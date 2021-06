Vaihtoehtoiset hoitomuodot lääketieteen rinnalle, perustulo kaikille ja Suomi ulos eurosta – katso pienpuolueiden teemat kuntavaaleihin

Tämän vuoden kuntavaaleissa on mukana 10 pienpuoluetta. Pienpuolueet ovat monipuolinen joukko rekisteröityjä puolueita, joita yhdistää oikeastaan vain se, että niillä ei ole kansanedustajia.

Aatteiden kirjo on pienissä puolueissa todella laaja. Edustettuina ovat esimerkiksi feminismi, kommunismi, liberalismi ja nationalismi.

Tämän jutun lopussa on lyhyt esittely pienpuolueista, jotka osallistuvat kuntavaaleihin.

Puolueiden resurssit, kannatus ja ehdokkaiden määrä vaihtelevat. Esimerkiksi feministisellä puolueella on yhteensä yli 50 ehdokasta, kristallipuolueella lähes 100 ja avoimella puolueella 13. Osalla puolueista on pitkä historia, osa on perustettu tämän vuoden puolella.

Osa pienpuolueista tekee yhteistyötä perinteisten puolueiden kanssa. Kansalaispuolue tekee yhteistyötä kristillisdemokraattien kanssa, ja avoimen puolueen ehdokkaat ovat Helsingissä ehdolla RKP:n listalla sitoutumattomina.

Puoluerekisteristä löytyvät myös tasapainon puolesta ja seitsemän tähden liike, mutta nämä eivät osallistu kuntavaaleihin. Puolueiden lisäksi ehdokkaita voivat asettaa myös valitsijayhdistykset, jotka voivat muodostaa yhteisiä listoja.

Puolue poistetaan puoluerekisteristä, jos se ei ole saanut kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa yhtään kansanedustajan paikkaa eikä myöskään vähintään kahta prosenttia koko maassa annetuista äänistä.

Eduskuntapuolueista nyt-liike on ensimmäistä kertaa mukana kuntavaaleissa. Puoluetta ei kuitenkaan lasketa pienpuolueeksi, koska puheenjohtaja Harry Harkimo valittiin viime vaaleissa kansanedustajaksi.

Vain harva kasvaa suureksi

Turun yliopiston valtio-opin dosentti Rauli Mickelsson on suomalaisen puoluepolitiikan asiantuntija. Mickelssonin mukaan monen pienpuolueen vahvuus on se, että puolueen linjaan on mahdollista vaikuttaa matalalla kynnyksellä.

– Perinteisten puolueiden toiminnasta on tullut niin ammattimaista, että ihmisten on vaikea päästä niihin mukaan tekemään politiikkaa, Mickelsson sanoo.

Uuden puolueen perustamiseen tarvitaan 5 000 kannatusilmoitusta. Vaalilain muutoksen myötä puolueet voivat kerätä ilmoituksia myös verkossa, mikä on tehnyt puolueen perustamisesta aiempaa helpompaa.

– Vielä 1980-luvun alussa puolueet koettiin ankeiksi paikoiksi. Nyt jos joku haluaa sanoa jotain painavaa, hän voi perustaa puolueen, Mickelsson sanoo.

Vaikka moni pienpuolue on saanut alkunsa ihmisten pettymyksestä perinteisiin puolueisiin, niiden voi olla vaikea erottua isoista puolueista. Esimerkiksi feministinen puolue kilpailee äänistä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa. Vastaavasti perussuomalaiset keräävät ison osan maahanmuuttoa vastustavien äänistä.

Pienpuolueilla on pitkä historia Suomen politiikassa, mutta harva on onnistunut kasvamaan suureksi puolueeksi. Mickelssonin mukaan tämä johtuu siitä, että isommat puolueet imevät elintilan pieniltä puolueilta.

– Pitää puhua jostain todella merkittävästä poliittisesta kysymyksestä, jolla erottuu muista puolueista. Vihreillä oli ekologinen ahdistus ja perussuomalaisilla huoli globalisaation seurauksista, Mickelsson sanoo.

Kuntavaaleissa pienpuolueilla on paremmat mahdollisuudet saada ehdokkaitaan läpi kuin eduskuntavaaleissa. Mickelsson ei kuitenkaan ennusta pienpuolueille suurta menestystä.

– Monesti ajatellaan, että ääni menee hukkaan, jos äänestää pientä porukkaa, tutkija sanoo.

Pienpuolueet vuoden 2021 kuntavaaleissa

Avoin puolue on rekisteröity 1.3.2021 Yle

Avoin Puolue

Puheenjohtaja Petrus Pennanen

Pennanen valittiin viime vaaleissa Helsingin kaupungin valtuustoon Piraattipuolueen ehdokkaana.

Vaaliteemat: perustulo, ilmastonmuutoksen torjuminen, kiusaamisen ja syrjäytymisen vastainen työ, kannabiksen laillistaminen sekä asumisen hinnan laskeminen.

Eläinoikeuspuolue on rekisteröity 20.9.2016 Yle

Eläinoikeuspuolue

Puheenjohtaja Tatu Chanth

Eläinoikeuspuolue on toista kertaa mukana kuntavaaleissa. Puolueella ei ole paikkoja valtuustoissa. Puolueen tavoitteena on edistää eläinten oikeuksien toteutumista.

