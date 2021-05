Sanoma haluaa Yle-kantelullaan selkeämpiä pelisääntöjä ja päivitystä Yle-lakiin – toimitusjohtaja: "Digitalisaatio on ajanut lain ohi"

Mediakonserni Sanoma on tehnyt EU:n komissiolle valtiontukikantelun Ylen toiminnasta. Sanoman kantelu koskee erityisesti suoratoistopalvelu Yle Areenaa.

Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajan Pia Kalstan mukaan Sanoma haluaa kantelullaan selkeyttää media-alan pelisääntöjä.

– Yle-laki vaatii päivittämistä – digitalisaatio on ajanut lain ohi. Meille olisi tärkeää löytää selkeämmät pelisäännöt siitä, mikä on julkista palvelua sekä miten yksityinen media ja julkinen palvelu tukevat toinen toisiaan.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila kumoaa väitteet siitä, että kaupallisen median olisi vaikea tulla markkinoille, joilla on samantyyppistä tarjontaa ilmaiseksi.

– Kysytäänpä tätä Disneyltä, Netflixiltä tai Amazonilta. Viimeksi tuli Disney syksyllä markkinoille ja otti aimo siivun, ilman että se oli oikeastaan keneltäkään muulta pois, totesi Ylä-Anttila A-studiossa maanantaina.

– Palvelujen käyttö muuttuu, tämä ei ole nollasummapeliä.

Sanoma rajoittaisi Yle Areenan tarjontaa

Suoratoistopalvelujen kansainvälinen kilpailu kovenee koko ajan, ja suomalaisilla, kaupallisilla toimijoilla on vaikeuksia pysyä perässä. Sanoman tekemän EU-kantelun mukaan Yle Areena pitäisi rajoittaa vain tv-sisällön tarjoamiseen lyhyen ajanjakson ajan lähetyksen jälkeen.

Mediakonserni Sanomaan kuuluvat Helsingin Sanomat ja tv-kanava Nelonen. Konserni on myös merkittävä oppisisältöjen julkaisija. Tekemällään kantelulla Sanoma haluaa rajoituksia Ylen oppimissisältöihin.

Kyseessä on jo toinen Ylen roolista tehty EU-kantelu. Aiempi, kaupallista mediaa edustavan Medialiiton tekemä kantelu koski Ylen verkkouutisointia. Kantelu on johtanut Yle-lain muutosesitykseen, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Lue myös:

Mediajättien johto eri linjoilla kantelujupakassa: Sanoman Duinhovenille menettely on "neutraali", Ylen Ylä-Anttila näkee uhkia Suomen kulttuurille

Sanoman kantelu Ylen toiminnasta kirvoittaa kritiikkiä: mediatutkijan mukaan Yle on vaarassa romuttua, Helsingin Sanomat arvostelee emokonserniaan

Mediayhtiö Sanoma haluaa rajoittaa Yle Areenaa – konserni kanteli EU:n komissiolle Yleisradiosta