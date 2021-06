Romaniäiti Miranda: Turpiin voi tulla, jos housuja ei ole prässätty – romanijärjestö: Emme hyväksy väkivaltaa, se on pienen ryhmän ongelma

Elokuussa käynnistyy Arvokas elämä -projekti. Siinä autetaan perheitä, joissa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Miranda kertoo Ylelle, millaista on elää väkivaltaisen ja alistavan romanimiehen kanssa.

Miranda on kahden lapsen äiti, joka on kokenut väkivaltaa lähes koko elämänsä ajan.

Ensin lapsuudenperheessään, ja sen jälkeen väkivaltaisen puolison kanssa.

Miranda kertoo, että "hän voi saada turpiinsa" milloin mistäkin syystä.

– Jos housuja ei ole prässätty. Tai mies saattaa olla mustasukkainen. Hänellä saattaa olla huono päivä, jolloin hän puskee (pahan olon) toiseen ihmiseen. Toista on helpompi syyttää, sitä akkaansa.

Mirandan mukaan elämä väkivaltaisen puolison kanssa on raskasta monella tavalla. Raskainta on, kun toista joutuu koko ajan tarkkailemaan.

– Joutuu täyttämään miehen toiveita ja seuraamaan, millainen päivä hänellä on. Joudun miettimään, miten otan askeleet tai mistä voin puhua tänään.

Miranda ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään, ettei hänen turvallisuutensa vaarantuisi. Samasta syystä jutussa ei kerrota tarkemmin, millaisen väkivallan kohteeksi Miranda on joutunut.

Mutta Mirandan henki on ollut vaarassa hänen miehensä pahoinpitelyn vuoksi. Yle on tarkistanut Mirandaan liittyviä tietoja viranomaisilta.

Kuvituskuva. Miranda ei juuri koskaan kerro kokemastaan väkivallasta ulkopuolisille. Hän ei myöskään tee rikosilmoituksia. Mikko Koski / Yle

"Eivät mustalaisnaiset uskalla puhua, ettei tule verikostoja"

Miranda kertoo, että väkivallan jälkeen mies usein selittää, miksi hän pahoinpiteli Mirandan.

– Mies sanoo, että jouduin taas tekemään näin, koska olet aina niin huolimaton tai et ymmärrä jotain tiettyä asiaa. Mies sanoo, että jos olisit toisenlainen, ei tarvitsisi tehdä näin (pahoinpidellä). Mies osaa taitavasti puhua. Ja lopulta sitä itse sanoo, että anteeksi, kun olin sellainen.

Miranda on kertonut vain äärimmäisen harvoin kokemastaan väkivallasta ulkopuolisille. Rikosilmoituksia hän ei ole tehnyt, mutta toisinaan väkivalta on päätynyt viranomaisten tietoon.

Väkivallasta ei puhuta myöskään perheen ja suvun kesken.

– Eivät mustalaisnaiset uskalla puhua näistä, etteivät sukukunnat joutuisi tappelemaan ja ettei tulisi verikostoja. Miehet ovat äkkipikaisia, ja äkkiä tulisi pahaa jälkeä, Miranda sanoo.

Mirandan kokemus on tuttu myös raportista, jonka sosiaali-ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2013.

Lähisuhde- ja perheväkivalta romaninaisten kokemana -raportissa todetaan, että lähisuhdeväkivaltaa esiintyy niin valtaväestössä kuin romaniväestössäkin.

Raportissa todetaan, että romaninaisten kokeman lähisuhdeväkivallan tutkiminen on pulmallista, koska se ei näy tilastoissa.

Rikostilastoihin ei kirjata etnistä taustaa. Raportissa kuitenkin arvioidaan, että romaniperheissä lähisuhdeväkivalta on piilossa vielä korostetummin kuin valtaväestöllä.

Romano Missio: On pieni ryhmä, joka tarvitsee apuamme

Tuula Åkerlund johtaa Romano Missiota. Järjestö on toiminut vuodesta 1906 lähtien. Mikko Koski / Yle

Romano Missio on järjestö, joka tekee monenlaista auttamistyötä romaniperheiden kanssa.

– On paljon romaniväestöä, joka ei tarvitse meidän apuamme. Mutta sitten on se pieni ryhmä, joilla on elämässä monenlaisia ongelmia. He ovat meidän asiakkaitamme, kertoo Romano Mission toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund.

Åkerlund sanoo, että perheväkivaltaa esiintyy romaniperheissä kuten valtaväestössäkin. Väkivaltaa ei hyväksytä, ja siksi se saattaa jäädä piiloon.

– Luulen, että tähän liittyy aika paljon häpeää, koska romaniyhteisössä ei hyväksytä väkivaltaa. Siksi sitä halutaan vähän piilottaa.

Romano Missio käynnistää elokuussa kolmevuotisen projektin, jossa pyritään auttamaan romaniperheitä, joissa on väkivaltaa.

– Pohdimme, miten voisimme ottaa huomioon romanierityisyyden auttamistyössä, ja siitä lähti idea Arvokas elämä - hankkeeseen, kertoo hankevastaava Pia Kara.

Elokuussa käynnistyvä Arvokas elämä -projekti auttaa perheitä, joissa on väkivaltaa tai sen uhkaa.

Miranda aikoo jättää miehensä

Miranda kertoo, että romaninaiset saavat toisinaan apua, jos hakevat sitä. Mutta eivät aina.

– Haluaisin, että meitä ymmärrettäisiin paremmin esimerkiksi turvakodeissa, missä romaninaisia ei aina haluta ottaa vastaan. Me oikeasti tarvitsemme apua, kun pyydämme. Mutta monta kertaa te (valtaväestö) olette olleet niitä pelastavia enkeleitä, kun yöllä on joutunut lähtemään karkuun.

Mirandan mies on ollut vankilassa. Myös Miranda on ollut vankilassa petosrikoksista tuomittuna.

Miranda on tehnyt päätöksen.

Hän haluaa jättää väkivaltaisen miehensä, vaikka tietää, että se on vaikeaa.

– Aina se mies sanoo, että olen hänen akkansa enkä pääse hänestä eroon. Mutta totuus on, että rakkaus on loppunut jo aikoja sitten. Silmät ovat auenneet. Uskon, että tämä onnistuu, kun olen vahva. En vastaa enää puheluihin.

