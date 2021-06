Oulu, Tampere tai Savonlinna voittaa – Euroopan kulttuuripääkaupunki valitaan tänään

Kimmo Brandt / AOP, Ismo Pekkarinen / AOP, Forster / All Over Press

Euroopan kulttuuripääkaupungin valintaprosessi on loppusuoralla. Voittaja julkistetaan tänään. Suomen aiemmat kulttuuripääkaupungit ovat Helsinki ja Turku. Yle näyttää tilaisuuden suorana kello 11.20 alkaen.

Oulussa, Savonlinnassa ja Tampereella jännitetään tänään, mikä näistä kolmesta kaupungista valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Valinnan tekee kulttuurialan asiantuntijoista koostuva eurooppalainen raati, jonka puheenjohtaja kertoo tuloksen puolilta päivin Helsingin Musiikkitalolla pidettävässä tilaisuudessa. Tilaisuutta voi seurata suorana Ylen verkkosivuilla sekä Yle Teemalla. Lähetys alkaa klo 11.20.

Suomessa odotettiin voittajan julkistusta jo viime kesänä, mutta raati päättikin valita kaikki kolme hakijaa toiselle ja ratkaisevalle kierrokselle.

Euroopan kulttuuripääkaupungin status on himoittu tavoite. Se tuo kansainvälistä näkyvyyttä, investointeja, turisteja, valtion ja kuntien rahaa sekä EU-tukea ja usein myös sellaisen sosiaalistaloudellisen muutoksen, josta koko kulttuuripääkaupunkia ympäröivä seutu voi parhaimmillaan hyötyä jatkossa.

Kyse ei ole siis pelkästään taide- ja kulttuurielämän rikastamisesta vaan paljon isommasta ja laajemmasta paketista. Siksi kaupungit laittavat kaikki panoksensa hakukirjan tekoon. Eniten rahaa siihen ovat käyttäneet Tampere ja Savonlinna.

Tampere on laittanut hakemiseen yhteensä 2,1 ja Savonlinna 1,8 miljoonaa euroa. Oulu on puolestaan sijoittanut hakuun selvästi vähemmän eli hieman yli miljoona (1,2) miljoonaa euroa.

Haussa kaupungit nostavat esiin erityispiirteitään, ja jos niitä ei ole, kaupungit keksivät ne. Oulu puhuu hakukirjassa kulttuuri-ilmastonmuutoksesta, kun Savonlinna nostaa esiin yhteistyön Venäjän pienten kansojen ja kielien kanssa unohtamatta Saimaan järviluontoa. Tampere vetoaa hakemuksessaan puolestaan yhdenvertaisuuteen.

Yle kertoi huhtikuussa, että tanskalainen Else Christensen-Redzepovic auttoi Tamperetta hankkeen alkuvaiheessa. Sen lisäksi hän istui vielä huhtikuussa valintaraadin tuomaristossa. Christensen-Redzepovic on jäänyt sittemmin valintaraadista, eikä siis ole päättämässä Suomen voittajasta.

Viime vuosina Euroopan kulttuuripääkaupungin status on mennyt pääosin “unohdetuille” pikkukaupungeille. Voittajaa on silti hankala ennustaa. Euroopan kulttuuripääkaupunki-instituutio on yksi EU:n merkittävimmistä kulttuuripoliittisista välineistä.

Kulttuuripääkaupunkeja valitaan nykyään vuosittain kaksi. Suomen lisäksi kulttuuripääkaupunkivuotta 2026 juhlitaan myös Slovakiassa. Slovakian voittaja julkistetaan tämän vuoden lopussa.

Kulttuuripääkaupunki on valittu kaksi kertaa aiemmin Suomesta. Vuonna 2000 se oli Helsinki ja vuonna 2011 Turku.

