Heinäkuun koronarokotukset ovat kysymysmerkki – Pfizerin toimitusvaikeudet aiheuttaisivat pahan takapakin alle 30-vuotiaille

Koronavirusrokotukset ovat jatkuneet kohta puoli vuotta. Nyt ensimmäisen annoksen on saanut hieman alle puolet suomalaisista, mutta kesäkuun mittaan luvun pitäisi nousta 70 prosenttiin. Hyvin alkanut rokoteprojekti kuitenkin kohtaa haasteita heinäkuussa, kun tehosteannoksia annetaan koko ajan enemmän, mutta tietoa rokotetoimituksista ei ole.

Tiedottomuus rokotesaatavuudesta hidastaa ja aiheuttaa epävarmuutta

Uudenmaan Lohjalla voitiin jo toukokuun lopussa rokottaa parikymppisiä. Tilanne on hyvin erilainen isoissa maakuntakeskuksissa. Rokotesaatavuus aiheuttaa huolta ympäri maata, esimerkiksi Keski-Suomessa.

– Suurin ongelma on rokotteiden vähyys ja määrän ennakoimaton vaihtelu, mikä vaikeuttaa toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Olisimme voineet rokottaa koko väestön jo alkukesään mennessä, jos rokotteita olisi ollut enemmän saatavilla, kertoo ylilääkäri Johanna Tuukkanen Jyväskylän kaupungilta.

Sama sävel jatkuu Hämeenlinnassa, Savonlinnassa, Oulussa ja Tampereella.

– Toivoisimme rokotesaatavuuden paranevan. Esimerkiksi nyt torstaina ja perjantaina meillä ei ole rokottaa kuin tehosterokotteita, kertoo Birgit Aikio, koronarokotuksista vastaava hoitotyön päällikkö Tampereen kaupungilta.

Kuopiossa tuleva mietityttää.

– Ainoa uhkakuva, mikä tässä nousee mieleen, on rokotteiden saatavuus: miten rokotemäärille käy heinäkuussa? Siitä on tullut THL:ltä hyvin kaksijakoista kantaa, rokotetoimituksista ei ole vielä varmuutta, miettii ylilääkäri Pauliina Sulku Kuopion kaupungilta.

Sulun mukaan rokotemäärien vähentyminen tässä vaiheessa aiheuttaisi sen, että saatavat rokotteet pitäisi käyttää kakkosannoksiin, jolloin ensimmäisten annosten antaminen hidastuisi.

THL:n koronarokotusten järjestämisestä vastaava johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että Pfizer ei ole antanut heinäkuun toimitusmääristä vielä tietoa. Syytä ei ole kerrottu.

– Heinäkuussa on todellinen mahdollisuus siihen, että aika vähän loppujen lopuksi ykkösannoksia annetaan kun kakkosannoksiin menee valtaosa tulevista rokotteista, Kontio kertoo.

Kontio huomauttaa, että juuri uutisoitu Pfizerin kapasiteettiin vaikuttavan uuden tuotantolinjan avaus voi vaikuttaa määriin.

STT:n mukaan Euroopan lääkevirasto EMA on antanut suosituksensa Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteen uusien tuotantolinjojen avaamiselle Belgian Puursissa. EMA:n mukaan sen päätöksellä odotetaan olevan merkittävä ja välitön vaikutus rokotteen saatavuuteen EU-alueella.

– Kesäkuun loppuun mennessä kuitenkin 3,5 miljoonaa suojattu ensimmäisellä annosta. Ei tämä huonosti edisty, mutta heinäkuun toimitusmääristä riippuu se, miten paljon ensimmäisiä annoksia annetaan loppukesällä, Kontio sanoo.

Alle kolmekymppiset pääsevät piikille kesä-heinäkuussa

Jos rokotesaatavuus ei kärsi takaiskuja, eniten tällä hetkellä koronaa sairastava ikäluokka eli 16–30 -vuotiaiden pitäisi päästä piikille parin kuukauden sisällä. Työ voi kestää pitkäänkin.

