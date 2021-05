Viruksen kulkua hillitsevät poliisit lähtivät rajalta – ostosmatkailun Ruotsiin pelätään kasvavan, samoin lännestä tulevien tartuntojen

Ruotsi ei vaadi enää maahantulijoilta negatiivista koronatestitulosta. Esimerkiksi Oulussa pelätään suomalaisten pyrkivän nyt Norrbotteniin, jossa tartuntatilanne on yhä huono, vaikka maanantaina kohenemisesta saatiin ensimmäisiä toivon merkkejä.

Ruotsin rajan avautuminen on lisännyt pelkoja viruksen leviämisestä esimerkiksi Torniossa. Uusi tilanne huolettaa myös kauempana rajaa, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla.

– Tottakai se on riski. Se tarkoittaa sitä, että Suomen puolelta mennään aktiivisemmin Ruotsin puolelle. Vaatimus negatiivisesta testistä on varmasti vähentänyt matkustamista ja helpottanut meitä, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen sanoo.

Oulussa on ollut epidemian aikana joitakin työmatkalaisten Pohjois-Ruotsista mukanaan tuomia tartuntoja. Hän toivoo, että suomalaiset pidättäytyisivät asioimasta ja menemästä Norrbotteniin.

Torniossa Suomeen palaavilta on vaadittu pakollista terveystarkastusta jo kahden viikon ajan. Muilla länsirajan rajanylityspaikoilla niitä vaaditaan vasta tiistaista 1. kesäkuuta alkaen. Tarkastuksesta kieltäytyminen voi johtaa muun muassa karanteeniseuraamuksiin.

Torniossa on alettu varautua siihen, että pakollisten terveystarkastusten määrä kasvaa.

– Tehostamme omaa toimintaa ja käännymme yksityisten palveluntarjoajien puoleen. Krannikadulle on avattu toinen näytteenottopiste, joka on päiväsaikaan auki, Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen kertoo.

Tarvittaessa rajalle avataan kolmaskin tarkastuspiste.

Arttu Pauna ohjasi maanantaina ihmisiä pakolliseen terveystarkastukseen rajalla Torniossa. Pauna kertoo, että pakolliseen terveystarkastukseen on ohjattu tuplasti enemmän väkeä kuin esimerkiksi viime viikon maanantaihin. Juuso Stoor / Yle

Tarkastukset eivät paljasta kaikkia tartuntoja

Pakolliset terveystarkastukset eivät estä koronaviruksen kulkua kokonaan, jos tartunnan saa ostosreissulta. Täysin sitä ei estä myöskään riskimaista Suomeen palaaville suositeltu omaehtoinen karanteeni ja toisessa koronatestissä käynti kolme vuorokauden kuluttua Suomeen palaamisesta.

– Menee keskimäärin 2–5 päivää ennen kuin tauti on löydettävissä, Lapin sairaanhoitopiirin Markku Broas muistuttaa.

Taudin itämisaika voi olla jopa kaksi viikkoa. Siksi koronatesteihin tulisi mennä aina lievissäkin oireissa.

– Täydellisyyteen emme pääse, mutta tämä on THL:n ohjeiden mukainen malli. En näe kuitenkaan tässä vaiheessa tarvetta muuttaa sitä, Broas sanoo.

Norrbottenissa toivon merkkejä

Maanantaina saatiin myös toivoa herättäviä, alustavia merkkejä Pohjois-Ruotsin koronatilanteen paranemisesta.

Markku Broas kertoo, että Ruotsin tartuntatautiyksiköstä lähetettyjen alustavien tietojen mukaan Norrbottenissa tartuntojen määrä on pudonnut viime viikolla 650 tartuntaan. Edelliskuukausina on ollut tuhannen tartunnan molemmin puolin.

Ruotsin Kansanterveyslaitoksessa on kuitenkin ollut tiedonkeruuongelmia, joten lukuihin on suhtauduttava varauksella. Viranomaiset pyrkivät julkaisemaan viralliset luvut tiistaina.

– Joka tapauksessa Norrbottenissa tautia on huomattavasti enemmän kuin täällä. Jos siellä käydään ja on vähän viipymää, riski tartunnalle on olemassa, Broas painottaa.

Pitkällä aikavälillä riskiä pienentää Ruotsin hyvin etenevä rokotustilanne. Jo 48,1 prosenttia alueen asukkaista on saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen.

– Rokottaminen ja kesä toivottavasti vievät Norrbottenia parempaan suuntaan. Jos näkisimme tilanteen nopean huononemisen rajanylityksiin liittyen, toki me reagoisimme rajalla, Broas sanoo.

Rajalla uskotaan, että liikenne vilkastuu

Vasta lähipäivät ja -viikot näyttävät, kuinka paljon liikenne vilkastuu ja Ruotsista Suomeen tulevien tartuntojen määrä kasvaa.

Viime viikkoina päivittäisiä ylityksiä Tornio-Haaparannassa on ollut molempiin suuntiin yhteensä 6000–7000. Muualla Ruotsin rajalla niitä on ollut noin 6000 per viikko. Lapin Rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen arvioi, että liikenne pienemmillä raja-asemilla palaa yhteensä noin 10 000 ylitykseen viikossa.

