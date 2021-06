Lapin kunnilla täysi työ selvitä rajan pakkotarkastuksista, armeijan lääkintämiehiä on pyydetty avuksi – johtava lääkäri: ”Mielestäni vapaaehtoisella järjestelyllä olisi vielä pärjätty”

Tornion rajalla testikontti on ollut jo pitkään käytössä. Myös Pello siirtää testipisteensä rajalle, kun maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset tulevat tiistaina voimaan.

Tornion rajalla testikontti on ollut jo pitkään käytössä. Myös Pello siirtää testipisteensä rajalle, kun maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset tulevat tiistaina voimaan. Antti Ullakko / Yle

Rajavartijat toimittavat terveyskeskukseen tiedot rajanylittäjistä ja mikäli he eivät ilmaannu testiin, terveysviranomainen voi tehdä virka-apupyynnön poliisille ja rajanylittäjä tuodaan testiin pakolla.

Suomeen tulijat joutuvat tiistaista alkaen pakolliseen terveystarkastukseen kaikilla Lapin rajanylityspaikoilla. Pienillä rajakunnilla on ollut muutama päivä aikaa päättää, miten pakkotarkastukset testeineen järjestetään.

Esimerkiksi Pellossa rajalle on tuotu ensihätään asuntovaunu testaajien käyttöön. Varsinainen testikontti siirretään tiistaiaamupäivän aikana terveyskeskuksen pihalta rajalle, jossa kuntalaisten koronatestit nyt joitain poikkeuksia lukuunottamatta tehdään.

Lapin aluehallintovirasto määräsi pakolliset terveystarkastukset, koska ilman pakkoa testissä kävi vain kolmasosa maahantulijoista.

Nyt voimaan tullut muutos koskee Lapin pienempiä rajakuntia sekä lentokenttiä. Tornion rajanylityspaikoilla terveystarkastukset ovat olleet pakollisia jo aiemmin.

Kuinka paljon testimäärät nyt kasvavat, sitä vasta arvaillaan. Toisaalta pakkotarkastukset voivat vähentää rajaliikennettä.

Työmäärän kasvuun on kuitenkin varauduttu palkkaamalla lisää testaajia. Lapin sairaanhoitopiiri on esittänyt myös virka-apupyynnön puolustusvoimille siinä toivossa, että testaukseen saisi avuksi lääkintämiehiä. Puolustusvoimat ei ole vielä vastannut pyyntöön.

Ylitorniolla huutava pula testaajista

Tukalin tilanne on Ylitorniolla, jossa rajaliikenne on Tornion jälkeen toiseksi vilkkainta. Johtava lääkäri Kari Askonen kertoo, että testaajista on suuri pula.

– Testaushenkilöstöä on haussa koko ajan, mutta halukkaita ei ole ilmoittautunut. Kesälomasijaisistakin on hirvittävä puute, eli olemme aivan puun ja kuoren välissä.

Testauspisteen siirtämistä terveyskeskuksesta rajalle ei työvoimapulan vuoksi edes harkittu.

Ylitornio ja Pello eivät omassa lausunnossaan pitäneet pakollisia terveystarkastuksia tarpeellisena, vaan olisivat jatkaneet testeihin ohjaamista vapaaehtoispohjalta. Askonen sanoo, että Ruotsin puolelta on tullut Ylitornioon niin vähän tartuntoja, ettei hän näe pakolle perusteita.

Kun se nyt kuitenkin on voimassa, Askosen ei auta kuin toivoa, että kansalaiset pysyisivät omilla puolillaan rajaa. Ruotsin päätös poistaa rajavalvonta voi Ylitorniollakin kasvattaa päivittäistä rajanylitysten määrää sadoilla. Toisaalta pakkotarkastukset voivat vähentää niitä.

– Se on aika arvailussa nyt, kuinka käy.

Pahimmillaan testiin pakottaa poliisi

Kolarissa testipiste pidetään terveyskeskuksessa ja jatketaan testausta entiseen malliin.

– Me katsomme mihin päin tämä menee ja tehdään sen mukaan muutoksia. Toistaiseksi ollaan tarkkailuasemissa, sanoo Kolarin johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi.

Rajavartijat toimittavat terveyskeskukseen tiedot rajanylittäjistä ja mikäli he eivät ilmaannu testiin, Ylläsjärvi voi tehdä virka-apupyynnön poliisille ja rajanylittäjä tuodaan testiin pakolla.

Toisaalta Lapin poliisi on jo todennut, että se ei aina pysty vastaamaan virka-apupyyntöihin kovin ripeästi.

Kolarissakaan näitä pakkotarkastuksia ei nähdä tarpeellisena, vaikka niiden kanssa on nyt elettävä kesäkuun loppuun asti.

– Meillä suurin osa Ruotsissa käyvistä käy Ica-kaupassa, joka on sata metriä rajalta eikä siinä ole edes kylää. Minun mielestäni vapaaehtoisella järjestelyllä olisi vielä pärjätty, Ylläsjärvi toteaa.

Armeijan lääkintämiehiä ehkä avuksi

Enontekiöllä pohdiskellaan, kuinka paljon lomareissut Norjaan lisääntyvät nyt kun Norja vapautti matkustusta matalan ilmaantuvuuden alueelta.

– Jos suomalaiset alkavat kulkea sankoin joukoin Norjan puolella, niin se varmaan lisää testaustarvetta aika paljonkin, toteaa ylilääkäri Miia Palo.

Enontekiön ja Muonion testausjärjestelyistä, kuten muustakin perusterveydenhuollosta, vastaa Lapin sairaanhoitopiiri.

Enontekiölle on rekrytoitu lisätyövoimaa ja lisää testaajia etsitään yhä. Pellossa testaajia löytyi rajalle kunnan omasta henkilöstöstä, kun niitä pontevasti viikon ajan etsittiin.

– Mitään muuta ei melkein tehtykään, toteaa Pellon vastaava lääkäri Maija Risku.

Lapin sairaanhoitopiiri on esittänyt kuntien puolesta virka-apupyynnön puolustusvoimille, jotta armeijan lääkintämiehiä voitaisiin käyttää testauksessa apuna. Toiveissa olisi kymmeniä lääkintämiehiä.

Pyyntö puolustusvoimille lähti viime viikon lopulla, eikä vastausta ole vielä tullut.