Esimerkiksi Turussa kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi arvioi, että alle kolmekymppisten ensimmäisen annoksen rokottaminen kestää varmasti elokuulle asti.

Vaasassa taas rokotetaan jo kaikkia yli 25-vuotiaita.

Uudellamaalla Espoolla 25–29 -vuotiaat pääsevät rokotettavaksi kesäkuun viimeisellä viikolla. Vantaalla taas 25–29 -vuotiaiden rokottaminen alkaa jo kuluvalla viikolla.

– Nyt kesäkuussa on aiempaa suurempia rokotemääriä käytössä, joten rokotukset etenevät mukavaa tahtia. Jos Suomeen tulevat rokotemäärät pienenevät heinäkuussa, niin silloin rokotusten eteneminen taas hidastuu, kertoo koronarokotustoiminnan vastuuhenkilö Pia Niemi-Mustonen Vantaan kaupungilta.

Väkirikkaimman Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo samanlaista tarinaa.

– Ensi viikolla pitäisi tulla taas tämän viikon tapaan enemmän rokotteita, joten näillä näkymin pääsemme avaamaan 30–34 -vuotiaiden rokotukset ensi viikon aikana.

Turpeisen mukaan tarkkaa aikaa alle 30-vuotiaiden rokotuksille Helsingissä ei vielä ole, mutta ne aloitetaan heti kun terveydenhuolto saa riittävästi rokotteita heidän rokottamiseen.

Rokotusprojekti on tähän asti edistynyt mallikkaasti

Vanhempi väestö on ympäri Suomea rokotettu jo varsin kattavasti, ainakin ensimmäisellä annoksella. Esimerkiksi Tampereella yli 60-vuotiaista 80 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen. Suurimmassa osassa Suomea rokotetaan nyt nelikymppisiä.

Joissain paikkakunnissa ollaan hieman edellä tai jäljessä: Joensuussa rokotetaan vielä 50–54 -vuotiaita, kun taas Mikkelissä päästään rokottamaan kaikkia yli 16-vuotiaita jo tämän viikon torstaina.

Kouvolassa ja Kotkassa kolmekymppiset voivat jo varata rokotusajan. Kymsotestakin tosin sanotaan, että nyt toisten annosten laajempi antaminen voi alkaa vaikuttaa ensimmäisten annosten jakeluvauhtiin.

THL:n tietokantojen mukaan Kajaanin kunnassa Kainuun sairaanhoitopiirissä koko väestöstä on rokotettu vähintään kertaalleen 39,6 prosenttia, käsittäen kaikki elävät kajaanilaiset iästä riippumatta. Koko Kainuun vastaava luku on 46,1.

– Syy on hyvin selkeä: kun meillä on kuntia, joiden keski-ikä on yli eläkeiän, niin siellä käytännössä kuntalaiset on aika lailla rokotettu vähintään kertaalleen. Suomen hoitoisin kunta taitaa olla Hyrynsalmi, siellä on rokotettu 60,4 prosenttia väestöstä, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta kertoo, että rokotukset sujuvat hyvin vaikka työvoima onkin tiukassa, eritoten kesän saapuessa. Kaukorannan tietojen mukaan Vaasassa työterveyden rokotusten sujuminen on ollut vaihtelevaa.

– Eräässä paikassa kaikki ajat menivät 15 minuutissa, toisessa isossa toimijassa kuitenkaan saatu aikoja täyteen. Kun oli 22 ampulaa, 135 annosta, niin he olivat saaneet kaksi menemään, Kaukoranta kertoo.

THL:n Mia Kontio on pistänyt merkille, että suomalaiset ovat kehuneet vuolaasti rokotusjärjestelyjä.

– Kansalaispalaute on ollut hyvää. Olemme antaneet jo 3,5 miljoonaa rokoteannosta ja parhaimpina päivinä olemme rokottaneet noin 60 000 suomalaista. Mielestäni tästä onnistumisesta on syytä olla iloinen, Kontio sanoo.

