Biden pyörsi Trumpin päätöksen ja keskeytti öljyhankkeet luonnonsuojelualueella, mutta näyttää vihreää valoa poraukselle muualla Alaskassa

Bidenin hallinto on keskeyttänyt Alaskan arktisen luonnonsuojelualueen öljynporaushankkeet. Ympäristöjärjestöt toivovat luontoarvoiltaan tärkeälle alueelle pysyvää porauskieltoa. AOP

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden on pannut jäihin öljynporaushankkeet Alaskan arktisella luonnonsuojelualueella. Edellinen presidentti Donald Trump salli porauslupien hakemisen alueelle ympäristönsuojelijoiden vastustuksesta huolimatta.

Öljynporaussuunnitelmat Alaskan arktisella luonnonsuojelualueella on jäädytetty toistaiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto pyörsi edellisen presidentin Donald Trumpin kautensa lopussa tekemän päätöksen sallia kiistellyt poraushankkeet ja myydä alueelle porauslupia.

Alue tunnetaan englanniksi nimellä Alaska Arctic National Wildlife Refuge (ANWR).

Biden lupasi vaalikampanjassaan suojella luontoarvoiltaan tärkeää aluetta. Hän antoi ensimmäisenä virkapäivänään presidentin määräyksen siitä, että Alaskan ANWR:lle annetut porausluvat pitää väliaikaisesti keskeyttää laillisuusarvioinnin ajaksi.

Yhdysvaltain sisäministeriön tekemän arvion mukaan Trumpin hallinnon porauspäätös on puutteellinen ympäristölainsäädännön huomioon ottamisessa.

Sisäministeri Deb Haalandin mukaan Trumpin hallinnon tekemä ympäristövaikutusten arviointi oli riittämätön, ja poraushankkeet keskeytetään ainakin uuden sisäministeriön tekemän vaikutusarvioinnin ajaksi.

Alaskan arktinen luonnonsuojelualue, ANWR, on merkittävä jääkarhuille ja monille muille eläimille. AOP

Ympäristönsuojelijoiden mukaan ANWR:n alue on hyvin tärkeä esimerkiksi jääkarhujen, karibujen, useiden muuttolintujen ja muun arktisen luonnon suojelemiseksi. Moni ympäristöjärjestö haastoikin Trumpin hallinnon oikeuteen öljynporaushankkeiden sallimisesta.

Yksi kanteeseen osallistuneista ympäristöjärjestöistä, The Alaska Wilderness League, kiitteli tuoreeltaan Bidenin hallinnon päätöstä. Järjestön mukaan porauslupaprojektien jäädyttäminen on askel oikeaan suuntaan, mutta luvat pitäisi perua kokonaan.

Myös alueen alkuperäisväestöön kuuluva Gwich’in kansa on kiitellyt Washington Post -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) päätöstä suojella heille pyhiä maita ”sydäntälämmittäväksi”.

Sen sijaan Yhdysvaltain öljyteollisuutta edustavan American Petroleum Instituten mukaan päätöksestä koituu Alaskalle työpaikkojen ja verotulojen menetyksiä. Öljyteollisuuden mukaan politiikka, jolla pysäytetään tai jarrutetaan öljyn- ja kaasuntuotantoa liittovaltion mailla, vahingoittaa kansallista turvallisuutta ja taloutta. Öljyteollisuus katsoo, että ala pystyy vastuullisuuteen.

Kun Trump salli porauslupien hakemisen, usea merkittävä yhdysvaltalais- ja kanadalaispankki ilmoitti, että ne eivät aio rahoittaa öljynporaushankkeita ANWR:n luonnonsuojelualueella. Näin ovat todenneet muun muassa Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo ja Bank of America.

Biden sallii öljynporausta muualla Alaskassa ja Wyomingissa

Bidenin hallinto sallii kuitenkin öljynporaushankkeita muualla Alaskassa ja Wyomingin osavaltiossa. Ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet Bidenia tästä.

Biden on sallinut muun muassa öljy-yhtiö ConocoPhillipsin Willow-öljynporaushankkeen edetä Alaskassa. New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) sen on tarkoitus porata yli 100 000 tynnyriä öljyä päivässä seuraavan 30 vuoden ajan.

Bidenin hallinnon mukaan Trumpin kautensa lopussa hyväksymä Willow-projekti noudattaa ympäristönsuojelusäädöksiä.

Harri Vähäkangas / Yle

Willow-esiintymä sijaitsee Alaskan pohjoisrannikon länsiosassa, niin sanotulla NPR-A -öljyvarantoalueella, jossa on tuotettu öljyä vuosikymmeniä. Se on erillinen ANWR:n arktisesta luonnonsuojelualueesta.

Willow olisi toteutuessaan ensimmäinen uusi öljynporausprojekti Alaskassa vuosiin.

Viime kuussa Kansainvälinen energiajärjestö IEA patisti valtioita luopumaan välittömästi uusista fossiilisten polttoaineiden hankkeista, kuten öljynporaussuunnitelmista, jotta ilmastonmuutoksen katastrofaalisilta seurauksilta vältyttäisiin.