Vaaliteemat: lihansyönnin ja ruokahävikin vähentäminen, luonnon- ja eläinsuojelun parantaminen sekä saavutettavat liikunta- ja terveyspalvelut kuntalaisille.

Feministinen puolue on rekisteröity 10.1.2017. Yle

Feministinen puolue

Puheenjohtaja Katju Aro

Feministinen puolue on toista kertaa mukana kuntavaaleissa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa puolueen puheenjohtaja Katju Aro valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon.

Vaaliteemat: rasismin ja syrjinnän vastainen työ, väkivaltaa tai sen uhkaa kokevien auttaminen, ihmisten osallisuuden lisääminen sekä ympäristön kannalta kestävän elämäntavan edistäminen.

Kansalaispuolue on rekisteröity 15.12.2016. Yle

Kansalaispuolue

Puheenjohtaja Sami Kilpeläinen

Kansalaispuolueen teemoissa korostuvat maahanmuuton ja Euroopan unionin vastustaminen. Puolue haluaa, että Suomi eroaa Euroopan rahaliitosta. Lisäksi puolue vaatii kotihoidontuen ja pienten eläkkeiden korottamista sekä kansanäänestyksiä kuntiin.

Kansalaispuolueen perustaja Paavo Väyrynen on näissä vaaleissa ehdolla keskustan listoilla. Väyrynen riitautui puolueen johdon kanssa ja perusti uuden puolueen nimeltä Seitsemän tähden liike, jolla ei ole ehdokkaita kuntavaaleissa.

Kristallipuolue on rekisteröity 31.3.2021. Yle

Kristallipuolue

Vt. uheenjohtaja Juho Lyytikäinen

Puolueen teeseissä korostetaan yksilön vapautta, elämän henkistä ulottuvuutta ja totuuden etsimistä. Puolue vaatii täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja perinteisen lääketieteen rinnalle, perustuloa sekä kansainvälisen rahajärjestelmän uudistamista.

Puolue rekisteröitiin maaliskuussa 2021, ja se osallistuu ensimmäistä kertaa vaaleihin.

Liberaalipuolue on rekisteröity 16.3.2016. Yle

Liberaalipuolue

Puheenjohtaja Harri Kreus

Liberaalipuolue korostaa ohjelmassaan yksilön vapautta, yrittäjyyttä ja markkinataloutta. Viime kuntavaaleissa puolue sai listaltaan läpi yhteensä viisi valtuutettua.

Vaaliteemat: verotuksen keventäminen, valinnanvapauden ja markkinatalouden edistäminen palveluissa sekä kuntien kriisivalmiuden parantaminen.

Piraattipuolue on rekisteröity 2.6.2016. Yle

Piraattipuolue

Puheenjohtaja Riikka Nieminen

Piraattipuolue sai vuoden 2017 kuntavaaleissa kaksi valtuutettua, Jyväskylään ja Helsinkiin. Edellinen puheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Petrus Pennanen on näissä vaaleissa ehdolla Avoimen puolueen listalla.

Vaaliteemat: hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen, osallistavan budjetoinnin edistäminen sekä fossiilivapaa energiantuotanto.

Sininen tulevaisuus on rekisteröity 15.11.2017. Yle

Sininen tulevaisuus

Puheenjohtaja Kari Kulmala

Puolue sai alkunsa vuonna 2017, kun 20 perussuomalaisten kansanedustajaa erosi puolueesta ja perusti uuden eduskuntaryhmän. Myöhemmin ryhmä perusti puolueen, jonka nimeksi tuli Sininen tulevaisuus. Puolue ei saanut läpi yhtään kansanedustajaa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Siniset ovat ensimmäistä kertaa mukana kuntavaaleissa.

Vaaliteemat: arjen turvallisuus, teiden kunnossapito, yrittäjyys, lähikoulut, peruspalvelut sekä kuntatalouden tasapaino.

Suomen kansa ensin on rekisteröity 11.12.2018. Yle

Suomen Kansa Ensin

Puheenjohtaja Riikka Salmi

Suomen kansa ensin sanoo ajavansa suomalaisten etua. Puolue vastustaa Euroopan unionia, maahanmuutoa ja ilmastopolitiikkaa. Puolue vaatii tiukennuksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan ja sitovia kansanäänestyksiä.

Vaaliteemat: turvallisuus, maahanmuutto, työllisyys sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Suomen kommunistinen puolue on rekisteröity 1.3.2021. Yle

Suomen Kommunistinen Puolue

Puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen

Suomen kaksi aiempaa kommunistista puoluetta poistettiin puoluerekisteristä, kun ne eivät saaneet riittävästi ääniä eduskuntavaaleissa. Nykyinen puolue rekisteröitiin maaliskuussa 2021.

Vaaliteemat: SKP vaatii muun muassa, että Suomi luopuu hävittäjähankinnoista, jotta niihin varatut rahat voidaan käyttää kuntapalveluiden järjestämiseen. Puolue haluaa myös luoda lisää työpaikkoja julkiselle sektorille sekä hillitä asuntojen vuokrankorotuksia.

