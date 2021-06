Parkkipaikalle heitettyjä ruuveja ja tappouhkaus – mopoilijat kertovat videolla aikuisten vihasta: "Heidän pitäisi katsoa peiliin"

Mopoilijat ovat kuumentaneet tunteita tänä keväänä. Suuret miitit ja yölliset pärinät ovat hermostuttaneet esimerkiksi imatralaisia. Nuoret kertovat, että he ovat saaneet osakseen jopa uhkailua.

Imatralaiselle parkkipaikalle on arki-iltana kokoontunut kymmenittäin nuoria. Suurin osa on tullut paikalle mopolla tai skootterilla, osa autolla. Iltaa vietetään tänään Ukonniemen alueella, missä on muun muassa urheilu- kenttiä sekä halleja.

Aiempi kokoontumispaikka oli erään marketin parkkipaikka, mutta sinne ei kiinteistön omistajan päätöksellä ole enää asiaa.

Ilta etenee tutun kaavan mukaan. Innokkaimmat keulivat ja esittelevät muita temppuja, toiset katselevat sivummalla ja seurustelevat keskenään. Nuorten mukaan parasta täällä ovat kaverit, mopot ja tunnelma.

– Odotan kesän hyviä ajokelejä ja sitä, että ollaan liikenteessä kavereiden kanssa. Siitä tulee tietynlainen vapaus, sen jälkeen pystyy ajattelemaankin selvemmin, summaa Roope Vento.

Miiteissä ja muissa kokoontumisissa on tilaisuus esitellä muille osaamiaan temppuja. Mikko Savolainen / Yle

Mopoista lähtevä ääni on voimakas ja se kantautuu kauas. Nuorten mielestä se kuuluu lajiin. Harrastuksessa tarkoitus ei suinkaan ole ainoastaan liikkua paikasta toiseen, vaan kaasutella ja polttaa kumia.

– Ei mikään ihme, että ärsyttää, mutta ei me sille mitään voida että kova ääni lähtee, sanoo Jussi Olli.

Yksi harrastuksen tärkeä osa on kavereiden tapaaminen. Mikko Savolainen / Yle

Tunteet ovat kuumenneet tänä keväänä

Illan aikana keskusteluissa mainitaan useamman kerran poliisi. Moni mopoilija kertoo saaneensa sakkoja esimerkiksi ylinopeudesta. Pelkona on, että poliisi saapuu tänäänkin keskeyttämään illanvieton.

Poliisin mukaan mopomiitit eivät ole uusi juttu, mutta ne ovat kasvattaneet kokoaan tänä keväänä Kaakkois-Suomessa. Samalla mopoilun aiheuttamasta häiriöstä on valitettu ja tehty ilmoituksia hätäkeskukseen aiempaa enemmän.

Suurin yksittäinen miitti oli Imatralla toukokuun puolivälissä. Poliisi puuttui tuolloin mopojen ja autojen häiriökäyttäytymiseen. Kokoontumisessa oli tuolloin yhteensä satoja autoja ja mopoja. Miittejä on järjestetty keväällä ympäri Suomea. Viime viikonloppuna Kotkassa järjestettiin 200 auton kokoontuminen kuolleen moottoripyöräilijän muistoksi. Moottoripyöräilijän kuolema johtui aiemmin järjestetyssä Haminan miitissä tapahtuneesta kahden moottoripyörän kolarista.

Nuorten kanta valituksiin ja mopovihaan on, että he tekevät sitä, mitä nuoriso on aina tehnyt.

– Pientä ymmärrystä toivon. Tulisivat valittajat tutustumaan ja katsomaan meitä, eivätkä valittaisi Facessa. Tulee fiilis, että vanhemmat ihmiset leimaavat rikolliseksi, kun ajat mopolla, sanoo Roope Vento.

Asukkaat ovat häiriintyneet etenkin ilta- ja yöaikaisesta ajelusta. Sen lisäksi mopoilijoita on syytetty roskaamisesta, paikkojen hajottamisesta ja vaarallisesta liikennekäyttäytymisestä. Haastatellut nuoret eivät kiellä syytöksiä ja myöntävät, että parantamisen varaa on.

– Käyttäytymistä pitäisi ehkä parantaa. Laittaa roskat roskikseen ja käyttäytyä liikenteessä hyvin, parkkipaikalla voi sitten vähän stunttailla, pohtii Ville Husu.

Husun kokema uhkaava tilanne tosin kertoo, että parannettavaa on myös muilla kuin nuorilla.

– Kerran kun ajoin mopollarautatieasemalle, niin joku aikuinen uhkasi ampua minut, kun se moottori pärisi. Tuntuu, että joillakin ei ole muuta tekemistä kuin vihata meitä, sanoo Husu.

Imatralaiset nuoret toivoisivat kaupunkiin mopoille omaa ajosuoraa. Mikko Savolainen / Yle

Roope Vento toivoisi, että vanhemmat ihmiset muistelisivat omaa nuoruuttaan.

– Heidänkin tulisi katsoa peiliin ja miettiä, mitä ovat itse tehneet tämän ikäisinä.

Vento nostaa esiin toisen ääriesimerkin mopovihasta.

– Jotkut ihmiset ovat suuttuneet niin kovin, että heittelivät sinne marketin parkkipaikalle ruuveja, että mopojen renkaat puhkeaisi.

"Aina tulee valitusta"

Paikalla olevat nuoret ovat yhtä mieltä siitä, että he tarvitsisivat laillisen paikan, jossa saisivat ajella.

– Saisimme olla rauhassa emmekä häiritsisi ketään. Meillä ei ole nyt mitään paikkaa missä saisimme olla. Aina tulee valitusta, sanoo Jussi Olli.

Nuorten lisäksi myös heidän vanhempansa toivovat mopoille omaa kokoontumisaluetta tai ajosuoraa. Tulevaa toimintaa varten on perustettu Imatran mopotalli -yhdistys.

Jussi Olli on ajanut motocrossia 9-vuotiaasta lähtien ja mopot sekä moottorit kuuluvat olennaisesti elämään. Hän ja muut nuoret toteavatkin, ettei Imatran kokoisessa kaupungissa ole tarjota nuorille oikein mitään muutakaan tekemistä tai paikkaa viettää aikaa.