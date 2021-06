Pienet rajakunnat ovat pulassa pakollisten terveystarkastusten kanssa – Ylitornion johtava lääkäri: Jos määrä nousee, ei millään selvitä

Rajan ylittäjien määrä on kasvanut Ylitorniolla merkittävästi heti Ruotsin luovuttua negatiivisen koronatestituloksen vaatimisesta. Ylitysten määrä on näkynyt myös pakollisten terveystarkastusten eli käytännössä koronatestien määrän kasvuna.

Pakollisista terveystarkastuksista eli käytännössä koronatesteistä uhkaa tulla ylitsepääsemätön haaste pienelle Ylitornion kunnalle. Kunnan johtava lääkäri Kari Askonen sanoo, että kunta ei pysty testaamaan jokaista rajan ylittäjää, jos ylitysten määrä jatkaa kasvuaan.

– Jos rajanylittäjien määrä nousee entiselleen eli noin tuhanteen ja päivittäin pitäisi tehdä noin 850 testiä, niin se on tilanne, josta ei millään selvitä, Askonen sanoo.

Ylitysten ja testien määrä on kasvanut Ylitorniolla heti sen jälkeen, kun Ruotsi luopui negatiivisen koronatestituloksen vaatimisesta. Suuntaus on ollut sama myös länsirajan vilkkaimmalla rajanylityspaikalla Tornio-Haaparannassa.

Lue myös:Ruotsin poliisin poistuminen Haaparannalta on lisännyt rajan ylityksiä: "Torniossa tehdään testejä nyt niska limassa"

– Normaalisti testimäärä on ollut 30–50 päivässä painottuen loppuviikkoon ja nyt vuorokauden aikana meillä oli 120 testissä kävijää, Askonen kertoo.

Askosen mukaan Ruotsin pitäessä rajoja lähes kiinni on rajanylittäjiä ollut Ylitorniolla 200-300 päivässä, kun tavallisesti heitä on 500-1000 päivittäin.

Terveyskeskusten työtaakkaa ei ole kevennetty

Ylitornion tilannetta vaikuttaa myös se, että terveyskeskus ei voi viivästyttää muita toimintoja.

– Ongelma on, että meillä on vanhusten ja potilaiden huoltovelvoite eikä valtio ole antanut terveyskeskuksille mahdollisuutta luopua mistään, ei koulu- ja neuvolatarkastuksista eikä hoitotakuusta, Askonen avaa.

Askonen toteaa, että sairaaloille poikkeuksia on myönnetty.

– Tämä on katkera tilanne länsirajan pienille kunnille, joille pitäisi antaa mahdollisuus luopua tietyistä toiminnoista, Askonen sanoo.

Hoitajapula vaikeuttaa tilannetta entisestään

Askonen kertoo, että kunnassa on myös pula hoitajista.

– Tämä kesä on ollut meillä haastava sijaisten suhteen. Lähi- ja sairaanhoitajaresurssi on käytännössä miinuksella ja testaus on täysin ylimääräinen toiminta, joten nykyisillä volyymeillä me olemme ihan kaatumisrajalla, Askonen sanoo.

Ylitornio onkin vedonnut kuntalaisiin rajan ylitysten välttämiseksi.

– Ei tehtäisi ihan minuutin tai kahden tunnin reissua, koska se tarkoittaa pakollista testausta, Askonen vetoaa.

Puolustusvoimiltakaan ei voi tulla apua testaukseen

Askonen kertoo valmistelleensa Puolustusvoimille virka-apupyyntöä koronatestaukseen. Hänen mukaansa ongelmana on se, että lääkintämiehet eivät voi testiä tehdä.

– Lapin aluehallintovirasto ei ole antanut lupaa testaukseen muille kuin terveydenhuollon ammattinimikkeen omaaville. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut luvan työpaikkakoulutetuille, Askonen vertaa.

Lapin avin mukaan kyse on lain tulkinnasta

Lapin avin aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen ei kommentoi Etelä-Suomen avin päätöstä. Hänen mukaansa kyse on tartuntatautilain ja THL:n ohjeiden tulkinnasta.

– Lapin avi ei voi kävellä lain yli. Tartuntatautilain mukaan testin suorittaa lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Lisäksi THL: antigeeniohjeiden mukaan testin voi tehdä vain testaukseen perehtynyt ammattihenkilö, Kemppainen kertoo.

Kemppaisen mukaan lääkintämiehiä ei siis voi käyttää testaukseen.

– He voivat kuitenkin tehdä avustavia tehtäviä, kuten tulosten kirjausta sekä ihmisten ohjaamista ja opastamista, Kemppainen sanoo.

