Vero-oikeuden professori: Pääministerin verottomat edut liittyvät turvallisuuspalveluihin, eivät ruokaan

Vero-oikeuden professori Pekka Nykänen ei pidä pääministerin toimintaa kovin moitittavana, jos hän on toiminut valtioneuvoston kanslian ohjeen mukaisesti. Viime kädessä verohallinto määrittää, kuuluvatko pääministerin elintarvikkeet verottoman edun piiriin.

Pääministerin verottomaan asuntoetuun ei kuulu ravintoetua, tulkitsee vero-oikeuden professori Pekka Nykänen Tampereen yliopistosta.

Nykänen perehtyi valtioneuvoston kanslian tekemään ohjeistukseen Ylen pyynnöstä. Nykäsen mukaan pääministerin virka-asuntoon sisältyvät verottomat palvelut tarkoittavat pääasiassa turvallisuuteen ja asumiseen liittyviä palveluita.

Pääministeri Sanna Marinin ateriaetu nousi viime viikolla puheenaiheeksi.

Ateriaetu on herättänyt kysymyksen siitä, ovatko Kesärannassa tarjottavat ateriaedut verottomia etuja.

Tuloverolaissa pykälässä 70 (siirryt toiseen palveluun) todetaan:

“Veronalaista tuloa ei ole ---- eikä pääministerin tehtävään liittyvä asuntoetu siihen kuuluvine palveluineen.”

Palveluiden määritelmä on professori Nykäsen mukaan väljä, ja hän sanoo, että on vaikea sanoa, mitä sillä on loppujen lopuksi tarkoitettu.

– Mitä palvelut tässä sitten tarkoittaa, on ratkaiseva. Kun katsoin läpi hallituksen esitystä, siitä saa käsityksen, että se liittyy turvallisuuspalveluihin ja muihin tämän tyyppisiin palveluihin, mutta ei sinällään ravintoetuihin.

Pääministeri Marin kommentoi itse tänään Ylelle, että kaikki asumiseen liittyvät edut ja kulut sekä niiden asianmukaisuus selvitetään.

Valtioneuvoston kanslia on tänään maanantaina lähettänyt Verohallinnolle lausuntopyynnön virka-asunnon palveluiden veronalaisuudesta. Kanslian ohjeistusta palveluista tarkastellaan saadun vastauksen perusteella.

Pääministeri on pyytänyt keskeyttämään hankinnat selvittämisen ajaksi.

Professori: "Vaikea nähdä, että pääministeri olisi kovin väärin toiminut"

Valtioneuvoston kanslia on päivittänyt ohjetta pääministerin virka-asunnosta ja siihen liittyvistä palveluista vuonna 2019. Ohjeessa todetaan, että virka-asunnosta ja siihen liittyvistä palveluista säädetään palkkiolaissa. Ohjeessa viitataan myös edellä mainittuun tuloverolakiin.

Ohjeistuksessa mainitaan, että virka-asuntoon liittyvät ravitsemuspalvelujen kohtuulliset kulut maksetaan valtion varoista.

Valtioneuvoston kanslian ohjeen mukaan kohtuulliset kulut korvataan. Ohjeessa määritellään myös muita virka-asuntoon ja Kesärantaan liittyviä kuluja.

Jos pääministeri Sanna Marin on siis toiminut kanslian ohjeen mukaan, onko tapauksessa sattunut virhe? Nykäsen mukaan kysymys on vaikea, sillä lakipykäläkin on vaikeatulkintainen.

– Vaikea nähdä, että pääministeri olisi kovin väärin toiminut, jos hän on toiminut ohjeen mukaisesti ja hänelle on annettu tällaiset ohjeet, että se on verovapaata. Toisaalta, ainahan tämä viime kädessä perustuu lakiin.

Nykäsen mukaan tilanteen ratkaisee Verohallinto. Marin on aiemmin kertonut jättäneensä veroilmoituksen auki ja odottavansa veroviraston tulkintaa.

– Verohallinto tekee oman ratkaisunsa, että mitä se tarkoittaa Verohallinnon käsityksen mukaan.

