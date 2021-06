Maanmittauslaitoksen historialliset kuvat avautuivat käyttöön ja kiinnostus on heti ollut valtavaa – vaihtokuvista voi katsoa, miten Suomi on muuttunut

Miltä vanha kotikaupunki näytti sotien jälkeen? Entä silloin kun synnyit? Maanmittauslaitoksen historiallisten ilmakuvien arkisto avautui tänään verkossa kaikkien suomalaisten käyttöön. Arkistoa saavat käyttää niin kansalaiset, yritykset kuin organisaatiotkin.

Vanhoja ilmakuvia hyödynnetään esimerkiksi alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa, kulttuuriperintökohteiden inventoinnissa sekä tutkimustyössä. Myös esimerkiksi sukututkijat sekä kartoista ja vaikkapa kylien historiasta kiinnostuneet voivat hyödyntää avointa palvelua.

Jo ensimmäisenä päivänä kiinnostus on ollut valtavaa, Maanmittauslaitoksesta kerrotaan.

Vanhimmat ilmakuvista on otettu jo 1930-luvulla.

Yksi vanhimmista kuvista on Oulusta vuodelta 1931. Voit verrata sitä vuoteen 2020. Kuvat: Maanmittauslaitos

Paikkatietoikkunassa käyttäjä voi katsoa yksittäistä historiallista ilmakuvaa sekä vertailla uusinta ilmakuvaa ja historiallista ilmakuvaa ja tarkastella, miten maisema on muuttunut.

Huvikäytön ohella kuvista on paljon hyötyä esimerkiksi tutkijoille.

Kuvat vuodelta 1946 ja vuodelta 2016 kertovat, miten maa on Torniossa kohonnut vuosikymmenissä. Kuvat: Maanmittauslaitos

Niistä voi olla hyötyä esimerkiksi, kun selvitetään, millaisia muutoksia on tapahtunut metsissä metsänhoitotoimenpiteiden tai hakkuiden seurauksena.

Ilmakuvat auttavat myös hahmottamaan, miten maatalouden ja teollisuuden rakennemuutokset sekä rakentaminen ovat muuttaneet alueiden käyttöä vuosikymmenien aikana. Kuvia voi hyödyntää maisemien ennallistamisen tukena – tai vaikkapa rikostutkimuksessa.

– Ilmakuvilta voidaan nähdä paljon sellaista, mitä kartoille ei ole piirretty näkyväksi tiettyinä ajanjaksoina. Ne ovat todella oleellisia monille ammattilaisille, jotka tarvitsevat historiallista faktaa työssään. Museo- ja matkailualallekin näistä kuvista voi olla paljon iloa. Ennen näitä kuvia piti erikseen tilailla ja vertailla. Nyt työ helpottuu huomattavasti, kartastopäällikkö Heli Laaksonen Maanmittauslaitokselta kertoo.

Helsinki-Vantaa 1932 ja 2020. Kuvat: Maanmittauslaitos

Ilmakuva Helsingistä vuodelta 1950 ja vuodelta 2020. Kuvat: Maanmittauslaitos

Kaikkiaan Maanmittauslaitoksen ilmakuva-arkistoissa on 1,5 miljoonaa kuvaa, joista noin puolet on digitoitu. Arkisto koostuu Maanmittauslaitoksen omasta tuotannosta sekä Puolustusvoimien ja Blom Kartta Oy:n tuottamista kuvista, jotka on lahjoitettu Maanmittauslaitoksen arkistoon.

Koko maasta kuvia ei siis vielä ole.

Hangon ulkosatama vuosina 1950 ja 2017. Kuvat: Maanmittauslaitos

Kuvia voi katsoa osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi/historiallisetilmakuvat (siirryt toiseen palveluun). Ohjeet palvelun käyttöön löytyy Paikkatietoikkunan ohje-sivulta. (siirryt toiseen palveluun)

Vanhojen ilmakuvien lataus tai tulostaminen palvelusta ei toistaiseksi ole mahdollista. Palvelusta voi ottaa kuvakaappauksia omaan käyttöön. Jos julkaiset kuvan esimerkiksi verkkosivuilla tai somessa, merkitse kuvalähteeksi Maanmittauslaitos (copyright Maanmittauslaitos).