Vuosi uudistuksesta: Ylinopeussakkojen järjestelmä ei ole vieläkään valmis – Ongelmia on ollut lähes kaikessa ja valtio menettää miljoonia

Murheiden saaga ylinopeusmaksujen uudistuneen tietojärjestelmän kanssa ei näytä vieläkään poliiseilta täysin päättyneen.

Poliisihallituksen mukaan ongelmat alkavat olla pääosin takana. Hienoista varovaisuutta ja sävyeroja on tosin havaittavissa, kun kysyy asiasta kahdelta Poliisihallituksen poliisitarkastajalta.

– Ilmeisesti (ylinopeustapausten) käsittely on vielä jonkin verran hitaampaa kuin vanhalla järjestelmällä, joka poliisilla oli ennen liikennevirhemaksun käyttöönottoa, tuumaa poliisiylitarkastaja Hannu Kautto.

Kauton mukaan järjestelmää kehitetään edelleen ja kehitystä on jo tapahtunut paljon.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen puolestaan arvioi, että nyt aletaan olla jo selvillä vesillä – kunhan vaan mitään uutta pulmaa ei tule.

– Kyllä meillä sellainen ajatus on, että kaikki ongelmat olisivat nyt selätetty.

– Ehkä joudun vielä pyörtämään puheeni, mutta tänä keväänä ilmi tulleet ongelmat näyttäisivät olevan sitä viime syksyistä soppaa, joka vaan on tullut esiin nyt jälkijunassa, Ihalainen toteaa.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen arvioi järjestelmän takkuilun tarkoittavan valtiolle karkealla heitolla jopa kymmenien miljoonien eurojen tulonmenetyksiä. Tarkempaa summaa hän ei halua arvioida. Jouni Immonen / Yle

Peltipoliisi on välähdellyt harvemmin

Poliisi otti käyttöön viime kesäkuussa uuden Liike-tietojärjestelmän, kun tieliikennelaki uudistui. Sen myötä rikesakko poistui ja tilalle tuli uusi liikennevirhemaksu.

Seurasi pahaa kangertelua. Aluksi sakkasi maksujen lähetys, sitten oli väärin kirjautuneita kellonaikoja, ja myöhemmin tietoliikenteen katkoja poliisin ja Postin sekä digi- ja väestötietoviraston välillä. Maksuja jumittui järjestelmien syövereihin.

Kauton mukaan manuaalisen työn määrä kasvoi, mikä osaltaan on aiheuttanut hitautta.

Viime vuonna peltipoliisien välähdyskynnystä jouduttiin nostamaan jopa päiväsakkorajalle, 21 km/h ylinopeuteen. Kameroita myös pantiin pois päältä ja huomautuskirjeiden lähettäminen lopetettiin järjestelmän pahemman kuormittumisen estämiseksi.

Seurauksena peltipoliisi välähteli harvemmin.

Yle uutisoi tammikuussa, että viime vuonna ylinopeuskäryjen määrä putosi 110 000:lla. Valtiolle se tiesi noin 11–15 miljoonan euron tulonmenetyksiä rikesakoista ja liikennevirhemaksuista.

Tammikuussa Ylelle arvioitiin, että huomautusksia ei palauteta valikoimaan ainakaan ennen kevättä. Nyt Ihalainen sanoo, ettei huomautusten käyttöönotosta ole tehty vielä mitään päätöksiä.

Ylinopeuskäryjen määrän laskun voi nähdä myös alla olevasta grafiikasta. Keskellä vedenjakajana näkyy kesäkuussa 2020 tullut tietojärjestelmä. Sen jälkeen huomautuskirjeiden lähetys loppui ja uusien liikennevirhemaksujen määrä laski.

Ennen viime kesän uudistusta Poliisin liikenneturvallisuuskeskus lähetti noin 40 000 – 50 000 kirjettä kuukaudessa. Niistä noin puolet oli huomautuksia, pieni siivu päiväsakkoja ja loput rikesakkoja. Nyt liikennevirhemaksuja on lähtenyt noin 15 000 kuukaudessa. Kuopasta on noustu, muttei aivan rikesakkojen entisiin lukemiin. Kuukausissa on myös eroja.

