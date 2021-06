Israeliin on tulossa historiallinen hallitus – Netanjahun syrjäyttäjien liittoumalle povataan lyhyttä ikää

Israelin uuden hallituksen tärkein yhteinen nimittäjä on halu saada pitkäaikainen pääministeri Benjamin Netanjahu pois vallasta, arvioi Israel-asiantuntija. Kirjava hallitus nojaa niin kansallismielisten kuin palestiinalaisten tukeen.

Israelissa nykyistä pääministeriä Benjamin Netanjahua vastustavien puolueiden on päätettävä tänään keskiviikkona puoleenyöhön mennessä, muodostavatko ne yhteishallituksen.

Jos näin käy, Netanjahun 12 vuotta kestänyt pääministerikausi päättyy.

Uusi seitsemän puolueen hallitus olisi koostumukseltaan historiallinen. Siinä olisi mukana niin vasemmistolaisia, keskustalaisia kuin kovan linjan uskonnollisia ja kansallismielisiäkin puolueita.

Vaikka mukana on peräti seitsemän puoluetta, koalitio tarvitsee vielä muutaman äänen saadakseen enemmistön Israelin 120-paikkaisessa parlamentissa, Knessetissä. Enemmistö irtoaisi neljällä lisä-äänellä.

Parlamentissa tukea näyttää olevan tulossa palestiinalaisia edustavalta Yhdistyneeltä arabilistalta, Ra'abilta. Se tukisi hallitusta, vaikka ei saisi ministerinpaikkoja.

Sanomalehti Jerusalem Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan palestiinalaisille on luvattu tuen vastineeksi huomattavia budjettipanostuksia, jotka käytettäisiin palestiinalaisalueiden infrastruktuurin korjaamiseen ja rikollisuuden vähentämiseen.

Hallitus olisi heikko

Seitsemän puolueen hallitus olisi hyvin heikko, eikä sen odotettaisi säilyvän koossa pitkään, arvioi Lähi-itään erikoistunut Helsingin yliopiston professori Hannu Juusola.

– Ainoa yhdistävä tekijä näiden puolueiden välillä on, että he haluavat päästä eroon Benjamin Netanjahusta, Juusola sanoo.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kuvattiin marraskuussa Jerusalemin lähellä. Alex Kolomiensky / AFP

Vasemmistohallitukset ovat aiemminkin nojanneet palestiinalaisten tukeen, mutta nyt yksi palestiinalainen puolue olisi selvimmin tulossa Israelin hallituksen kylkeen.

– Tämä kertoo siitä, että yhä suurempi osa Israelin sekä palestiinalaisista että juutalaisista kansalaisista on valmis antamaan palestiinalaisille ainakin jonkinlaisen roolin Israelin politiikassa, Juusola toteaa.

Juusolan mukaan palestiinalaisilta tarvittava tuki heikentää hallitusta, mutta ei välttämättä ratkaisevasti.

– Hallitus on riippuvainen siitä, mutta se on riippuvainen monesta muustakin tekijästä. Tämä on kaiken kaikkiaan niin heikko hallitus, että se voi kaatua lukemattomiin muihinkin samantyyppisiin kysymyksiin.

Palestiinalaispuolue haluaa erityisesti palestiinalaisille rahaa ja parannuksia heidän elinolosuhteisiinsa ja oikeuksia rakentaa omilla asuinalueillaan Israelissa.

Puolueen rooli hallituksen tukemisessa on käytännönläheinen, eikä siihen liity ideologiaa, Juusola sanoo. Roolista on Juusolan mukaan sovittu neuvottelijoiden kesken täsmällisesti.

Juusola ei usko, että Israelin siirtokuntapolitiikkaan tulisi suurta muutosta uuden hallituksen myötä. Hallitukseen on tulossa niin puolueita, jotka haluavat jäädyttää siirtokuntien rakentamisen, kuin puolueita, jotka haluavat voimakkaasti tukea niitä.

Näiden kesken on löydettävä kompromissi. Se voi Juusolan arvion mukaan olla nykylinjauksen jatkaminen.

Joka tapauksessa kompromissin löytäminen siirtokuntakysymykseen on kriittinen, jotta hallitus voi pysyä pystyssä.

Professori Hannu Juusola kuvailee syntymässä olevan hallituksen puolueita seuraavasti:

Yamina

Eurooppalaisessa katsannossa äärioikeistolainen. Edustaa nationalistista ja uskonnollista äärioikeistoa.

Saa nyt selvästi kokoaan suuremman merkityksen.

Yamina on ajanut Israelin miehittämien alueiden liittämistä virallisesti Israeliin jyrkemmin kuin Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue.

Puheenjohtajasta Naftali Bennettistä tulisi aluksi pääministeri. Myöhemmin hän siirtyisi ulkoministeriksi.

Yesh Atid

Erityisesti Tel Avivin seudulla asuvien liberaalien kaupunkilaisten suosiossa.

Pyrkii heikentämään uskonnon merkitystä Israelin politiikassa.

Ei ole ollut kovinkaan paljon esillä Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa.

Puolueen puheenjohtaja Yair Lapid olisi aluksi ulkoministeri. Lapid nousisi Yaminan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan pääministeriksi hallituskauden puolivälissä.

Yair Lapid on Yesh Atid -puolueen ja Netanjahun vastaisen ryhmittymän johtaja. Atef Safadi / AOP

Yisrael Beitenu

1990-luvulla entisestä Neuvostoliitosta Israeliin muuttaneiden ihmisten puolue.

Kansallismielinen ja oikeistolainen, mutta haluaa voimakkaasti vähentää uskonnollisten puolueiden valtaa.

Uusi Toivo (New Hope)

Koostuu suurelta osin Netanjahun Likud-puolueen kannattajista ja linjauksiltaan hyvin samankaltainen.

Puolueen kannattajat ovat kuitenkin kyllästyneet Netanjahuun. He syyttävät tätä jopa henkilökultin luomisesta.

Sininen ja valkoinen (Blue and White)

Israelin mittakaavassa keskustalainen puolue, joskin palestiinalaiskysymyksessä oikeistolainen.

Armeijataustaisilla ihmisillä on puolueessa vahva rooli.

Työväenpuolue

Edustaa maltillista sosiaalidemokratiaa.

Vahva tekijä Israelin politiikassa vuosikymmenten ajan, mutta nyt kannatukseltaan muisto entisestä. Tosin suosio nousi hiukan viime vaaleissa.

Meretz

Astetta Työväenpuoluetta enemmän vasemmistopuolue.

On halunnut maltillisempaa politiikkaa suhteessa palestiinalaisiin ja edistänyt myös vihreitä arvoja.

Yhdistynyt arabilista (Ra'ab)