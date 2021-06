Porrasta vieraiden tulo, muistuta maskeista ja tarjoile valmiita annospaloja – näin THL:n Hanna Nohynek ohjeistaa valmistujaisjuhlien järjestäjiä

Valmistujaisjuhlissa ei voi vielä unohtaa koronarajoituksia. Kuva on viime vuodelta Rautavaaran lukiosta.

Valmistujaisjuhlissa ei voi vielä unohtaa koronarajoituksia. Kuva on viime vuodelta Rautavaaran lukiosta. Sakari Partanen / Yle

Tulevana viikonloppuna juhlitaan ylioppilaita ja valmistuvia nuoria. Tänäkin vuonna koronarajoitukset varjostavat juhlintaa, eikä vieraita voi kutsua mielin määrin.

Vaikka koronaepidemia on selvästi laantunut viime viikkoina, uusia tartuntaryppäitä ryöpsähtää esiin aika ajoin ympäri maata.

Näinä päivinä myös koronarajoituksia on päivitetty ja useissa sairaanhoitopiireissä tilanne on helpottunut. Monessa maakunnassa ollaan jo perustasolla, jolloin kokoontumisrajoituksia on jo purettu. Oman alueen tilanne kannattaa tarkistaa ennen juhlia.

Leviämisvaiheen alueilla on voimassa kymmenen hengen kokoontumisrajoitus sisätiloissa. Ulkona voi olla 50 hengen joukolla, mutta turvavälit olisi muistettava sielläkin.

Juhlissa usein kuitenkin kokoontuu ihmisiä eri puolilta maata, joten siksi hygieniasta ja turvallisuudesta kannattaa pitää yhä edelleen tiukasti kiinni.

Vieraat lahjoineen ja kukkineen kannattaa ottaa vastaan porrastetusti. Henrietta Hassinen / Yle

Sekään ei vielä auta, vaikka jo noin 2,5 miljoonaa suomalaista on saanut ainakin ensimmäisen koronarokoteannoksensa. Suuri osa vanhemmista ikäryhmistä on jo ehtinyt saada rokotteen, mutta nuoremmat vasta odottavat vuoroaan.

Riski koronatartunnalle on yhä olemassa, vaikka suuri osa juhlavieraista olisi jo saanutkin ensimmäisen rokoteannoksensa.

Maskit mukaan

Kysyimme THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekilta, mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta kotona järjestettävät juhlat olisivat turvalliset.

Maskeja on syytä pitää juhlissakin. Nohynek muistuttaa, että ainoastaan täysin rokotettujen henkilöiden kohtaamisessa maskeja ei tarvita. Tulevan viikonlopun juhlissa juuri päivänsankari ei ole todennäköisesti saanut vielä ainuttakaan rokotusannosta, joten siksi maskin käyttäminen kannattaa.

– Jos mukana on rokottamattomia tai osittain rokotettuja, niin maskin käyttäminen on ehdottoman suositeltavaa. Koronarokotus vähentää viruksen erittymistä merkittävästi ja ehkäisee viruksen tarttumista. Rokotus ei kuitenkaan estä tartuntoja kokonaan.

Maskit on syytä ottaa mukaan juhliin. Silja Viitala / Yle

Kahdesta rokoteannoksesta huolimatta maskia on siis hyvä pitää, koska vielä ei tiedetä tarkasti, miten hyvin rokote estää tartuttamista.

Juhlien isäntäväki tapaa suuren joukon vieraita, joten juhlien järjestäjien on syytä huolehtia terveydestään. Juhlajärjestelyjen aikana on vaikea välttää kaupassa käyntiä ja muita kontakteja, mutta turhia kohtaamisia voi yrittää vältellä, ettei altistu virukselle.

Vieraiden porrastaminen on myös suositeltavaa. Nohynek ehdottaa, että esimerkiksi samalta seudulta tulevat kutsuttaisiin yhtä aikaa. Näin viruksen kulkeutuminen eri maakuntiin vaikeutuisi.

Juhlat kannattaa pitää ulkona

Hanna Nohynek suosittelee, että juhlat pidettäisiin ulkona tai väljissä sisätiloissa.

– Ulkona virus ei tartu niin helposti, koska ilma vaihtuu ja etäisyyksiä on helpompi noudattaa.

Sää näyttäisi suosivan viikonlopun juhlijoita, sillä luvassa on aurinkoa ja lämmintä Pohjois-Suomea myöten.

Viidentoista minuutin vierailu saattaisi vaikuttaa epäkohteliaalta, mutta mitä lyhyempi kohtaaminen sitä parempi.

– Tartuttavuudessa on eroja. Variantit tarttuvat huomattavasti helpommin, korostaa Nohynek.

Tarjoilujen asettelussa kannattaa myös kiinnittää huomiota väljyyteen.

– Olisi hyvä, jos tarjoilut olisivat sellaiset, etteivät kaikki vieraat koske samaan kakkulapioon. Joku sellainen annospala voisi olla järkevä ratkaisu.

Juhlatarjoilut kannattaa asetella väljästi. Pasi Takkunen / Yle

Täältä (siirryt toiseen palveluun) voit lukea THL:n ohjeet kesän juhlien järjestämiseen.

Juhlien järjestämisen kannalta juuri alkukesä on hankalinta aikaa. Riskit tautiryöpsähdyksiin ovat vielä olemassa. Loppukesästä tilanteen uskotaan olevan jo parempi, kun rokotekattavuus kasvaa ja yhä nuoremmat saavat rokotuksia.