Ihalaisen mukaan nyt peltipoliisien kameroista "käytännössä kaikki" on taas normaalisti käytössä ja ne myös välähtävät liikennevirhemaksun rajalla, eli 7 km/h ylinopeudessa. Ihalaisen mukaan mitään päätöksiä ei ole tehty siitä, palautetaanko huomautuskirjeet vielä valikoimaan. Ylen tammikuussa julkaiseman jutun aikaan poliisin arvio oli

Kautto huomauttaa, että ylinopeustilastot eivät ole tällä hetkellä vielä vertailukelpoisia aiempien kanssa. Hän muistutaa myös, että automaattivalvonta vastaa vain noin 10 prosentin osuutta poliisin nopeusvalvonnasta.

– Tilastoinnissa vertailu halutaan tehdä vasta sitten, kun on varmaa, että järjestelmät varmasti tuottavat ehyen tiedon. Tärkeintä on ollut se, että saataisiin itse prosessi toimimaan mahdollisimman hyvin ja ihmiset saisivat maksunsa viiveettä.

Noin 4 600 maksua mitätöidään

Keväällä poliisin tietoon pulpahti raastava tuulahdus syksyltä: noin 4 600 liikennevirhemaksua, jotka lähtivät poliisin järjestelmästä Ihalaisen mukaan ajallaan syksyllä, mutta katosivat järjestelmien välille. Vastaanottajat saivat tietää rapsuista vasta maksumuistutuksen myötä.

– Maksut on kyllä meiltä ajallaan lähetetty, mutta joku bitti on mennyt solmuun matkan varrella järjestelmien välillä, Ihalainen toteaa.

Ihalaisen mukaan ongelmia on ollut poliisin lisäksi myös matkan varrella Postin ja Digi- ja väestötietoviraston (dvv) päässä, tai siinä, että kolmikon järjestelmät eivät sopineet yhteen. Nyt tilanne on hänen mukaansa jo kunnossa.

Postista kommentoidaan Ylelle, että ongelmat on korjattu jo viime vuonna eikä uusia ole ilmennyt. Täyttä selvyyttä ei Postin viestinnän mukaan ole siitä, kenen järjestelmässä bitti lopulta meni solmuun ja tiedonsiirto katkesi.

Resursseja ja työvoimaa on ollut viime aikoina Kauton mukaan hyvin käytössä liikennevalvontaan, sillä koronan vuoksi on peruttu muun muassa poliisin koulutuspäiviä eivätkä isojen tapahtumien turvaamiset ole vieneet käsipareja. Heidi Sullström / Yle

Poliisi olisi halunnut lykätä järjestelmää

Poliisissa uutta tietojärjestelmää oltaisiin haluttu lykätä. Ihalaisen ja Kauton mukaan koko uusi järjestelmä otettiin käyttöön keskeneräisenä, mikä on ongelmien juurisyy. Lykkäystoiveet eivät toteutuneet.

– Lainsäädäntöuudistus tuli erittäin nopealla aikataululla ja poliisi totesi ennakkoon, että uutta tietojärjestelmää ei pystytä toteuttamaan valmiiksi siinä aikataulussa, Kautto sanoo.

– Välillä tuntuu pikkasen turhauttavalta, on tämä kyllä ollut sellainen soppa, Ihalainen toteaa.

Ihalainen arvioi, että sopasta voi koitua kaikkinensa valtiolle kymmenien miljoonien eurojen tulonmenetykset, mutta tarkempaa summaa hän ei halua arvioida.

– Jos olisi annettu puolitoista vuotta lisää aikaa, olisimme edes saaneet järjestelmän testattua. No, tässä on 40 vuoden varrella oppinut, että tietojärjestelmät ovat asia, jossa ongelmia ilmenee. Silloin kun ne toimivat, sehän on aivan loistava juttu, Ihalainen heittää.

