Matkailuautojen tulevaisuuden voimanlähde on vielä arvoitus – kuluttajien vaatima varustetaso ja sähkö ovat yhtälö, jota Euroopan suurin valmistaja pitää lähes mahdottomana

Kiristyvät päästörajoitukset tuottavat päänvaivaa matkailuautojen kehitystyössä. Käytännössä kaikki autot on varustettu dieselmoottorilla ja korvaajaa sille ei ole. Potentiaalisin dieselmoottorin korvaaja on sähkö. Sähkökäyttöisen matkailuauton ongelmana on kuitenkin akuston paino.