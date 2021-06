Uuden sukupolven hävittäjät ovat jo tuloillaan, kun Suomi pohtii valintaansa – Euroopan uudet hävittäjäprojektit etenemässä ripeästi

Britannian, Italian ja Ruotsin yhteinen Tempest saattaa joskus näyttää tältä. Kuvassa on vasta mallinnos.

Britannian, Italian ja Ruotsin yhteinen Tempest saattaa joskus näyttää tältä. Kuvassa on vasta mallinnos. Jeff Holmes/AOP

Euroopan maat käyvät yhä kovempaan kamppailuun amerikkalaisten hallitsemilla hävittäjämarkkinoilla.

Saksa, Ranska ja Espanja ovat sopineet jatkotoimista uuden sukupolven hävittäjän kehittämisessä. Hankkeesta käytetään toistaiseksi nimeä Future Combat Air System (FCAS).

Saksalaisen Deutsche Wellen (siirryt toiseen palveluun) mukaan koneen prototyyppi nousee lentoon vuonna 2027. Hävittäjän lisäksi kehitteillä on miehittämättömät koneet ja tietoliikenneverkko, josta käytetään nimeä “combat cloud” eli ilmasodan pilvipalvelu. Se hyödyntää myös tekoälyä.

FCAS on DW:n mukaan Euroopan kallein puolustusteollisuuden hanke. Hankkeelle kertyy hintaa yli 100 miljardia euroa. Rahoista on kuitenkin kasassa vasta kolme ja puoli miljardia.

Uusi hävittäjä korvaa ranskalaiset Rafalet sekä Saksan ja Espanjan Eurofighterit vuoteen 2040 mennessä. Hankkeessa ovat mukana ranskalainen Dassault Aviation, eurooppalainen lentokonejätti Airbus ja espanjalainen Indra.

Kun Lapin lennoston F/A-18 Hornetien tilalle tulee uusi hävittäjä, tukikohdan tilat tarvitsevat ison remontin. Vesa Vaarama / Yle

Tempest korvaa Britannian Eurofighterit

Myös brittien johtama uusi hävittäjähanke, Tempest, etenee. Defence Newsin (siirryt toiseen palveluun) mukaan britannian hallitus ja maan teollisuus allekirjoittavat hankkeen suunnitteluun ja arviointiin liittyvän sopimuksen lähiaikoina.

Tempestistä suunnitellaan kuudennen sukupolven hävittäjää, jossa ovat brittien lisäksi mukana Italia ja Ruotsi. Britannian teollisuutta Tempest-hankkeessa edustavat BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK ja Rolls-Royce. Italiasta mukana on Leonardo ja Ruotsista Saab.

Britannia on varannut koneen kehittämiseen neljälle vuodelle reilut 2,3 miljardia euroa. Kokonaisuudessaan Tempestille tulee hintaa yli 100 miljardia euroa.

Tempestin arvioidaan olevan alustavassa operaatiovalmiudessa 2030-luvun puolivälissä. Se korvaa lopulta Britannian Eurofighterit.

Molemmissa eurooppalaisissa hävittäjähankkeissa on samansuuntaisia tavoitteita. Uuden sukupolven koneissa keskeistä on verkottuminen sekä muiden koneiden että maa- ja merivoimien kanssa. Kyse on siis enemmänkin järjestelmistä kuin koneista. Järjestelmiin kuuluvat miehitettyjen koneiden lisäksi muun muassa miehittämättömät koneet ja drooniparvet.

Air Internationalin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Tempestiä ei pyritäkään saamaan nopeasti lentoon kuten Saksan, Ranskan ja Espanjan hankkeessa vaan ensin kehitetään sen tarvitsemia järjestelmiä ja laitteistoja. Tällä pyritään varmistamaan, että ne myös sopivat koneen runkoon.

Nykyisten Hornetin käyttöikä päättyy vuosikymmenen lopussa. Petteri Bülow / Yle

Sveitsin ja Suomen päätökset lähestyvät

Monet eurooppalaiset Nato-maat ovat viime vuosina valinneet koneekseen amerikkalaisen F-35:n, mutta kisa on kovaa eurooppalaistenkin kesken. Toukokuun lopulla Kroatia päätti ostaa 12 käytettyä ranskalaista Rafalea miljardilla eurolla. Tarjolla olisi ollut uusia Gripen C/D -koneita Ruotsista, uusia amerikkalaisia F-16 (Block 70) koneita ja käytettyjä F-16-koneita Israelista.

Saabin tiedotuspäällikön Mattias Rådströmin mukaan Ruotsi teki Kroatialle kattavan tarjouksen, johon kuului lentokoneiden tukikeskus. Saab arvioi, että usein käytettyihin koneisiin liittyy yllättäviä kustannuksia.

Eurooppalaiset valmistajat tietenkin toivovat, että piakkoin päätöksensä tekevät Suomi ja Sveitsi valitsisivat tällä kertaa eurooppalaisen koneen.

Britannian puolustushankinnoista vastaava ministeri Jeremy Quin myöntää olevansa pettynyt, jos näin ei käy. Vaikka Euroopassa on kaksi kilpailevaa uutta hävittäjähanketta, Quin vakuuttaa, että ne tukevat toisiaan.

– Kuten ennenkin, Euroopan maat ovat mukana erilaisissa hankkeissa. Se ei tarkoita, etteikö Eurofighter hyötyisi kaikista näistä ohjelmista Saksassa, Italiassa ja Espanjassa.

Täkynä Suomelle ja Sveitsille on siis se, että uuden sukupolven eurooppalaiset koneet tuovat uutta teknologiaa myös nyt käytössä oleviin koneisiin, Eurofighteriin, Rafaleen ja Gripeniin.

Britannia ostaa amerikkalaisia F-35B-hävittäjiä. Wigston sanoo, että ne sopivat vihollisen alueelle tunkeutumiseen siinä missä Eurofighter sopii oman ilmatilan valvontaan. Ali Haider / EPA

Britannian ilmavoimien komentaja Mike Wigston vakuutti hiljattain Ylen haastattelussa, että Tempestin kehittämisestä hyötyy myös Eurofighter.

– Kun kehitämme Tempestin rinnalla lentävää miehittämätöntä konetta tai droneparvea, ne tulevat myös Eurofighterin käyttöön.

Wingston viittaa Mosquito-nimiseen hankkeeseen, joka tähtää miehittämättömän lentokoneen kehittämiseen.

– Haluamme sen Eurofighterin rinnalle ennen vuosikymmenen loppua.

Suomi tekee päätöksen vuoden lopulla

Ranskalainen Rafale, yhteiseurooppalainen Eurofighter ja ruotsalainen Gripen ovat mukana Suomen hävittäjäkilpailussa. Kaikki maat ovat myös kehittämässä uuden sukupolven hävittäjää. Käytännössä Suomi joutuu päättämään, ovatko eurooppalaiset kilpailijat ensi vuosikymmenellä amerikkalaisten tasolla tai ohi.

Yhdysvalloista Boeing tarjoaa Suomelle 50 Super Hornetia ja 14 elektronisen sodankäynnin Growleria. Lockheed Martin kertoi hiljattain, että Suomen budjettiin mahtuisi jopa 64 viidennen sukupolven F-35-häivehävittäjää.

Suomi korvaa vanhentuvat Hornetit uusilla koneilla tämän vuosikymmenen puolivälistä alkaen. Valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen koneesta vuoden lopulla.