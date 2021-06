Luonto muutti Heikki Tonterin kotijärven äkkiä täysin – ennen Junkkarinjärven pystyi ylittämään kahlaamalla, nyt siinä voi uida

Vesi on noussut tänä kesänä Junkkarinjärvellä Anjalassa korkeammalle kuin vuosikymmeniin.

Kymijoen isot vesimäärät nostavat myös alueen järvien vedenpintaa. Esimerkiksi Junkkarinjärvellä Kouvolan Anjalassa vesi on korkeammalla kuin vuosikymmeniin.

Koko ikänsä Kouvolan Anjalassa Junkkarinjärven rannalla asunut Heikki Tonteri ei ole käynyt uimassa kotijärvessään moneen vuoteen.

Mutapohjaisessa järvessä on normaalisti niin vähän vettä, että järven poikki pystyy kahlaamaan. Nyt tilanne on toinen: vesi on noussut niin korkealle, etteivät jalat yllä pohjaan.

Heikki Tonteri ei muista nähneensä, että järven pinta olisi tähän aikaan vuodesta ollut yhtä korkealla.

– Joskus syksyisin ja talvellakin saattaa olla korkeammalla, mutta en muista tämän pienen elämäni aikana, että kesäkuun alussa olisi näin korkealla ollut ikinä, Tonteri sanoo.

Tonteri kertoo, että kuivina kesinä järvessä on vettä vain puoli metriä. Enimmillään järven vedenpinta nousee reiluun kahteen metriin.

Vedenpinta korkeampi kuin vuosikymmeniin

Kymijoessa virtaa nyt niin paljon vettä, että vedenpinnat hipovat jo tulvakorkeuksia. Kymijoen isot vesimäärät nostavat myös alueen järvien vedenpintaa, kuten Junkkarinjärvellä, joka sijaitsee Kymijoen varrella Anjalassa.

Junkkarinjärven vedenpinta on nyt korkeammalla kuin kymmeniin vuosiin.

Tulvakeskus ja ely-keskukset ovat varoittaneet Kymijoen poikkeuksellisen suuresta virtaamasta, joka voi aiheuttaa riskejä uimareille ja veneilijöille.

Kymijoki virtaa tällä hetkellä poikkeuksellisen kovaa ja korkealla. Harvinainen vesitilanne voi aiheuttaa riskejä esimerkiksi Kimolan kanavaa veneileville, joiden määränpää on Kouvolan uusissa vierasvenesatamissa Voikkaalla.

Nouseva vesi haittaa myös viljelyksiä ja rannan lähellä olevia rakennuksia.

Junkkarinjärven rannalla asuvan Heikki Tonterin pellot ovat toistaiseksi säilyneet pienin vaurioin. Vesi on päässyt kipuamaan pellolle muutaman metrin verran.

– Minulla pellot nousevat sen verran jyrkästi, että vettä ei juurikaan tule minun pellolleni. Naapureilla on kyllä isoja alueita veden alla, Tonteri kertoo.

Tonteri kylvi peltonsa reilut kaksi viikkoa sitten. Silloin vedenpinta oli huomattavasti alempana, joten pellolla pääsi hyvin ajamaan.

Pitkäaikaisia mökkiläisiä

Junkkarinjärven ranta on paitsi matala, myös kaisloittunut. Heikki Tonteri kertoo, että kaisloja on niitetty talkootyönä muun muassa paikallisen kalastuskunnan voimin. Hän kuitenkin arvioi, että homma on liian iso talkootyöksi.

Kaisloittumisesta ja mutaisesta pohjasta huolimatta järven rannalle on asettunut muutamia kesämökkiläisiä vakiasukkaiden lisäksi.

Heikki Tonteri jopa ihmettelee, että moni kesämökkiläinen on viihtynyt Junkkarinjärvellä hyvinkin pitkään.

– Tämä järvi ei ole kuitenkaan mikään huippuhyvä ainakaan uimajärvenä. Ilmeisesti tämä on mökkipaikkana mukava, koska tosi pitkäaikaisia mökkiläisiä tässä on ollut, Tonteri sanoo.

Järvestä nousee jonkin verran kalaa, vaikka kalastaminen onkin vähentynyt. Tonterin mukaan järvellä käy muutamia kalastajia varsinkin keväällä ja myöhemmin syksyllä. Jotkut käyvät mato-ongella soutelemassa.

– Hauki, lahna, ahven ja joitain särkiä ongella. Siinä melkein ne päälajit ovat.

Järvimaastot ovat oiva paikka kuntoiluun. Kesäisin Tonteri lenkkeilee läheisellä Junkkarinvuorella. Talvisin hän käy hiihtämässä järvenjäällä. Joskus hän vaihtaa jalkaan luistimet ja viilettelee niillä pitkin jäätä.