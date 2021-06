Ylen uutistarjonta laajenee, kun radiouutiset Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta alkavat tänään

Ylen kysely kan­san­edus­ta­jil­le: Suurin osa vastaajista ei laskisi nuorten rikosvastuun ikärajaa – "Eivät väkivallan syyt poistu sillä"

Nuorten väkivalta on puhuttanut pitkin vuotta. Ylen kyselyssä kan­san­edus­ta­jil­le vas­tuu­ikä­ra­jan alentaminen nykyisestä 15 vuodesta ei saa hal­li­tus­puo­lueis­sa juurikaan kannatusta. Pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa sen sijaan on siihen halua. Katso, mitä mieltä oma kan­san­edus­ta­ja­si on.