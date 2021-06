Viimeinen viikko ennen kesälomaa on koululaisille "kituviikko" – tärkeintä on nyt yhdessäolo, kun numerot on jo annettu

Kesälomaa edeltävä viikko on koulussa "kituviikko"

Koronan raskauttama kouluvuosi on päättymässä. Viimeisellä kouluviikolla yritetään pysyä poissa koulunpenkeiltä ja tehdä jotain yhdessä. Ysiluokkalaiset odottavat lomaa ja tulevaa, mutta jäävät kaipaamaan kavereita ja tuttuja opettajia.

Turkulaisen Rieskalähteen koulun rehtori Arto Jokinen murehtii maalista tahriutuneita käsiään, kun toimittajan asettelee kameraa. Joko rehtori on siirtynyt kesämoodiin ja pihatyöt on aloitettu?

– Perinteistä vaimon työlistaa. Minulle ilmestyy aina viimeistään kesäkuun alkupuolella noin 40-kohtainen työlista jääkaapin oveen. Ja sitä sitten tehdään.

Rehtorin työlista on erilainen, mutta pitkä vielä sekin. Työt jatkuvat ainakin juhannukseen saakka.

Viimeisen kouluviikon jälkeen koululle jäävät niin sanotut kesätyöläiset. Apulaisrehtori tekee seuraavan kouluvuoden lukujärjestyksiä ja rehtori muun muassa työstää opettajien tietolomakkeita.

Rehtori Arto Jokisella on edessään vielä monta työntäyteistä viikkoa ennen kesälomaa, mutta aina on aikaa ottaa kuppi kahvia. Johanna Manu / Yle

Onko viimeinen kouluviikko kuitenkin jo vähän "kitumista"?

– Joku puhuu kärsimysviikosta, mutta en tiedä onko se sitä. Me olemme päässeet tähän asti, näin sen haluan ajatella. Tämän viikon jälkeen on kesäloma. Monia asioita tehdään vielä lukujärjestyksen mukaan.

On selvää, että hengähdystauko etäkoulujärjestelyistä, maskeista ja koronapelosta tulee tarpeeseen.

– Vuosi on ollut poikkeuksellinen. Se ei ole ollut mikään vuosi, vaan 15 kuukautta. Olemme eläneet tätä todellisuutta viime maaliskuusta asti.

Rehtori odottaa jo malttamattomana aikaa, kun rokotukset ovat kunnossa ja koulun väki pääsee eroon maskeista.

Haikeita hyvästejä ja tulevaisuuden jännittämistä

Äidinkielen luokassa on ollut niin sanottu aamukampa.Pian kesälomalle suuntaava ysiluokkalainen Niina Haikarainen muistelee, että ei siitä tunnu olevan kuin hetki, kun koulupäiviä oli jäljellä vielä reilut 80.

Niina Haikarainen ja Aili Sanders kirmaavat koulun käytävällä, pian jo kesälaitumilla. Johanna Manu / Yle

Läksyjen antamisen opettajat lopettivat jo viime viikolla, vaikka ihan pelkäksi säkkituoleilla makoiluksi ei mene viimeinenkään äidinkielen tunti.

9 C -luokan osalta Satu Tuuna on pitänyt nyt viimeisen äidinkielen tunnin. Vielä ehdittiin tekemään ryhmätöitä. Johanna Manu / Yle

Suomen kielen ja kirjallisuuden perusopetuksen lehtori Satu Tuuna pyrhältää pulpetilta – tai säkkituolilta, keinutuolilta ja sohvalta toiselle tarkistamaan ryhmätöiden antia. Aiheena on turvallisuus.

Mitä oppilaista sitten saa irti viimeisinä koulupäivinä?

– Iloa ja elämää! Rankka kevät on tottakai verottanut paljon voimia, mutta upeasti nuoret ovat jaksaneet. Viimeinen viikko on sellaista yhdessäoloa, tietynlaista jäähyväisten jättämistä.

