Suomen tapahtumakesä alkaa – heinäkuun lopulle valmistellaan kymmenientuhansien ihmisten festareita

Helsingin Esplanadin puistossa virittäydyttiin tiistaina tapahtumakesän alkamiseen, kun lavalla esiintyivät tenori Christian Juslin ja pianisti Jukka Nykänen. Paikalle pysähtyi kourallinen ihmisiä nauttimaan musiikista. Heistä moni ei ollut kuullut livemusiikkia pitkään aikaan.

Kokoontumisrajoituksia lievennetään eri puolilla Suomea koronatilanteen mukaan. Perustasolla olevilla alueilla yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset purettiin kokonaan.

Kiihtymisvaiheen alueilla tilaisuuksilla ei ole enää maksimiosallistujamäärää, mutta sisätiloissa yli 10 henkilön tilaisuuksissa edellytetään kahden metrin turvavälejä.

Leviämisvaiheen alueilla kuten pääkaupunkiseudulla sisätilojen yleisötilaisuuksissa saa olla korkeintaan 10 henkilöä. Ulkotiloissa voi olla enintään 50 hengen kokoontumisia. Tätä suurempia kokoontumisia voidaan järjestää, jos tilassa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle on rajattavissa olevia alueita.

Vaikka kokoontumisrajoitukset helpottavat, tartuntatautilaki velvoittaa yleisötapahtumien järjestäjiä huolehtimaan riittävästä terveysturvallisuudesta kuten käsienpesun mahdollisuudesta.

Cledos jännittää keikkaansa

Räp-artisti Cledos ei ole päässyt yleisön eteen sitten viime syksyn, kun helpompi koronatilanne antoi mahdollisuuden vetää yhden keikan. Muutoin keikkoja ei ole ollut yli vuoteen.

Lauantaina pitkä odotus päättyy, kun hän pääsee esiintymään Helsingin Allas Sea Poolissa yhdessä Costeen kanssa.

Yleensä Cledos ei paljoa keikkojaan harjoittele, mutta nyt hänenkin on ollut pakko verestellä taitojaan.

– Kun ei ole ollut vuoteen normaalisti keikkaa, niin sen takia jännittää, mutta kyllä se hyvin menee.

Artistia hieman harmittaa, että kesän isoimmat festivaalit jouduttiin perumaan.

– Mutta turha niistä on itkeä. Kaikki artistit ovat samassa veneessä. Samoin kuin muut työntekijät kuten ääniteknikot ja roudarit. Tilanne on mikä se on. Nyt kun kaikki taas alkaa, niin pitää vain nauttia.

Cledos kertoo, että hänellä on tiedossa kesälle lukuisia keikkoja. Hän tietenkin toivoo, että ne voidaan toteuttaa suunnitellusti.

– Päättäjät päättävät, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Mutta minulle on ainakin tulossa paljon keikkoja. Toivotaan parasta.

Qstock pyritään järjestämään koronaturvallisesti

Kesän isoimmat festivaalit peruttiin jo aiemmin keväällä, sillä koronatilanteen helpottumisesta ei ollut varmuutta. Ison budjetin tapahtumat eivät pystyneet odottamaan rajoitusten purkamista lähemmäksi kesää, sillä se olisi ollut taloudellisesti liian epävarmaa.

Nyt ennakko-oletus on, että festareita pystyttäisiin järjestämään myöhemmin kesällä. Ainakin Oulun Qstock ja Kuopiorock valmistautuvat järjestämään tapahtumansa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna koronaturvallisesti.

Kolmipäiväinen Kuopiorock on aiemmin vetänyt päivittäin 10 000 kävijää, mutta nyt paikalla otetaan hieman vähemmän yleisöä. Kaksipäiväinen Qstock sen sijaan aiotaan järjestää normaalilla kapasiteetilla, mikä tarkoittaa 20 000:ta kävijää päivässä.

– Tilanne on edennyt positiiviseen suuntaan, ja meillä on hyvin vahva usko siihen, että festivaali järjestetään heinäkuun lopussa. Hyvältä näyttää, sanoo Qstockin festivaalijohtaja Mikko Forstén.

Festarilla on tarkoitus esiintyä 60 artistia kuudella eri lavalla. Ohjelmisto on normaalia kotimaapainotteisempi, sillä ulkomaisten artistien liikkuminen on edelleen hankalaa koronan takia.

Forsténin mukaan festivaali joutuu tekemään paljon sen eteen, että tapahtuma voidaan järjestää koronaturvallisesti.

– Joudumme kuuntelemaan herkällä korvalla viranomaisia, ja sen mukaan toimitaan. Päämäärä on kuitenkin sama, että halutaan järjestää tapahtuma turvallisesti. Mutta siihen varmasti löydetään yhdessä keinot.

Festivaalijohtaja tietää, että koronatilanne voi muuttuessaan pistää vielä monta asiaa uusiksi ja peruuntuminenkaan ei ole täysin mahdotonta. Forstén ei silti malta odottaa sitä hetkeä, kun Qstock oikeasti jälleen tapahtuu.

– Sehän on aina vuoden kohokohta, kun saa portit auki ja ensimmäinen artisti nousee lavalle. Mutta mitä se on tämän koronan jälkeen, niin en usko, että löytyy edes sanoja, miten hienoa siitä tulee. Sitä odottelen kyllä innolla.

Helsingin juhlaviikoille uusi klasarifestari

Elokuun puolenvälin jälkeen järjestettävä Helsingin juhlaviikot julkisti ohjelmistonsa keskiviikkona. Yli kaksiviikkoinen tapahtuma pitää sisällään erilaisia kulttuurielämyksiä konserteista näyttelyihin.

Tokoinrannan Huvilassa järjestetään konsertteja, joihin otetaan 400 ihmistä. Saman verran yleisöä otetaan Musiikkitalon konsertteihin.

Huvilan ympäristöön rakentuu myös uusi kolmipäiväinen klassisen musiikin festivaali Wonderfeel. Tokoinrantaan rakentuvalle alueelle mahtuu kerrallaan 800 ihmistä.

Juhlaviikot on varautunut koronaan siten, että yleisömäärät ovat normaalia pienempiä ja samasta konsertista on useampi esitys.

– On pitänyt varautua kaikenlaisiin skenaarioihin, mutta tiedämme, että elokuussa tilanne on aivan toinen. Puolet Helsingin aikuisväestöstä on täysin rokotettuja ja kaikki ovat saaneet ensimmäisen piikin, niin silloin on turvallista mennä konsertteihin, arvioi taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari.

Ahtisaari nostaa ohjelmistosta esiin muun muassa pioneerituottaja ja taiteilija Brian Enon näyttelyn Musiikkitalossa sekä koreografi Boris Charmatzin 10 000 eleen tanssiteoksen Kaapelitehtaalla.

Taiteellinen johtaja uskoo, että juhlaviikkojen kulttuuritarjonta kiinnostaa ihmisiä pitkän tauon jälkeen.

– Itse aistin, että on valtava kysyntä, kun ei olla päästy taiteen äärelle. Nyt kun se on elokuussa mahdollista, niin uskon, että ihmiset ovat paljon liikkeellä.

