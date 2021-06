Suomi ja Venäjä keksivät "valttikortin Keski-Eurooppaan" — Pietaria ja Saimaata myydään nyt turisteille pakettina

Miltä kuulostaisi yhdistelmä miljoonakaupungin hektisyyttä ja kulttuuria yhdistettynä luontoon ja aktiviteetteihin?

Itärajan tuntumassa suunnitellaan uudenlaista matkailupakettia, jossa yhdistyvät Pietarin ja Saimaan alueet. Paketteja on tarkoitus myydä erityisesti Keski-Euroopan suuntaan.

— Saimaan, Pietarin ja Leningradin alue on kokonaisuus, jossa yhdistyy kaksi hyvin erilaista maailmaa. Voimme tarjoilla kulttuuria rajan molemmin puolin, Lappeenrannan kaupungin matkailujohtaja Mirka Rahman kertoo.

Pietari on 5,3 miljoonan asukkaan kaupunki, joka sijaitsee vain reilun 200 kilometrin päässä Lappeenrannasta. Saimaan ja Pietarin alueen matkailun kehittäminen on kolmivuotinen projekti, joka saa rahoitusta muun muassa Euroopan unionilta. EPA/GEORGI LICOVSKI

Rahmanin mukaan Suomessa luvassa on luontokokemuksia ja tekemistä Saimaan äärellä, Venäjän puolella erityisesti korkeakulttuuria. Suomen puolella suunnitelmassa ovat mukana Lappeenranta, Imatra, Mikkeli ja Savonlinna. Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Virallisesti hankkeen nimi on Pietarin ja Saimaan välinen matkailukäytävä.

— Suomessa on muitakin järviä kuin Saimaa, mutta Venäjän läheisyys on valttikortti Keski-Eurooppaan. Sillä voimme erottautua muista, Saimaa Travelin palvelupäällikkö Suvi Laine kertoo.

Saimaan alue tarjoaa monenlaisia aktiviteettaja niistä innostuineille. Toisaalta myös luontokokemukset ja esimerkiksi mustikoiden poiminta tai makkaranpaisto voivat olla elämyksiä turisteille. Mikko Savolainen / Yle

Itäraja pitää saada auki

Suomen ja Venäjän välinen raja on ollut suljettu yli vuoden. Matkailukentällä toivotaan kiihkeästi, että raja saadaan auki vielä tämän vuoden aikana.

Uudet matkailupaketit on tarkoitus saada myyntiin syksyllä ja matkoja aletaan myydä keväällä 2022. Alueelle on suunniteltu kohdeopas (siirryt toiseen palveluun), jonka pohjalta matkatoimistot voivat luoda kiertomatkoja. Opasta voidaan hyödyntää myös omatoimimatkailun suunnittelurunkona.

Lappeenrannasta on jo pitkään päässyt viisumivapaalla risteilyllä Viipuriin ja Pietariin. Autolla matka Pietariin on vain 220 kilometriä. Piipahdus Venäjällä on kiinnostanut aina myös turisteja, mutta moni hoksaa mahdollisuuden vastaa saavuttuaan Suomeen.

Nyt tarkoitus on markkinoida mahdollisuutta jo hyvissä ajoin matkaa suunniteltaessa.

— Tarkoitus on, että teemme kolme erilaista pakettia. Minimivaatimus on, että Suomen puolella vietetään kaksi yötä ja Venäjällä toiset kaksi. Pietari on kohteista se, joka kiinnostaa eniten, mutta myös Viipuri on mukana, Saimaa Travelin Suvi Laine kertoo.

Lappeenrannasta pääsee risteilyaluksella Venäjälle. Mahdollisuus halutaan nyt vahvemmin myös keskieurooppalaisten turistien tietoisuuteen. Mikko Savolainen / Yle

Matkapaketin valmistaminen vaatii paljon yhteistyökumppaneita ja pohdintaa siitä, mitä paketti pitää sisällään. Aluksi pakettimatkoja myydään yksittäisille matkailijoille ja pienryhmille. Matkapakettien suunnittelusta Suomessa vastaa Saimaa Travel.

— Suunnittelussa pitää huomioida mitä kaikkea pakettiin kuuluu. Onko siinä mukana vain kuljetus ja majoitus vai myös ateriat? Onko mukana hirveästi aktiviteetteja ja lohen loimutusta vai tulevatko retkipalvelut lisämaksusta?

