Koronan kouriin joutuneella moottorirata Kymiringillä on uusi toimitusjohtaja – heitti ensimmäisenä työpäivänään haasteen Apulannalle

Kymiringin toimitusjohtajana tänään aloittaneen Riku Rönnholmin tehtävänä on saada ratayhtiön liiketoiminta pyörimään. Radalle pyritään saamaan moottoriurheilun lisäksi myös muita suuria tapahtumia.

Iitin kunnanjohtajan pallilla seitsemän vuotta istunut Riku Rönnholm on innoissaan. Hän on aloittanut työt ratayhtiö Kymiringin toimitusjohtajana. Tätä ennen hän toimi jo ratayhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Moottoripyöräilyä harrastava Rönnholm ei kyllästynyt kunnanjohtajan virkaan, mutta halusi tarttua uuteen tilaisuuteen, joka ei tule toistumaan.

Ennen Rönnholmia Kymiringin toimitusjohtajana oli pienen osan ratayhtiöstö omistava Markku Pietilä. Hän jatkaa yhtiön hallituksessa.

Rönnholm on tänään ottanut vetääkseen yhtiön, jossa siirrytään investoinneista toimintavaiheeseen. Liiketoiminta on saatava pyörimään.

– Suunnitelma on, että radalla pitäisi tapahtua paljon ja mieluiten koko ajan, toteaa Rönnholm.

Isot konsertit tervetulleita moottoriradalle

Ratayhtiö pyrkii rakentamaan Kymiringistä houkuttelevaa brändiä, joka kiinnostaisi tapahtumajärjestäjiä myös muutoin. Alueella on mahdollista järjestää esimerkiksi isoja konsertteja tai jopa festareita.

– Tapahtumakenttää on niin paljon, että tila ei lopu kesken. Yleisöä voi ottaa niin paljon kuin esiintyjä vetää, toteaa Rönnholm.

Ollessaan Iitin kunnanjohtajana Iitti vaihtoi maakuntaa Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen. Toimitusjohtaja itse odottaa Apulanta-yhtyeen pitävän lupauksensa, jonka se antoi Kuusankoski-talolla.

– He lupasivat tulla pitämään konserttia, kunhan Iitti siirtyy Päijät-Hämeeseen. Nyt on puoli vuotta oltu, joten sitä odotan kotimaisista bändeistä, myhäilee Rönnholm.

Kruununjalokivi jää puuttumaan ensimmäiseltä kesältä

Koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi tämän kesän suunnitelmat ovat kuivuneet kasaan alkuperäisestä. Esimerkiksi odotettu MotoGP jää tänä vuonna välistä.

Kymiringin mediatilaan saadaan mahtumaan työskentelytila noin 300:lle toimittajalle, kertoo toimitusjohtaja Riku Rönnholm. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Kalenteria kuitenkin täytetään täksi kesäksi. Heinäkuussa radalla ajetaan moottoripyörien SM-kisa sekä elokuussa motocrossin MM-osakilpailu.

– MotoGP on tämän radan kruununjalokivi. Uskon, että se voidaan seuraavana kesänä järjestää. Silloin puhutaan jo tosi isosta tapahtumasta, sanoo Kymiring Oy:n toimitusjohtaja Riku Rönnholm.

Kehitystyö jatkuu

Kymiringin kilparata on valmis. Pääpaino on nyt varikkoteiden rakentamisessa ja varikkorakennuksen viimeistelyssä. Alueelle valmistuu muun muassa 5G-verkko. Rakennuskustannukset ovat olleet noin 30 miljonaa euroa, josta suurin osa on yksityistä rahaa. Sen omistajia ovat AKK Sports Oy, Suomen Moottoriliitto, A. Ahlström Kiinteistöt Oy ja Iitin kunta.

Uuden toimitusjohtajan tehtävä on liiketoiminnan ohella myös kehittää tuotetta ja kiinteistöjä eteenpäin. Rata-alueella on esimerkiksi hotellitontti, mutta keskustelut hotellista ovat koronan vuoksi jäissä.

– Hotellia ei tule, jos sille ei ole odotettavissa tiettyä käyttöastetta. Uskon, että tämäkin lähtee liikkeelle, kun pääsemme toiminnassa normaalille tasolle, vakuuttaa Rönnholm.