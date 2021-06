Armeijaa arvostellut suosittu tv-ankkuri hyllytettiin Pakistanissa – huoli maan sananvapaudesta syvenee

Pakistanissa on puhjennut kiivas keskustelu sananvapaudesta maan tunnetuimpiin kuuluvan tv-juontajan jouduttua pois ruudusta. Armeijan harjoittamaa sensuuria kyseenalaistanut Hamid Mir hyllytettiin toukokuun lopussa.

Pakistanilaisen Geo News Network -kanavan juontaja Hamid Mir on ollut poissa tehtävästään vajaan viikon ajan.

Henkilövaihdoksia tapahtuu Pakistanin värikkäässä mediamaailmassa säännöllisesti, mutta maineikkaan ankkurin syrjäyttäminen on herättänyt poikkeuksellisen suurta huolta islamilaisen tasavallan lehdistönvapaudesta.

Toimittajien uhkailut ja pahoinpitelyt ovat maassa lisääntymässä.

Tv-kanavaa painostettiin

Hyllyttämisen syytä ei ole kerrottu, mutta sen uskotaan liittyvän siihen, miten Hamid Mir on kommentoinut Pakistanin vaikutusvaltaisen armeijan mediasensuuria.

Mir käsitteli hyllytystä edeltäneessä ohjelmassaan toimittajiin kohdistuvaa uhkaa. Hänen kollegansa, videobloggeri Asad Ali Toorin kotiin oli tullut aseistautuneita ja uhkaavasti käyttäytyneitä miehiä.

Mirin viikottainen keskusteluohjelma on henkilöitynyt voimakkaasti ankkuriin itseensä ja saa Pakistanissa laajan yleisön.

Capital Talk -keskusteluohjelmassa käsitellään polittisia ja yhteiskunnallisa aiheita. Geo News kuuluu Pakistanin suurimpaan mediakonserniin.

Nimettöminä pysyttelevien lähteiden mukaan kanavaa painostettiin siirtämään ankkuri syrjään.

Alueen toimittajajärjestöt huolissaan

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ja monet muut järjestöt ovat tuominneet juontajan hyllyttämisen.

Hamid Mir on hyllytetty mielipiteidensä vuoksi kahdesti aiemminkin. Hän on myös menettänyt kahdesti työpaikkansa, mutta on silti ilmoittanut jatkavansa työtään.

Mir yritettiin tappaa aseellisessa hyökkäyksessä vuonna 2014 sen jälkeen, kun hän oli kertonut epäillyistä sotilaiden tekemistä ihmisoikeusloukkauksista levottomassa Balochistanin maakunnassa.

Myös Mirin perhettä on uhkailtu.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan (siirryt toiseen palveluun) Pakistan on toimittajille viiden vaarallisimman maan joukossa.

Pakistanin armeija vaikenee

Pakistanin armeija ja hallitus eivät ole virallisesti kommentoineet Mirin hyllytystä. Yleisesti ne ovat torjuneet syytökset opposition vaimentamispyrkimyksistä.

Pakistania on johtanut vuodesta 2018 krikettitähti Imran Khanin johtama siviilihallitus vuosikymmeniä kestäneen sotilasvallan jälkeen.

Armeija on kuitenkin Pakistanissa edelleen vaikutusvaltainen, ja pääministeri Khanin (siirryt toiseen palveluun) arvostelijat sanovat tämän olevan kenraalien talutusnuorassa.

Pakistan kuuluu ydinasevaltoihin, ja se on maailman toiseksi suurin muslimivaltio.

Pakistanin poliittinen vakaus heijastuu koko alueeseen. Maan vakauteen vaikuttaa muun muassa kiista Kashmirista, jota Pakistan käy Intian kanssa, sekä Afganistanin rajan yli Pakistaniin liikkuvien ääriryhmien aiheuttama uhka.

