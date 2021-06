Myanmarin oppositio kokoaa aseellisia ryhmiä sotilasjunttaa vastaan, rajaseudulla taistelut yltyvät ja sisällissodan riski kasvaa

Mielenosoitukset, lakkoilu ja lisääntyvät paikalliset yhteentot sotilasjunttaa vastaan jatkuvat Myanmarissa tasan neljä kuukautta sotilasvallankaappauksen alkamisen jälkeen. Maan taloustilanne on heikentynyt tuntuvasti.

Myanmarissa alkoi tänään koulujen uusi lukukausi loman jälkeen, mutta pitkin maata monet luokkahuoneet kumisivat tyhjyyttään.

Syitä on useita. Junttaa vastustavat perheet eivät turvallisuussyistä halua laittaa lapsiaan kouluihin, ja osa opettajista on yhä lakossa. Sotilasjuntta on myös erottanut tuhansia opettajia, jotka heti helmikuun alussa sotilasvallankaappauksen jälkeen liittyivät juntan vastaisiin protesteihin.

Suomen suurlähettiläs Riikka Laatu Yangonista, Myanmarista sanoo, että lähetystön tietojen mukaan opettajista 25 prosenttia on sanottu irti töistään. Yliopistojen työkausi alkoi jo aiemmin, mutta samoista syistä hyvin vajavaisesti.

Lisäksi koronaepidemia jyllää edelleen koko maassa ja hidastaa arkea.

Poliiseja vartioimassa yläkoulun edustalla Yangonissa 1. kesäkuuta. EPA

Paikalliset armeijat järjestäytyvät

Neljässä kuukaudessa Myanmarissa on juntan ja opposition yhteenotoissa kuollut noin 840 ihmistä. Tämä on opposition ilmoittama luku, armeijan mukaan uhreja on kolmisensataa, muistuttaa uutistoimisto Reuters.

Sotilasjuntan vastustus on alkanut keskittyä rajaseuduille.

Paikalliset etniset ryhmät, joilla on ollut omia aseellisia joukkoja, ovat varustautuneet lisää ja keränneet taistelijoita riveihinsä.

Sanomalehti Guardian (siirryt toiseen palveluun)siteeraa aseellisia konflikteja seuraavaa sivustoa (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Myanmarissa toimii 58 omaan puolustukseensa keskittyvää paikallista aseellista ryhmää. Näistä 12 on järjestäytynyt.

Myanmarin opposition perustama varjohallitus NUG vakuuttaa, että toiminta on alkua laajemmalle juntan vastaiselle toiminnalle.

Muun muassa YK:n asiantuntijoiden mukaan tämä merkitsee sisällissodan kasvavaa riskiä. Tätä eivät kiistä myöskään varjohallituksen edustajat.

Viime viikonvaihteessa yksi ryhmä, kristittyä Chin-vähemmistöä maan länsiosassa edustava aseellinen ryhmä, ilmoitti liittyvänsä mukaan sotilasjuntan kaatamiseen, kertoo AFP. Vaikka ryhmä on vaatimaton, sen avoin taistelujulistus kuvaa kansan asennetta, sanoo AFP:n haastattelema International Crisis Groupin asiantuntija Richard Horsey.

Pommi-iskut puolestaan ovat yleistyneet Yangonissa, niitä on päivittäin puolen kymmentä, kertoo suurlähettiläs Laatu.

Varjohallituksen edustaja, tiedotusvastaava Dr. Sasa on parhaillaan kiertomatkalla Euroopassa, missä hän on Twitter-viestiensä mukaan tavannut niin EU:n kuin Britanniankin poliitikkoja.

Juntan johtaja nimittänyt itsensä elinikäiseksi sotilasjohtoon

Myanmarin ulkopuolella toimiva itsenäinen uutissivusto Myanmar Now (siirryt toiseen palveluun) kertoi jo runsas viikko sitten, että sotilasvallankaappauksen johtaja, asevoimien komentaja kenraali Min Aung Hlaing olisi nimittänyt itsensä elinikäiseen virkaan johtamaan armeijaa.

Sivuston mukaan Min Aung Hlaing antoi tällaisen määräyksen pian vallankaappauksen jälkeen helmikuun alussa. Sivusto kirjoittaa, että sotilasjohdon vara-tiedotusministeri on vahvistanut asian BBC:n burmankielisessä haastattelussa.

Turvallisuusjoukot valmistautuivat etsimään mielenosoittajia jotka ovat osaalistuneet mielenosoitukseen armeijaa vastaan 7. toukokuuta. AFP

Myanmarin talous alkanut hiipua

Kymmenisen vuotta kestänyt Myanmarin avautumisen ja hitaan demokraattisen kehityksen kausi katkesi sotilasvallankaappaukseen.

Sisäinen pakolaisuus on levottomuuksien takia kasvanut, samoin ruokapula. Talouselämä on alkanut hidastua niin, että käteisrahasta on merkittävä pula.

Myanmariin investoineet ulkomaiset yritykset ovat alkaneet perua osuuksiensa maksua. Esimerkiksi ranskalainen öljy-yhtiö Total ja yhdysvaltalaien Chevron ovat ilmoittaneet, että ne eivät maksa myanmarilaisille yhteisyrityksille kaasunpumppauksesta kertyneitä voitto-osuuksia.

Eteläkorealainen teräsyhtiö Posco on päätymässä samaan ratkaisuun, kirjoittavat uutistoimistot.

Japani puolestaan on päättänyt, että se jatkaa maassa olevien myanmarilaisten viisumeja puolella vuodeella. Japanissa asuu, opiskelee ja on työharjoittelussa noin 35 000 myanmarilaista.

Lue lisää:

Myanmarin pidätetty Suu Kyi nähtiin ensimmäistä kertaa oikeudessa sitten helmikuun vallankaappauksen

Myanmarissa lisää kuolonuhreja – sotilasjuntta syyttää terroristeja pommien asentamisesta

Kaakkois-Aasian naapurit vaativat Myanmarin sotilasjunttaa lopettamaan väkivallan

Lääkäreitä estetään hoitamasta haavoittuneita mielenosoittajia – Myanmaria uhkaa Syyrian kaltainen sisällissota

Myanmarin nuoriso keksi keinon kiertää sammutetun internetin – uutislehtisiä jaetaan Molotov-ryhmässä

Myanmarin väkivallan keskellä elävä suomalainen: "Lapsia ja teini-ikäisiä ammutaan"

Myanmarin armeija on surmannut jopa yli sata ihmistä mielenosoituksissa, raportteja ilmaiskuista syrjäseudulla – "He tappavat meitä kuin kanoja"