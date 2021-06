Ranskalaistoimittaja kirjoitti Le Mondeen jutun aamiaisjupakasta, ja nyt hän sanoo Ylelle: Marinia kohdellaan muita pääministereitä huonommin

TUKHOLMA "L'aamiaisgate" on myrsky vesilasissa.

Näin luonnehti Ranskan laajalevikkisimmän, maltillisen vasemmistolaisen Le Monde -päivälehden Pohjoismaiden-kirjeenvaihtaja Anne-Françoise Hivert Suomen pääministerin, Sanna Marinin aamiaisista syntynyttä kohua eilen julkaistussa jutussaan. (siirryt toiseen palveluun)

Hivert asuu Etelä-Ruotsissa Lundissa. Hän on seurannut työkseen Suomea 19 vuotta, ja hänen perheenjäseniään on asunut myös Suomessa.

Le Monde -lehden Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Anne-Françoise Hivert Anne-Françoise Hivert

Kirjoitit Suomen pääministerin ateriaedusta, josta on tullut iso uutinen. Millaista on ollut seurata tätä kohua ulkopuolisena kirjeenvaihtajana?

Olen seurannut Suomea niin pitkään, että olen hyvin tietoinen yhteiskuntiemme erosta. Suhtaudumme myös poliitikkoihin eri tavalla. Mutta on silti yhä yllättävää huomata, miten suuria eroja on myös siinä, mitä pidetään ongelmallisena Suomessa tai Ruotsissa – tai Ranskassa.

Mitä ajattelet siitä, että tästä on noussut kohu Suomessa?

Minusta on aika luonnollista, että tästä tulee skandaali. Mutta se, mikä on merkillistä on, että kohu syntyy, vaikka Sanna Marin ei ole vienyt keneltäkään rahaa tai tietoisesti “ryövännyt” veronmaksajia. Ymmärtääkseni säännöt ovat olleet epäselvät. Hän ei ole myöskään ensimmäinen, jonka aamiainen maksettu virkaan kuuluvana etuna.

Mistä syystä luulet, että tästä on noussut niin iso asia Suomessa?

Minua mietityttää kyllä se, miksi juuri Sanna Marinia kyseenalaistetaan. Hänen vaatteitaanhan on jo kritisoitu, kun hän poseerasi lehdelle. Paavo Lipposen puoliso kertoi, että hän kävi kaupassa itse, siivosi, pyykkäsi… mutta Sanna Marin on pääministeri.

Koko keskustelu tuntuu vähän kummalliselta. Lisäksi tämä tapahtuu pari viikkoa ennen vaaleja. Ajoitus on vähän outo.

Kertooko tämä jotain suomalaisista tai poliittisesta kulttuurista Suomessa?

Ehdottomasti. Ainakin jos vertaan Ranskaan. Ensinnäkin on erittäin arvokasta, että tällaista tietoa on saatavilla toimittajille tai kansalaisille. Läpinäkyvyys on hyvin tärkeää. Se luo poliitikkoihin ja viranomaisiin luottamusta, joka on paljon korkeammalla Suomessa kuin Ranskassa.

Se kertoo myös siitä, että ihmisillä on korkeat odotukset niitä kohtaan, jotka he ovat vaaleissa valinneet. Kansalaisten ja poliitikkojen suhde on tiiviimpi Suomessa.

Osan mielestä tämä on iso asia, osan mielestä pieni. Mitä mieltä sinä olet?

Kirjoitin artikkeliini, että tämä on kuin myrsky vesilasissa. Mutta ymmärrän tietysti, että asia pitää tutkia ja säännöt täytyy selventää.

Ymmärrän todellakin myös Sanna Marinia, joka sanoo, että hänellä on vähän muutakin mietittävää kuin vastata kysymyksiin aamupaloistaan monta kertaa päivässä.

Meillä on ollut vastaavankaltaisia skandaaleja, mutta niissä on ollut kyseessä paljon suuremmat rahasummat. On maksettu suuria summia esimerkiksi presidenttiemme kampaus- ja meikkauspalveluista tai on pidetty erittäin yltäkylläisiä päivällisiä veronmaksajien piikkiin. Lopputulos ei ole ollut se, että he olisivat eronneet tehtävästään tai etteikö heitä olisi valittu uudelleen. Siedämme paljon enemmän tällaista käytöstä. Minusta se johtaa myös heikompaan luotttamukseen poliitikkoja kohtaan.

Ohessa twitter-kommentti Hivertin juttuun - Ensimmäisessä kommentissa verrataan suomalaisia ranskalaisiin ja pidetään suomalaisia pikkutekijöinä rahankulutuksessa. Vastauksessa kiitellään suomalaisten reaktion nopeutta: se säästää suomalaiset sellaisilta roistoilta, joita Ranskassa on.

Toisessa kommentissa korostetaan, että kyse on etiikasta: julkisten varojen on palveltava kansaa - kunpa ranskalaisilla olisivat arvot samalla tasolla.

Kirjoitit juttuusi l´aamiaisgate, millaista palautetta olet saanut?

On aina hauskaa käyttää vierasta kieltä lehtijutussa. Suomi on vieläpä niin eksoottista ranskalaisille, joten minusta oli hauskaa käyttää sanaa, joka trendasi twitterissä.

Lähes kaikki palaute on ollut sellaista, että ihmiset hymähtävät ja sanovat, että tämä voi olla kyllä kohu juuri Suomessa. Mutta monet ihailevat myös sitä, että suomalaisilla on niin tiukka linja yhteistä rahankäyttöä kohtaan.

Olet seurannut Suomea kirjeenvaihtajana 19 vuotta. Kun katsot ulkopuolelta Sanna Marinia, näyttääkö siltä, että häntä kohdellaan paremmin vai huonommin kuin aiempia pääministereitämme?

Huonommin. Muistellaanpa vaikka hänen vaatteistaan noussut kohua. Pari kuukautta sitten tuli tutkimus (siirryt toiseen palveluun), jossa kävi ilmi, miten häntä ja muita hallituksensa ministereitä kohdellaan Twitterissä.

Samaan aikaan häntä kohtaan on suuri kiinnostus ulkomailla. Ei siksi, että hän ja muut puoluejohtajat ovat nuoria naisia, vaan siksi, että heillä on kiinnostavia ehdotuksia koskien hyvinvointia.

Suomessa tätä kohua on verrattu Mona Sahlinin Toblerone-skandaaliin. Häntä syytettiin vuonna 1995 työluottokortin käytöstä yksityisostoksiin ja hän joutui eroamaan varapääministerin tehtävistä. Voiko näitä mielestäsi verrata?

Ei. Mona Sahlin rikkoi sääntöjä, jotka olivat selvät. Sanna Marinia ei syytetä henkilökohtaisesti ja sääntöjä selvitetään vieläkin. Sitävastoin molemmat ovat naisia ja minä panen kyllä merkille, että tällaisista asioista syytetään harvoin miehiä.

