyttely esittelee ristiriitaisen supertähden

Mänttä-vierailulla kannattaa muistaa myös Mäntän Kuvataideviikot (siirryt toiseen palveluun)(13.6. - 31.8. 2021). Tapahtuma esittelee nykytaidetta lähes viideltäkymmeneltä taiteilijalta tai taiteilijaryhmältä.

7. Volgan lautturit vetävät Ateneumissa

Ilja Repin, Helsinki 27.4.-29.8.2021

Tätä Atenumin taidemuseon päänäyttelyä ei voi jättää listalta pois. Sen jälkeen kun näyttely avattiin huhtikuussa, sosiaalinen media on täyttynyt ihastuneista kommenteista ja kännykällä otetuista kuvista.

Nykyisen Ukrainan alueella syntynyt Ilja Repin (1844-1930) on Venäjän kuuluisin taidemaalari. Hänet tunnetaan venäläisen kansankuvauksen mestarina.

Ateneumissa on yli 140 Repinin maalausta ja paperipohjaista teosta, Ne ovat museon omista kokoelmista sekä lainassa muista museoista.

Näyttelyssä on teoksia pienistä muotokuvista valtaviin, lähes seinän kokoisiin maalauksiin.

Ilja Repinin taidenäyttely jatkaa Suomesta Pariisiin. Teos nimeltään Mikä vapaus! (1903) on lainassa Venäläisen taiteen museosta Pietarista. Ilja Repin / State Russian Museum, St. Petersburg

Moni tulee Ateneumiin katsomaan ennestään tuttua Volgan lautturit -teosta, mutta voi yllättyä. Näyttelyn jälkeen omaksi suosikiksi voikin nousta vallan joku muu, vaikkapa teos Mikä vapaus.

Lisätietoja näyttelystä löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös Ylen juttu näyttelystä: Tämän näyttelyn saaminen kesti 25 vuotta: Volgan lautturit ja muut venäläisen Ilja Repinin merkkiteokset viimein Ateneumissa

Aukioloajat syytä varmistaa

Koronatilanne saattaa yllättäen muuttaa näyttelyiden järjestäjien suunnitelmia, aikatauluja ja sallittuja kävijämääriä. Siksi tiedot on syytä varmistaa ennen vierailua.

Joihinkin näyttelyihin on varattava ennakkolippu netistä. Jos tilanne ensisilmäyksellä vaikuttaa toivottomalta ja näyttely loppuunmyydyltä, ei kannata luovuttaa, sillä lipputilanne elää.

Kaikki näyttelyjärjestäjät vakuuttavat, että taidetta voi katsoa koronaturvallisesti eli kasvomaskin suojasta ja turvavälejä noudattaen.