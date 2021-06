Koronakäyrät sojottavat suotuisaan suuntaan: Nolla tartuntaa useilla alueilla koronapääkaupunki Helsingissä jo kaksi viikkoa

Roihuvuori oli huhtikuussa Helsingin pahin korona-alue. Viimeisen kahden viikon aikana siellä on todettu yksi uusi koronatartunta.

Koronatilanne on nyt helpoimmillaan muutamilla sellaisilla alueilla, missä se oli keväällä pahimmillaan. Koko HUS-alueen ilmaantuvuus on kääntynyt taas laskuun toukokuun junnaamisen jälkeen.

Koronaepidemia on helpottanut suurimmassa osassa Helsingin postinumeroalueita.

Alueista kymmenen on sellaisia, ettei niillä ole todettu lainkaan uusia koronavirustartuntoja edellisen kahden viikon aikana. Ne on merkitty alla olevaan karttaan tumman sinisellä.

Vaalean sinisellä on merkitty ne kaksitoista aluetta, joiden ilmaantuvuusluku on 1 – 25.

Yksi kriteeri sille, että Uusimaa on edelleen epidemian leviämisvaiheessa on se, että ilmaantuvuusluku on yli 25.

Ilmaantuvuusluku tarkoittaa sitä, kuinka monta uutta koronavirustaruntaa on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden.

Matalan ilmaantuvuuden alueissa on yksi erityisen mielenkiintoinen seikka. Niitä on sekä Etelä-Helsingissä, että Itäkeskuksen ympäristössä. Samoilla alueilla tilanne oli erittäin huono maaliskuussa, kun epidemia oli pahimmillaan.

Roihuvuoressa todettiin nyt vain yksi tautitapaus, vaikka se oli vielä huhtikuussa Helsingin pahin korona-alue.

Kaikenkaikkiaan Helsingissä raportoitiin viimeisen kahden viikon aikana 403 uutta koronatartuntaa. Sitä edeltäneellä jaksolla tartuntoja raportoitiin 456.

Suunta ei ole hyvä kaikilla alueilla

Vaikka koronatilanne on koko kaupungin tasolla helpottumassa, joillakin alueilla luvut ovat nousseet toukokuun alkupuolelta.

Nousua on tapahtunut esimerkiksi Pitäjänmäen teollisuusalueella (ilmaantuvuus 108, tapauksia 5) ja Kannelmäessä (ilmaantuvuus 164, tapauksia 22).

Tällä hetkellä ilmaantuvuusluku on yli 200 kahdella postinumeroalueella, eli Oulunkylä-Patolassa (211, tapauksia 18) ja Siltamäessä (211, tapauksia 22).

HUS-alueen luvut kääntyneet taas laskuun

Koko HUS-alueella tilanne näyttäisi lähteneen jälleen paranemaan päin. Lähes koko toukokuun ilmaantuvuusluku pysyi samalla tasolla, mutta viimeisen viikon aikana se näyttäisi kääntyneen laskuun.

Epidemiatilanteen paraneminen näkyy myös siinä, että sairaalassa on yhä vähemmän koronapotilaita.

Tästä kartasta voit tarkastella koronaepidemian kehitysta Helsingin postinumeroalueilla vuoden alusta alkaen.

