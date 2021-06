Nelostien remontti nosti maan alta runsaasti muinaishistoriaa: video näyttää, mitä kivikautisia esineitä arkeologit ovat löytäneet

Nelostien uuden tieosuuden ehdoksi nousseet arkeologiset kaivaukset ovat tuottaneet tulosta. Kahdesta kohteesta on löytynyt runsaasti kivikauden tarpeistoa.

Uusi tienpätkä Hartolan ja Oravakivensalmen (siirryt toiseen palveluun) välillä on 12 kilometriä pitkä. Arkeologiset tutkimukset nähtiin aiemmissa selvityksissä tarpeellisiksi kahdessa Museoviraston määrittelemässä muinaisjäännöskohteessa – Muikunlahdella ja Kirkkolassa.

Kaivauksia tekee Väyläviraston tilauksesta runsaat 20 arkeologia ja alan opiskelijaa. Ne on tarkoitus saada valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä, jonka jälkeen tien rakentaminen pääsee täyteen vauhtiin.

Erityisesti Muikunlahden muinaisjäännöskohde on osoittautunut esineistöltään hyvin rikkaaksi. Kivikautisia löydöksiä on tehty lyhyessä ajassa paljon, kertoo arkeologi Teemu Tiainen Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä.

– Saviastian paloja, kvartsi-iskoksia, palanutta luuta, kivilajiesineiden katkelmia, piinuolen kärki, hän luettelee löydöksiä.

Piikivestä tehty pienen keihään tai nuolen kärki on mielenkiintoinen, sillä se on kulkeutunut Hartolaan kauppareittien myötä.

– Piikiveä ei ole Suomessa luontaisesti, joten se on varmasti tuontitavaraa, mielenkiintoinen löydös.

Kaivauksissa on mukana yli 20 arkeologia ja alan opiskelijaa. Markku Lähdetluoma / Yle

Kohteet olleet kulkemisen solmukohtia

Toinen huomattava muinaisjäännöskohde Kirkkola II sijaitsee nelostien välittömässä läheisyydessä peltoaukean laidalla. Siellä tutkimuksen kohteena ovat rautakauden ja historiallisen kauden asuinpaikat. Tutkimusta tekee Maanala Oy.

Kirkkolan alueella tutkitaan muun muassa muinaispeltomuodostumia sekä muinaiseen asutukseen viittaavia jäänteitä. Arkeologi Ville Laakso kertoo, että sekä Muikunlahdesta että Kirkkolasta nousee eniten saviastian paloja.

– Arkeologit tykkäävät saviastian paloista, sillä niissä muoti aina vähän muuttuu vuosisatojen mukaan. Esimerkiksi koristeluista pystytään tunnistamaan esineen ikä.

Laakso kertoo, että tutkittavat alueet ovat varsin mielenkiintoiset, sillä ne ovat olleet kulkemisen solmukohtia.

Maaperässä on savipeltoa sekä hiekkaista harjua. Hiekkainen harju on houkutellut kivikauden asukkaita ja peltoalueet on otettu jo varhain rautakaudella viljelykseen.

– Tämä on pohjois–etelä-suuntainen harju, jota on kuljettu pitkään. Samalla tämä on kahden vesistön välinen kannas, jota on kuljettu myös poikittain.

Elisabet Ahola opiskelee arkeologiaa Helsingin yliopistossa ja on mukana kaivauksissa. Markku Lähdetluoma / Yle

Arkeologia tuhoaa, raportti on ikuinen

Arkeologiset maastotyöt ovat yksi näkyvä vaihe, jonka jälkeen alkaa tärkeä raportointityö. Se on kuukausien urakka, kertoo arkeologi Teemu Tiainen.

– Kaivauksista tehdään tieteellinen julkaisu. Kaikki löydöt luetteloidaan ja pakataan. Piirretään kartat ja tiedot analysoidaan. Kaikki tieto ja löydetyt esineet tallennetaan Kansallismuseon kokoelmiin.

Tiedot tulevat kaikkien ulottuville ja luettaviksi noin vuoden viiveellä Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunaan (siirryt toiseen palveluun).

– Arkeologia ja kaivaukset ovat tuhoavaa tiedettä. Kun kaivamme, samalla me hävitämme kaiken, mitä täällä ikinä onkin ollut. Raportissa tieto säilyy ikuisesti.

Muikunlahden muinaisjäännösaluetta, arkeologi Teemu Tiainen kuvassa oikealla. Markku Lähdetluoma / Yle

