Lapset väijyvät frisbeegolfradoilla ja vievät kiekkoja jopa kesken pelin – kuin keräilykorttikulttuuria, vertaa liiton puheenjohtaja

Kiekkojen väijyminen radalla on vaarallista. Kiekko voi tehä pahaa jälkeä osuessaan esimerkiksi kasvoihin. Patric Westerlund / Yle

Kiekkoja on kadonnut ainakin Jyväskylässä ja Turun seudulla. Pelaajat ovat nähneet, kuinka frisbeitä on napattu radoilta. Kiekot maksavat yleensä alle parikymppiä, mutta käyttäjilleen ne ovat rahallista arvoaan tärkeämpiä.

Frisbeegolfin kasvava suosio on tuonut mukanaan ikävän lieveilmiön. Varkaat vievät pelaajien kiekkoja.

Kiekkoja katoaa radoilta kesken pelien. Varkaat väijyvät paikoissa, joissa pelaajat eivät heittäessään näe, mihin kiekot päätyvät. Sitten he nappaavat kiekon ja juoksevat pois. Monet pelaajat ovat nähneet varkauden.

Yleensä kiekkoja vievät lapset ja nuoret.

Kiekkoja on kadonnut kesken pelin ainakin Turun seudulla ja Jyväskylässä. Asiasta kertovat Turussa vaikuttava Suomen Frisbeegolfliiton toiminnanjohtaja Tapani Aulu ja Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden puheenjohtaja Sami Talvensola.

Kiekkoja on viety myös suoraan bägeistä eli pelaajien kasseista. Lisäksi löytökiekkolaatikoihin on murtauduttu.

– Tämä on ihan selkeästi noussut ongelmaksi, sanoo Tapani Aulu.

Yksittäisiä kiekkoja on kadonnut ennenkin, mutta varkaudet ovat lisääntyneet selvästi kuluvan kevään aikana.

– Toiminta on jotakuinkin säännöllistä joillain radoilla ja tuntuu näkyvän koko maassa tällä hetkellä, toteaa Sami Talvensola.

Harrastajamäärä kasvaa, rataetiketti hukassa

Frisbeegolfin harrastajamäärä on kasvanut kohisten korona-aikana. Erityisesti lapset ja nuoret ovat innostuneet lajista. Suomen Frisbeegolfliiton juniorijäsenten määrä nelinkertaistui alle kahdessa vuodessa.

Aulu ja Talvensola uskovat, että näpistelyilmiö johtuu ainakin osittain harrastajajoukon kasvusta.

– Rataetiketti on vähän hävinnyt. Kun lajin pariin tulee äkkiä paljon uusia harrastajia, eivät he välttämättä tiedosta, miten kuuluu käyttäytyä, Talvensola sanoo.

Frisbeegolfia harrastetaan useimmiten omaehtoisesti, ja melkein kaikki radat ovat kuntien liikuntapaikkoja. Pelaajille ei välttämättä löydy ohjeistusta radoilta, Aulu huomauttaa.

– Kun lajin pariin pääsee pesiytymään pienikin epäsopiva kulttuuri, se lähtee äkkiä leviämään. Voi olla, että joidenkin lasten mielestä kiekkojen vieminen kuuluu lajiin. Toivottavasti näin ei ole, mutta se on riskinä, kun toiminta ei ole ohjattua.

Kiekot loppuvat kauppojen hyllyiltä

Uusia kiekkoja on tällä hetkellä vaikea löytää kaupoista. Aulu ja Talvensola kertovat, että kiekkovalmistajat eivät pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään.

– Tämäkin voi olla yksi tekijä kiekkojen viennin taustalla, Talvensola sanoo.

Aulu arvelee, että lapset ja nuoret vievät kiekkoja myös keräilykulttuurin takia. Hän vertaa tilannetta siihen, kuinka itse koululaisena keräsi ja vaihteli keräilykortteja muiden lasten kanssa.

– Lapsilla saattaa olla nyt vähän sama kulttuuri kiekkojen kanssa. Niitä pidetään tavarana, jota kuuluukin vaihdella.

Kiekot ovat halpoja mutta omistajilleen tärkeitä

Myös Sami Talvensolan tyttären luottokiekko hävisi radalla. Etsintöjen ja löytöpalkkioiden jälkeen kiekko löytyi sotkettuna samalta alueelta, jossa se katosi.

Talvensolan tytär kilpailee frisbeegolfissa, ja kyseessä oli tärkeä luottokiekko. Se oli kulunut juuri sopivaksi kilpailuita varten.

Frisbeegolfissa kaikki aloittelijoista huippupelaajiin heittävät samoilla kiekoilla, jotka maksavat yleensä 10–20 euroa.

Käyttäjilleen niillä on usein rahallista arvoa suurempi merkitys. Kiekot kuluvat käytössä, joten kaupasta ei voi ostaa menetetyn tilalle vastaavaa.

– Kiekon rahallinen arvo on hyvin pieni, mutta henkilökohtainen käyttöarvo voi olla korvaamaton. Lajin harrastajille on mysteeri, miten joku voi kuvitella ottavansa toisen kiekon, koska tiedämme, että omat kiekot ovat tärkeitä, Aulu sanoo.

Somekampanja ja huippupelaajien videoita

Frisbeegolfliitto koettaa nyt kitkeä epäsopivaa käytöstä radoilta.

Liitto nostaa esiin lajin etikettiä meneillään olevassa kampanjassa. Seurojen kanssa on tehty somekampanjoita aiheesta. Työn alla on myös videoita, joilla huippupelaajat kertovat, että kiekon ottaminen on varkaus.

Turun seudulla asiasta on viety tietoa kouluihin ja kuntiin. Aulu on ottanut yhteyttä myös tuttuun poliisiin, jotta esimerkiksi somepoliisi voisi kertoa asiasta.

Talvensola toivoo, että vanhemmat kiinnittäisivät asiaan huomiota.

– Jos kotiin ilmestyy suuria määriä kiekkoja, eikä niitä ole ostettu lapselle, voi pohtia, mistä ne ovat tulleet. Usein kiekkoihin merkitään omistajan nimi ja puhelinnumero.

Toisaalta monet myös myyvät kiekkoja, joten kaikki kotiin ilmestyneet käytetyt kiekot eivät välttämättä ole varastettuja.

– Toivoisin, että kaikki radoilla käyvät tutustuisivat lajietikettiin ja ratasääntöihin. Silloin kaikilla olisi paljon mukavampi harrastaa, Talvensola sanoo.