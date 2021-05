Seinäjoki saamassa kauan havittelemansa datakeskuksen, kansainvälinen toimija julkistetaan perjantaina

Datakeskus tuo Seinäjoella työpaikkoja, verotuloja ja näkyvyyttä. Hankkeessa kuvataan olevan uutta innovaatiota, joka on kehitelty yhteistyökumppanin kanssa. Rakennusluvat suurhankkeelle ovat jo valmiina.

Seinäjoki on saamassa vuosikausia himoitun datakeskuksen. Seinäjoen kaupunki ja yritystoimijat kertovat sopimuksesta kansainvälisen toimijan kanssa tämän viikon perjantaina. Julkistamistilaisuudessa on paikalla muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Seinäjoelle on varmistumassa ensivaiheessa sadan miljoonan euron arvoinen teknologiainvestointi. Kaupungin mukaan se on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä ekologinen ratkaisu, jonka lopullinen arvo saattaa nousta yli miljardiin euroon.

Suureen konesalihankkeen takana on sijoittaja Petri Ylinen ja hänen yrityksensä International Data center Oy.

– Kaikki maailmassa pyörii nykyään tietoliikenteen ympärillä. Olemme kehitelleet yhteistyökumppanin kanssa uuden innovaation, josta kerromme perjantaina, Ylinen toteaa lyhyesti.

Ylinen kehuu erityisesti Seinäjoen sijaintia datakeskushankkeen kannalta. Hän myös korostaa, että hanke saattaa kestää kaikkinensa vielä vuosikausia.

– Pitkään tässä on asioita valmisteltu. Kokonaisuus saattaa valmistua monessa eri vaiheessa. Kaikki riippuu lopulta hankkeen lopullisesta laajuudesta.

Rakennusluvat ovat jo vetämässä

Into Seinäjoen Pekka Hunnakon mukaan hankkeen parissa on väännetty jo kymmenen vuotta.

Datakeskukselle on varattu tontti itäväylän varrelle.

– Rakennusluvat ovat vetämässä, ne ovat viittä vaille valmiina. Siltä osin kaikki alkaa olla valmista kaupungin suuntaan. Toimijoilta on saatu vielä tarkempia vaatimuksia. Globaalisti tämä on kärkihankkeita tekniikan osalta. Tässä on uutta innovaatiota, Hunnakko kuvaa.

Hunnakko pitää hanketta hyvin merkittävänä.

– Tämä tuo työpaikkoja, verotuloja ja näkyvyttä lisää Seinäjoelle, Hunnakko luettelee.

Lisäksi hanke tuo myös merkittävän sähköasiakkaan Seinäjoen energialle. Seinäjoen energia laskee myös saavansa datakeskuksen hukkalämmöstä merkittävän osan kaukolämmöstään.

