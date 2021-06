Tutkimus: "Maailman ensimmäinen sota" olikin joukko ilmastonmuutoksesta seuranneita yhteenottoja

Taideteos noin 4 400 vuoden takaa kertoo viljelykasvien ja veden merkityksestä Akkadin valtakunnassa. Tuulten ja ukkospilvien demoni Anzû on tuotu veden jumalan Ean tuomittavaksi kohtalontaulun varastamisesta. Tauluun oli kirjattu kaikkien jumalien ja ihmisten kohtalot. Oikeusjutun kantaja on maanviljelyksen jumala Enlil. Hänellä on aura olallaan, Ean harteilta virtaa vettä. Werner Forman Archive / AOP