Nyt on tamperelaista – tai ylöjärveläistä: Eput ja Santtu-Matias Rouvalin johtama Tampere Filharmonia esiintyvät Tampereen areenan avajaisissa

Tampereen areenan avajaisten pääesiintyjät ovat Eput ja Tampere Filharmonia -orkesteri ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalin johdolla.

Molempia on pidetty tamperelaisina legendoina, vaikka he asuvat Ylöjärvellä. Epuilla ja Tampere Filharmonialla on kokemusta yhteiskeikoista, sillä he esiiintyivät Tampereella Ratinan stadionilla viisi vuotta sitten ja vetivät katsomot täyteen.

– Kun tarjoutuu tilaisuus esiintyä Tampere Filharmonian kanssa, siihen on tartuttava. Teimme Ratinassa Filharmonian kanssa ainakin omaa historiaamme ja nyt teemme sitä lisää! Santtu-Matias Rouvali linkittää johtamisellaan meidät ja Filharmonian tavalla, joka on ainutlaatuista, Eppu Normaali sanoo tiedotteessa.

Eppujen Martti Syrjä sanoo, että oli itsestään selvää haluta esiintymään areenalla.

– Tämä on merkittävä satsaus Tampereella koko rakennelma ja hienoa, että tänne on tällainen väsätty. Hienoa, että uskotaan paikallisiin voimiin ja pyydetään esiintymään.

Rouvalin vuoden huippukeikka

Santtu-Matias Rouvali pitää esiintymistä myös kunniana. Areenalle tulee uusia sovituksia Eppujen biiseistä. Biisilistaa ei paljasteta vielä.

Rouvalin mukaan punk-bändin ja sinfoniaorkesterin yhteistyö on kiinnostavaa ja sujunut hyvin.

– Jos on hyvä meininki, kaikki onnistuu, Rouvali sanoo.

Uudella areenalla on paljon uutta tekniikkaa ja uusia mahdollisuuksia. Show'sta tulee visuaalisesti näyttävä.

– Pääsemme harvoin tekemään stadion-konsertteja. Odotukset ovat erittäin korkealla ja tämä on vuoden huippukeikkani, Rouvali sanoo.

Tampere Filharmoniassa on lähes sata soittajaa. Vierailevana pianistina lavalle nousee Iiro Rantala.

Lipunmyynti avajaistapahtumaan alkaa Lippupisteessä perjantaina 4. kesäkuuta.

Areena valmistuu joulukuussa

Tampereen areenaa rakennetaan parhaillaan. Areena valmistuu aikataulun mukaan tämän vuoden joulukuussa. Avajaiset ovat 15. joulukuuta.

Jääkiekon MM-kisoja pelataan toukokuussa 2022 Tampereella ja Helsingissä. Semifinaalit, finaali- ja pronssiottelut sekä kaikki Leijonien ottelut pelataan Tampereella.

Myös Manserockin legenda Popeda esiintyy kotikaupunkinsa Tampereen areenalla jo tänä vuonna. Konsertti on areenalla 16. joulukuuta eli avajaisten jälkeisenä päivänä.