Matkailukautta halutaan ensin pidentää pidemmälle syksyyn, mutta tulevaisuuden toiveissa on, että aktiviteetit ja Pietarin kulttuuri houkuttelisivat myös talviaikaan. Kuva Rantasalmella sijaitsevasta Järvisydämestä. Esa Huuhko / Yle

Matkailukautta halutaan pidentää

Suomalaisten matkailijoiden kuumin sesonki on heinäkuussa. Koulujen alkamisen jälkeen pienet suomalaiset kesäkaupungit hiljenevät, vaikka potentiaalia olisi vielä jäljellä.

— Elokuulla on kapasiteettia ja risteilyillä voitaisi pidentää kautta. Syksyllä Pietarin kulttuuri auttaa myös houkuttelemaan ihmisiä, Lappeenrannan matkailujohtaja Mirka Rahman sanoo.

Keski-Euroopan suunnalla lomakaudet sijoittuvat myös elo-syyskuun puolelle, jonka vuoksi sieltä tulleista turisteista toivotaan kesän jatkajaa myös Suomeen.

— Meillä on luontoa kahdessa kansallispuistossa. Maailman pohjoisin keskiaikainen linna ja olemme myös Euroopan höyrylaivapääkaupunki, luettelee toimitusjohtaja Jaana Komi Savonlinnan seudun matkailusta.

Kuohuva Imatrankoski on näyttävä nähtävyys niin turisteille kuin paikallisillekin. Kalle Purhonen / Yle

Keskieurooppalaisten turistien saaminen Saimaalle ei ole pelkkää haihattelua, sillä kiinnostusta on ollut jo aiemmin. Esimerkiksi viisumivapaiden Pietarin-risteilyiden matkustajista lähes puolet on jo nyt ulkomaalaisia.

Koronan jälkimainingeissa matkailun kiinnostavuutta lisää myös se, että Suomi koetaan terveysturvalliseksi maaksi. Vaikka Saimaa-Pietari-paketit ovat edelleen suunnitteluasteella, ne ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta.

— Kun lähetimme englanninkielisiä tiedotteita eri medioille ja matkanjärjestäjille ympäri maailmaa, sieltä tuli paljon viestejä, että tätä pitää seurata, Rahman sanoo.

Matkailijoille tarjoillaan esimerkiksi Saimaan elämäntapaa. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi, rauhaa, tilaa, luontoa ja ihmisten vieraanvaraisuutta. Kuva Lappeenrannan kauppatorilta. Kalle Purhonen / Yle

Suomalaisille itsestäänselvyys, turistille eksoottinen

Kohdeopas on suunniteltu niin, että turisti voi matkustaa haluamaansa kohteeseenomasta kotimaastaan Pietarin, Lappeenrannan tai Helsingin lentokenttien kautta.

Matkailumarkkinoinnissa myydään usein mielikuvia, jotka eivät ole aina kovin konkreettisia. Mitä turistit todella saavat saapuessaan Saimaalle?

— Matkailulta haetaan uniikkeja elämyksiä. Se voi hyvin olla makkaranpaistoa nuotiolla. Keväällä norpparisteilyt ovat iso elämys, Jaana Komi sanoo.

Monet suomalaisille itsestäänselvyydet ovat turistille uusia kokemuksia. Sellaisia voivat olla esimerkiksi jokamiehenoikeudet ja marjojen poimiminen metsästä. Moni kuumista maista saapuva arvostaa myös viileyttä.

Savonlinnassa sijaitseva Olavinlinna on maailman pohjoisin keskiaikainen linna. Kaupungin suurin tapahtuma on Savonlinnan oopperajuhlat. Esa Huuhko / Yle

Myös aktiviteetteja löytyy moniin eri toiveisiin. Liikunnallista tekemistä kaipaava voi lähteä melomaan tai fatbike-retkelle. Historiasta kiinnostunut voi käyskennellä Lappeenrannan linnoituksen, Imatran valtionhotellin tai Olavinlinnan ympäristössä.

Perheen pienimmille elämyksiä tarjoavat Suomen suurin hiekkalinna, huskyajelut ja kylpylät.

— Meillä vaaditaan myös joskus vähän liikaa. On ollut esimerkiksi hienoja kokemuksia siitä, kuinka matkailijat ovat rakastaneet potkukelkkailua tai lohikeiton syömistä kodassa. Sauna on myös aina elämys, oli kesä tai syksy, Mirka Rahman sanoo.