Tuuna kehuu, miten hienosti kevät on hoidettu, vaikka opettajatkin ovat olleet tiukilla.

– Moneen juttuun on heitetty ja paljon ollaan venytty, mutta yhteisvoimin olemme selvinneet, niin rehtori, opettajat kuin oppilaatkin.

Daniel Bernoulli, Janne Tikkanen ja Niina Haikarainen odottavat innolla mitä elämä peruskoulun jälkeen antaa. Johanna Manu / Yle

9 C-luokalle viimeinen viikko on täynnä haikeutta ja jännitystä. Peruskoulu päättyy ja elämässä alkaa uusi vaihe. Janne Tikkanen pukee sanoiksi monen oppilaan tunteita.

– On jännittävää, mitä uutta saa nähdä elämässä, kun lukio alkaa. Mitä tulee sen aikana ja jälkeen. On surullista sanoa hyvästejä, koska opettajat, oppilaat, koulu ja luokka ovat olleet suuri osa elämää ja kasvamista. On kuitenkin hienoa jatkaa uusiin maailmoihin ja kokemuksiin.

Sara Väre odottaa jo kesäloman uimareissuja. Luokkakavereita tulee ikävä. Johanna Manu / Yle

Kädet piirtävät ilmaan viittomia. Maskin peittämiltä kasvoilta näkyvät silmät, jotka hymyilevät. Viittomakielen tulkki Helena Virta kertoo, että Sara Väreen fiilikset ovat sekoitus surua, odotusta ja helpotusta.

– Toisaalta on kivaa, kun alkaa kesäloma, mutta sitten taas ei näe kavereita. Pääsee uimaan paljon, saa syödä jäätelöä, mutta samalla on suru siitä, että kiva luokka hajoaa. Tulevaisuus jännittää.

– Pelottaa, mitä seuraavaksi, mutta on myös kivaa nähdä kaikkea uutta, Aili Sanders lisää.

Vielä viimeisiä tunteja pulpettien äärellä. Luokalla on tässä menossa viimeinen äidinkielen tunti. Johanna Manu / Yle

"Ensin istun pari päivää ja kolmantena päivänä alan varovasti kiikkumaan"

Kesäkuun alku on lämmin ja aurinkoinen. Sää sopisi paremmin uimareissulle kuin koulussa istumiseen.

– Luokan kanssa aina vähän ihmetellään, miksi meitä enää pidetään täällä. Me ei opita enää mitään. Periaatteessa opettajat haluavat sanoa meille hyvästit, niin ehkä siksi olemme täällä tämän viimeisen viikon, Janne Tikkanen tuumailee.

– Motivaation puute alkoi jo ennen viimeistä kouluviikkoa. Korona-aika on ollut tosi raskasta. Motivaatio laski, kun piti olla vaan kotona, Sara Väre viittoo.

Vielä on töitä jäljellä, mutta onneksi myös kesää. Pienluokan opettaja Tomas Törn tankkaa välillä kahvilla, ja taas jatketaan. Johanna Manu / Yle

Pienluokan opettaja Tomas Törn ottaa lisää kahvia ennen kuin jatkaa töitään. Koulupäivä on oppilaiden osalta jo ohi, mutta töitä riittää.

– Tässä on monta rautaa tulessa. Pitää saada lukukausi nippuun ja toisaalta ajatella ja valmistella jo syksyn alkua. Paljon on kiinni siitä, miten paljon on suunnitellut etukäteen.

Törnin mielestä viimeisinä koulupäivinä on turha jäädä luokkiin istumaan, kun numerotkin on jo annettu. Oppilaat jaksavat kituviikon tunnit, kun tehdään erilaisia juttuja koulun ulkopuolella.

Kun koulun ovi sulkeutuu, tietää Törn, että on hyvä suunnata mökille ja aloittaa chillisti.

– Minulla on keinutuoli. Ensin istun pari päivää ja kolmantena päivänä alan varovasti kiikkumaan. Kesäloma lähtee siitä oikealla rytmillä.

